Касса четверга: «Человек-паук» возвращает зрителей в кинотеатры

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) крайне удачно стартовал в российских кинотеатрах. Новинка получила сразу 171 млн рублей, что на треть больше, чем было у предыдущей части франшизы − ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (122 млн). До конца выходных лента сможет освоить до 600 млн рублей.

Большой интерес зрителей вызвала еще одна новинка − корейская лента ПАРАЗИТЫ (PVZGL). Картина собрала 2,8 млн рублей, а значит, за весь уикенд она может вырасти до 12 млн рублей. Это будет второй стартовый результат в истории дистрибьютора «ПРОвзгляд» после АРИТМИИ.

Мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP) стартовал скромно: в четверг его касса составила всего 2,1 млн рублей. Впрочем, выходные и семейная аудитория должны исправить ситуацию. Лента можут получить до 15 млн рублей к концу воскресенья.

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал хорошо, по крайней мере лучше других релизов за последний месяц. Я не помню, когда у нас в последнее время было столько людей в кинотеатрах. Даже в выходной день 12 июня посещаемость была хуже. Полных залов вчера не было, но, например, в кинотеатре «Мурманск», вмещающим 460 зрителей, была половина зала заполнена. И это на последнем сеансе. Начинали ходить еще с утра, хоть и понемногу. Другие новинки показали себя слабо, даже мультфильм. Думаю, что мультфильму нужно еще время, потому что мы продлевали ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК. Надеемся, что он раскачается. Из холдоверов еще собирают ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. В эти выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК поработает точно, а вот как будет дальше, зависит от «сарафана». Надеемся, что уикенд будет лучшим за последний месяц.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

В наших кинотеатрах стартовал целый набор фильмов: ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, ПАРАЗИТЫ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК отработал очень хорошо, порадовал, мы очень рады, что люди наконец пришли в кино. На сеансе в 9 утра было уже 130 человек, что случается не так часто. Аншлаги были, но все в зависимости от зала. В небольших залах, конечно, заполняемость была под завязку, в больших – народу было чуть поменьше, но все равно достаточно много. У МСТИТЕЛЕЙ старт был лучше, но все остальные проекты мая и июня стартовали хуже. Могу сказать, что ГОДЗИЛЛА, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ЛЮДИ ИКС заходили хуже. Все остальные новинки собирают по чуть-чуть, 90 процентов продаж пришлось на ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Из холдоверов можно выделить, наверное, только ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. Детская аудитория еще ходит на ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4. Думаю, в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК соберет хорошо, мы уже видим предпродажи.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПАРАЗИТЫ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал отлично, наконец-то встряхнул нашу кассу. Честно говоря, мы не ожидали такого блестящего результата. В последний момент мы поставили сеанс в 00:00 со среды на четверг, я ожидала заполняемость только половину зала, потому что мы не успели проанонсировать этот показ в полном объеме. А в итоге людей было даже больше. А по итогам четверга старт просто великолепный. Давно такого не было, в прокате было затишье. Картина идет в самых больших залах, и заполняемость на уровне 90 процентов. Нераспроданными остаются только боковые места и первый ряд. Про ПАРАЗИТОВ я читала, что в России у них хорошая касса, но мы чуть-чуть не угадали и поставили поздний сеанс, так что людей пришло немного. Мультфильм зашел неплохо, дети на него понемногу ходят. В фильме КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ очень звездный состав, узнаваемые лица смотрят на нас с афиш, но касса пока у проекта небольшая. Думаю, что в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК продолжит прекрасно собирать, сегодня утром у нас были очереди в кассы. В целом уикенд должен быть лучше предыдущих, идем на повышение.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, РУССКАЯ НЕВЕСТА. Единственным рабочим проектом оказался ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Я даже не ожидала, что он так прекрасно зайдет. С утра люди уже приходили, хоть и не толпами. А вечером один зал уже шел с аншлагом. Результат радует, и очень радует возрастное ограничение 12+, потому что сразу видно – в кино идут с детьми, для нас это очень хорошо. Другие новинки идут не очень. Хотя немного удивила ИБИЦА, которая стоит хорошим сеансом, и на него приходят люди. Из холдоверов неплохо работают ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Думаю, сейчас уикенд окажется лучше предыдущего. Хотя и прошлый уикенд у нас был неплохой по той причине, что был День города, и к нам приходило много людей. Насчет выходных я пока не очень уверена. Потому что обещали плохую погоду, до этого у нас лил дождь, но сейчас солнце светит. Если будет хорошая погода, к вечеру все могут уехать на дачу.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

В нашем кинотеатре стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА начали идти с самого утра, но в небольшом количестве, днем шли средненько, а вот вечером – гораздо лучше. На сеансе в 20:20 зал был заполнен прямо хорошо, человек на 200. Проект стоит в зале на 500 мест, поэтому полные залы было сложно набрать. Сегодня с утра тоже неплохая посещаемость была. Идут зрители разных возрастов. Взрослых очень много. Думаю, в выходные фильм прям раскачается. И пока он идет лучше, чем все, что было в июне. Мультфильм стартовал плохо, почти все сеансы за вчера у него были отменены.

Предварительные сборы за четверг 04.07.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.5 руб.



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