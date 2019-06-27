Касса четверга: «Человек-паук» возвращает зрителей в кинотеатры

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) крайне удачно стартовал в российских кинотеатрах. Новинка получила сразу 171 млн рублей, что на треть больше, чем было у предыдущей части франшизы − ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (122 млн). До конца выходных лента сможет освоить до 600 млн рублей.
Большой интерес зрителей вызвала еще одна новинка − корейская лента ПАРАЗИТЫ (PVZGL). Картина собрала 2,8 млн рублей, а значит, за весь уикенд она может вырасти до 12 млн рублей. Это будет второй стартовый результат в истории дистрибьютора «ПРОвзгляд» после АРИТМИИ.
Мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP) стартовал скромно: в четверг его касса составила всего 2,1 млн рублей. Впрочем, выходные и семейная аудитория должны исправить ситуацию. Лента можут получить до 15 млн рублей к концу воскресенья.
ОПРОС БУКЕРОВ
ОКСАНА КАЛИНИНА
Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск
У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал хорошо, по крайней мере лучше других релизов за последний месяц. Я не помню, когда у нас в последнее время было столько людей в кинотеатрах. Даже в выходной день 12 июня посещаемость была хуже. Полных залов вчера не было, но, например, в кинотеатре «Мурманск», вмещающим 460 зрителей, была половина зала заполнена. И это на последнем сеансе. Начинали ходить еще с утра, хоть и понемногу. Другие новинки показали себя слабо, даже мультфильм. Думаю, что мультфильму нужно еще время, потому что мы продлевали ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК. Надеемся, что он раскачается. Из холдоверов еще собирают ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. В эти выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК поработает точно, а вот как будет дальше, зависит от «сарафана». Надеемся, что уикенд будет лучшим за последний месяц.
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ
Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск
В наших кинотеатрах стартовал целый набор фильмов: ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, ПАРАЗИТЫ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК отработал очень хорошо, порадовал, мы очень рады, что люди наконец пришли в кино. На сеансе в 9 утра было уже 130 человек, что случается не так часто. Аншлаги были, но все в зависимости от зала. В небольших залах, конечно, заполняемость была под завязку, в больших – народу было чуть поменьше, но все равно достаточно много. У МСТИТЕЛЕЙ старт был лучше, но все остальные проекты мая и июня стартовали хуже. Могу сказать, что ГОДЗИЛЛА, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ЛЮДИ ИКС заходили хуже. Все остальные новинки собирают по чуть-чуть, 90 процентов продаж пришлось на ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Из холдоверов можно выделить, наверное, только ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. Детская аудитория еще ходит на ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4. Думаю, в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК соберет хорошо, мы уже видим предпродажи.
ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА
Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза
У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПАРАЗИТЫ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал отлично, наконец-то встряхнул нашу кассу. Честно говоря, мы не ожидали такого блестящего результата. В последний момент мы поставили сеанс в 00:00 со среды на четверг, я ожидала заполняемость только половину зала, потому что мы не успели проанонсировать этот показ в полном объеме. А в итоге людей было даже больше. А по итогам четверга старт просто великолепный. Давно такого не было, в прокате было затишье. Картина идет в самых больших залах, и заполняемость на уровне 90 процентов. Нераспроданными остаются только боковые места и первый ряд. Про ПАРАЗИТОВ я читала, что в России у них хорошая касса, но мы чуть-чуть не угадали и поставили поздний сеанс, так что людей пришло немного. Мультфильм зашел неплохо, дети на него понемногу ходят. В фильме КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ очень звездный состав, узнаваемые лица смотрят на нас с афиш, но касса пока у проекта небольшая. Думаю, что в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК продолжит прекрасно собирать, сегодня утром у нас были очереди в кассы. В целом уикенд должен быть лучше предыдущих, идем на повышение.
МАРИНА ЕРЕМИНА
Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда
Стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, РУССКАЯ НЕВЕСТА. Единственным рабочим проектом оказался ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Я даже не ожидала, что он так прекрасно зайдет. С утра люди уже приходили, хоть и не толпами. А вечером один зал уже шел с аншлагом. Результат радует, и очень радует возрастное ограничение 12+, потому что сразу видно – в кино идут с детьми, для нас это очень хорошо. Другие новинки идут не очень. Хотя немного удивила ИБИЦА, которая стоит хорошим сеансом, и на него приходят люди. Из холдоверов неплохо работают ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Думаю, сейчас уикенд окажется лучше предыдущего. Хотя и прошлый уикенд у нас был неплохой по той причине, что был День города, и к нам приходило много людей. Насчет выходных я пока не очень уверена. Потому что обещали плохую погоду, до этого у нас лил дождь, но сейчас солнце светит. Если будет хорошая погода, к вечеру все могут уехать на дачу.
СОФЬЯ САЛТЫКОВА
Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны
В нашем кинотеатре стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА начали идти с самого утра, но в небольшом количестве, днем шли средненько, а вот вечером – гораздо лучше. На сеансе в 20:20 зал был заполнен прямо хорошо, человек на 200. Проект стоит в зале на 500 мест, поэтому полные залы было сложно набрать. Сегодня с утра тоже неплохая посещаемость была. Идут зрители разных возрастов. Взрослых очень много. Думаю, в выходные фильм прям раскачается. И пока он идет лучше, чем все, что было в июне. Мультфильм стартовал плохо, почти все сеансы за вчера у него были отменены.
Предварительные сборы за четверг 04.07.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
04.07.2019
|Изменение
|Общая
касса на
04.07.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
Spider-Man: Far from Home
|WDSSPR
|1
|-
|1363
|170 710 317
$2 688 351
|-
|170 710 317
$2 688 351
|600 000 000
$9 448 819
|2
|
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
Annabelle Comes Home
|CAO
|2
|-
|1343
|11 218 849
$176 675
|-70,3%
|228 154 207
$3 632 450
|47 000 000
$740 157
|3
|
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
Toy Story 4
|WDSSPR
|3
|-
|1526
|6 995 162
$110 160
|-60,3%
|358 979 136
$5 610 802
|43 000 000
$677 165
|4
|
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
A Dog's Journey
|UPI
|2
|-
|742
|5 580 166
$87 877
|-57,1%
|105 080 885
$1 672 996
|30 000 000
$472 441
|5
|
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА
Long Shot
|CP
|2
|-
|1107
|3 200 000
$50 394
|-61,4%
|68 400 000
$1 088 999
|17 500 000
$275 591
|6
|
ПАРАЗИТЫ
Parasite
|PVZGL
|1
|-
|274
|2 759 299
$43 454
|-
|3 656 951
$57 590
|12 000 000
$188 976
|7
|
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
The Secret Life of Pets 2
|UPI
|6
|-
|590
|2 644 521
$41 646
|-49,7%
|1 413 198 028
$21 771 653
|19 000 000
$299 213
|8
|
НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Norm of the North: King Sized Adventure
|CP
|1
|-
|1072
|2 100 000
$33 071
|-
|2 100 000
$33 071
|14 000 000
$220 472
|9
|
АЛАДДИН
Aladdin
|WDSSPR
|7
|-
|340
|2 060 762
$32 453
|-39,4%
|1 155 277 354
$17 933 520
|15 000 000
$236 220
|10
|
КУРСК
Kursk
|EXP
|2
|-
|934
|1 913 612
$30 136
|-61,9%
|42 507 548
$676 764
|11 500 000
$181 102
|11
|
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
Men in Black: International
|WDSSPR
|4
|-
|631
|1 598 377
$25 171
|-76,5%
|569 079 818
$8 820 208
|-
|12
|
ИБИЦА
Ibiza
|MG
|1
|-
|339
|1 409 607
$22 199
|-
|1 435 617
$22 608
|-
|13
|
ГОЛЕМ: НАЧАЛО
Golem
|EXP
|1
|-
|369
|749 654
$11 806
|-
|749 654
$11 806
|-
|14
|
КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ
Killer's Anonymous
|PIFD
|1
|-
|247
|514 590
$8 104
|-
|514 590
$8 104
|-
|15
|PNR
|3
|-
|93
|363 156
$5 719
|-53,7%
|22 351 046
$349 344
|-
|16
|
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Non Fiction
|PNR
|1
|-
|67
|284 000
$4 472
|-
|284 000
$4 472
|-
|17
|
ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ И РАСТИ-МЕХАНИК
Blaze and the Monster Machines. Rusty Rivets
|PNR
|1
|-
|488
|280 343
$4 415
|-
|280 343
$4 415
|-
|18
|
ПЛАН ПОБЕГА 3
Escape Plan: The Extractors
|MG
|2
|-
|197
|280 237
$4 413
|-82,6%
|11 618 042
$184 971
|-
|19
|RFGD
|1
|-
|80
|45 661
$719
|-
|45 661
$719
|-
|ИТОГО TOP-19:
|214 708 313
$3 381 233
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.5 руб.
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