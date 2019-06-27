Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Человек-паук» возвращает зрителей в кинотеатры

Лента работает по верхней планке ожиданий

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) крайне удачно стартовал в российских кинотеатрах. Новинка получила сразу 171 млн рублей, что на треть больше, чем было у предыдущей части франшизы − ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (122 млн). До конца выходных лента сможет освоить до 600 млн рублей.

Большой интерес зрителей вызвала еще одна новинка − корейская лента ПАРАЗИТЫ (PVZGL). Картина собрала 2,8 млн рублей, а значит, за весь уикенд она может вырасти до 12 млн рублей. Это будет второй стартовый результат в истории дистрибьютора «ПРОвзгляд» после АРИТМИИ.

Мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP) стартовал скромно: в четверг его касса составила всего 2,1 млн рублей. Впрочем, выходные и семейная аудитория должны исправить ситуацию. Лента можут получить до 15 млн рублей к концу воскресенья.

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал хорошо, по крайней мере лучше других релизов за последний месяц. Я не помню, когда у нас в последнее время было столько людей в кинотеатрах. Даже в выходной день 12 июня посещаемость была хуже. Полных залов вчера не было, но, например, в кинотеатре «Мурманск», вмещающим 460 зрителей, была половина зала заполнена. И это на последнем сеансе. Начинали ходить еще с утра, хоть и понемногу. Другие новинки показали себя слабо, даже мультфильм. Думаю, что мультфильму нужно еще время, потому что мы продлевали ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК. Надеемся, что он раскачается. Из холдоверов еще собирают ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. В эти выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК поработает точно, а вот как будет дальше, зависит от «сарафана». Надеемся, что уикенд будет лучшим за последний месяц.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

В наших кинотеатрах стартовал целый набор фильмов: ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, ПАРАЗИТЫ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК отработал очень хорошо, порадовал, мы очень рады, что люди наконец пришли в кино. На сеансе в 9 утра было уже 130 человек, что случается не так часто. Аншлаги были, но все в зависимости от зала. В небольших залах, конечно, заполняемость была под завязку, в больших – народу было чуть поменьше, но все равно достаточно много. У МСТИТЕЛЕЙ старт был лучше, но все остальные проекты мая и июня стартовали хуже. Могу сказать, что ГОДЗИЛЛА, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, ЛЮДИ ИКС заходили хуже. Все остальные новинки собирают по чуть-чуть, 90 процентов продаж пришлось на ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Из холдоверов можно выделить, наверное, только ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. Детская аудитория еще ходит на ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4. Думаю, в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК соберет хорошо, мы уже видим предпродажи.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

У нас стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПАРАЗИТЫ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК стартовал отлично, наконец-то встряхнул нашу кассу. Честно говоря, мы не ожидали такого блестящего результата. В последний момент мы поставили сеанс в 00:00 со среды на четверг, я ожидала заполняемость только половину зала, потому что мы не успели проанонсировать этот показ в полном объеме. А в итоге людей было даже больше. А по итогам четверга старт просто великолепный. Давно такого не было, в прокате было затишье. Картина идет в самых больших залах, и заполняемость на уровне 90 процентов. Нераспроданными остаются только боковые места и первый ряд. Про ПАРАЗИТОВ я читала, что в России у них хорошая касса, но мы чуть-чуть не угадали и поставили поздний сеанс, так что людей пришло немного. Мультфильм зашел неплохо, дети на него понемногу ходят. В фильме КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ очень звездный состав, узнаваемые лица смотрят на нас с афиш, но касса пока у проекта небольшая. Думаю, что в выходные ЧЕЛОВЕК-ПАУК продолжит прекрасно собирать, сегодня утром у нас были очереди в кассы. В целом уикенд должен быть лучше предыдущих, идем на повышение.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, РУССКАЯ НЕВЕСТА. Единственным рабочим проектом оказался ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Я даже не ожидала, что он так прекрасно зайдет. С утра люди уже приходили, хоть и не толпами. А вечером один зал уже шел с аншлагом. Результат радует, и очень радует возрастное ограничение 12+, потому что сразу видно – в кино идут с детьми, для нас это очень хорошо. Другие новинки идут не очень. Хотя немного удивила ИБИЦА, которая стоит хорошим сеансом, и на него приходят люди. Из холдоверов неплохо работают ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Думаю, сейчас уикенд окажется лучше предыдущего. Хотя и прошлый уикенд у нас был неплохой по той причине, что был День города, и к нам приходило много людей. Насчет выходных я пока не очень уверена. Потому что обещали плохую погоду, до этого у нас лил дождь, но сейчас солнце светит. Если будет хорошая погода, к вечеру все могут уехать на дачу.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

В нашем кинотеатре стартовали ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГОЛЕМ: НАЧАЛО, ИБИЦА, КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА начали идти с самого утра, но в небольшом количестве, днем шли средненько, а вот вечером – гораздо лучше. На сеансе в 20:20 зал был заполнен прямо хорошо, человек на 200. Проект стоит в зале на 500 мест, поэтому полные залы было сложно набрать. Сегодня с утра тоже неплохая посещаемость была. Идут зрители разных возрастов. Взрослых очень много. Думаю, в выходные фильм прям раскачается. И пока он идет лучше, чем все, что было в июне. Мультфильм стартовал плохо, почти все сеансы за вчера у него были отменены.

Предварительные сборы за четверг 04.07.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
04.07.2019		 Изменение Общая
касса на
04.07.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1363 170 710 317
$2 688 351		 - 170 710 317
$2 688 351		 600 000 000
$9 448 819
2 CAO 2 - 1343 11 218 849
$176 675		 -70,3% 228 154 207
$3 632 450		 47 000 000
$740 157
3 WDSSPR 3 - 1526 6 995 162
$110 160		 -60,3% 358 979 136
$5 610 802		 43 000 000
$677 165
4 UPI 2 - 742 5 580 166
$87 877		 -57,1% 105 080 885
$1 672 996		 30 000 000
$472 441
5 CP 2 - 1107 3 200 000
$50 394		 -61,4% 68 400 000
$1 088 999		 17 500 000
$275 591
6 PVZGL 1 - 274 2 759 299
$43 454		 - 3 656 951
$57 590		 12 000 000
$188 976
7 UPI 6 - 590 2 644 521
$41 646		 -49,7% 1 413 198 028
$21 771 653		 19 000 000
$299 213
8 CP 1 - 1072 2 100 000
$33 071		 - 2 100 000
$33 071		 14 000 000
$220 472
9 WDSSPR 7 - 340 2 060 762
$32 453		 -39,4% 1 155 277 354
$17 933 520		 15 000 000
$236 220
10 EXP 2 - 934 1 913 612
$30 136		 -61,9% 42 507 548
$676 764		 11 500 000
$181 102
11 WDSSPR 4 - 631 1 598 377
$25 171		 -76,5% 569 079 818
$8 820 208		 -
12 MG 1 - 339 1 409 607
$22 199		 - 1 435 617
$22 608		 -
13 EXP 1 - 369 749 654
$11 806		 - 749 654
$11 806		 -
14 PIFD 1 - 247 514 590
$8 104		 - 514 590
$8 104		 -
15 PNR 3 - 93 363 156
$5 719		 -53,7% 22 351 046
$349 344		 -
16 PNR 1 - 67 284 000
$4 472		 - 284 000
$4 472		 -
17
ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ И РАСТИ-МЕХАНИК
Blaze and the Monster Machines. Rusty Rivets
 PNR 1 - 488 280 343
$4 415		 - 280 343
$4 415		 -
18
ПЛАН ПОБЕГА 3
Escape Plan: The Extractors
 MG 2 - 197 280 237
$4 413		 -82,6% 11 618 042
$184 971		 -
19 RFGD 1 - 80 45 661
$719		 - 45 661
$719		 -
  ИТОГО TOP-19:   214 708 313
$3 381 233		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.5 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
PVZGL - ПРОвзгляд
RFGD - RFG Distribution
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

05.07.2019 Автор: Артур Чачелов, Анна Багрова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

04.07 - 07.07
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
700 000 000
1500
$11 023 622
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
CAO
60 000 000
1300
$944 882
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
50 000 000
1300
$787 402
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
UPI
40 000 000
740
$629 921
НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CP
23 000 000
800
$362 205
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
20 000 000
700
$314 961
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА
CP
17 000 000
980
$267 717
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
WDSSPR
16 000 000
800
$251 969
АЛАДДИН
WDSSPR
16 000 000
300
$251 969
КУРСК
EXP
12 000 000
900
$188 976
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