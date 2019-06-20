Касса четверга: «Проклятие Аннабель 3» уверенно лидирует

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (САО) уверенно занял первое место в топе лучших кинопроектов четверга. На его счету 37,7 млн рублей и это чуть больше, чем было за первый день проката предыдущей части франшизы (34,5 млн рублей). К концу выходных лента может рассчитывать на 148 млн рублей. Еще одно продолжение − новый фильм франшизы СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI) − в четверг собрало 13 млн рублей. Таким образом картина может рассчитывать на 60 млн рублей по итогам уикенда, что заметно выше, чем было у первого фильма (41 млн рублей).

В топ также попало еще несколько новинок: комедия ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP), драма КУРСК (EXP), боевик ПЛАН ПОБЕГА 3 (MG). Первая по итогам уикенда может рассчитывать на 45 млн рублей, вторая идет на 23 млн. Лента с Сильвестром Сталлоне получит не больше 7 млн. Другие крупные новинки широкого проката − БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ (CPF) и ВЫШЕ НЕБА (VLG) − собрали в четверг меньше 1 млн рублей. За весь уикенд оба фильма претендуют на 4–4,5 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (331 к/т)

Четверг в принципе прошел нормально, хотя в последнее время складывается ощущение, что с каждым четвергом сборы становятся все хуже и хуже. Надеемся, что следующий четверг прервет наметившуюся тенденцию. Неплохо работают ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 и ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА, все остальное идет ниже среднего. От всех фильмов ужасов мы каждый раз ждем как минимум повторения сборов предыдущих частей. Поэтому мы ориентировались на результаты второго фильма и опасались уровня сборов ПРОКЛЯТИЯ ПЛАЧУЩЕЙ, которая нас разочаровала. По сборам лидирует ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, на втором месте – ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 2, на третьем – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2. Еще держатся ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, АЛЛАДИН и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК работает нормально – мультфильм не выстрелил, но идет неплохо для анимации. Ожидания на выходные средние. Как обычно, подтянется семейная аудитория, сборы подрастут, но ничего сверхъестественного не будет – сборы будут на «тройку»-«четверку». Мы ждем выхода ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА. В нашей сети нет IMAX, поэтому МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ у нас не выходили. Наверное, фильм в общем-то и не в премиальных форматах еще не сошел с экранов. Не вижу ничего сверхвыдающегося в этой истории, просто способ дополнительно повысить сборы.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (6 залов на 1181 мест), Томск

В этот четверг у нас стартовало множество новинок: ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ, КУРСК, ПЛАН ПОБЕГА 3, ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ, УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ, ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2, ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА, ВЫШЕ НЕБА и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Четверг получился довольно средний. ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ хорошо стартовали, МСТИТЕЛИ снова вызвали интерес у зрителей и даже превзошли наши ожидания. Сейчас идут обсуждения по поводу продления проката. Остальные новинки работают примерно на одном, среднем, уровне. По сообщениям в соцсетях, на фильм приходят многие из тех фанатов, кто уже видел фильм, так как в картине есть дополнительные сцены. По сборам в четверг лидировало ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ, второе место заняли МСТИТЕЛИ, третье – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК работает слабо, мы рассчитывали на большее. Возможно, свою роль сыграли форматы: мультфильм 6+, а в 3D, в том числе IMAX 3D, детям не совсем удобно смотреть. Формат 2D был более востребован. Ожидания на выходные зависят от того, какой будет погода – если будет тепло, то сборы будут средние. Сейчас в городе пока тепло.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

Флагман проектов с хорошей посещаемостью сейчас – ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3. Практически полные залы – в кинотеатре они небольшие, на 50 мест – собирает АЛЛАДИН. До сих пор зрители приходят на ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 неплохо собирает. ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА работает не очень хорошо, отзывы на нее тоже идут не особо хорошие. Из новинок также стартовали ПЛАН ПОБЕГА 3, КУРСК, ВЫШЕ НЕБА, КУНГ-ФУ ВОИН. На выходных ждем, что будут работать АННАБЕЛЬ, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, АЛЛАДИН и ТЖДЖ. За последние два дня посещаемость резко увеличилась по сравнению с прошлыми несколькими неделями. В городе установилась очень плохая погода, стало холоднее, идут дожди, и люди приходят в кино. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК не показывает сверхвысоких результатов, но люди идут. Остальные релизы совсем не интересны зрителям. По сборам в четверг лидировало ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ – на фильм пришло 180 человек, второе место у СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ (62 человек), третье – у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ (43 человека). 30 зрителей пришло на АЛЛАДИНА, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ собрали 42 зрителя, ЛЮДИ ИКС – 24. АЛЛАДИН хорошо собирает, особенно на вечерних сеансах. Те, кто не видел оригинального мультфильма, в восторге, а тех, кто видел, новый АЛЛАДИН не очень радует. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК стала большим разочарованием – изначально на проект приходили не очень хорошо, и со временем количество зрителей не увеличивается, хотя мультфильм хороший, и качество анимации высокое. Возможно, зритель не так откликнулся, как бы мы того хотели, из-за того, что это уже четвертая часть.

ПАВЕЛ КОГАН

Исполнительный директор сети «Планета кино»: к/т «Глобус» (4 зала на 310 мест), «Полет» (2 зала на 175 мест), «Парус» (2 зала на 175 мест), Новокузнецк, к/т «Чайка» (3 зала на 278 мест), Прокопьевск

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 стартовало хорошо, насколько это возможно при жаре в +30º. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 отработала четверг неплохо, я думал, результаты будут ниже. ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА идет так себе. У нас наконец-то началось лето, до этого было холодно и дождливо. Сегодня все мои кинотеатры в торговых центрах, мягко говоря, работают не очень. С учетом погоды ожидания на выходные пессимистичные. Хотелось закрыть месяц лучше, чем было в прошлом году, но, видимо, не удастся. Наступила та самая жара, которая приведет к оттоку людей из города. По сборам лидирует ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ, второе место заняла СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, третье – ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК стартовала неплохо для такой многолетней франшизы, учитывая, что некоторые современные дети не сильно знакомы с этими героями. Но после первого уикенда пошел существенный отток зрителей. ДЕТСКИЕ ИГРЫ первый уикенд отработали хорошо, затем фильм сильно просел. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ уже дорабатывают свой прокат, изначально не было большого спроса – я, наверное, тоже переоценил эту франшизу. Фильм МА неплохо отработал, сейчас на сеансы приходит по 5-6 человек.

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан

Отлично стартовала СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 и ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3. Я ждал таких результатов, и даже, наверное, буду увеличивать количество сеансов на выходные. Мои кинотеатры ориентированы на семьи с детьми, поэтому СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ идеально вписывается в репертуар. Предыдущий фильм про собак, ПУТЬ ДОМОЙ, я держал 2,5 месяца, так что собачек зрители любят. Неплохо в рамках ожиданий работает ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА, хотя обычно фильмы такого жанра в России идут слабо. Очень плохо стартовали ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ, ПЛАН ПОБЕГА 3. КУРСК идет средне, но я ждал лучшего, так как много было разговоров о фильме. Слава богу, идет дождь, поэтому ожидания на выходные хорошие, несмотря на то, что в прокате идут слабые фильмы. Четверг показал в общем хорошие сборы. По сборам лидирует ИСТОРИЯ ИГРУШЕК за счет большего количества сеансов, на втором месте – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, следом идет ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. От ИГРУШЕК я ждал совсем других цифр – проект идет в два раза хуже моих ожиданий в моем детско-семейном кинотеатре. При таком качестве анимации сборы должны были быть гораздо выше. Думаю, проблема в том, что этот мультфильм больше рассчитан на американскую аудиторию – это их бренд, их игрушки, которые так или иначе есть в каждой семье, как мне недавно рассказал один из коллег. А наш зритель незнаком с этими игрушками, это не наша история. До сих пор отлично работают АЛЛАДИН и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

Предварительные сборы за четверг 27.06.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.81 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «История игрушек 4» работает без сюрпризов (Сборы четверга 20.06.2019)