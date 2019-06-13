Касса четверга: «История игрушек 4» работает без сюрпризов

Новый мультфильм от Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR) уверенно лидирует по итогам четверга. Лента стартовала с 29,2 млн рублей, а значит, за весь уикенд она может собрать до 190 млн рублей, что существенно больше по сравнению с предыдущей частью франшизы (74 млн рублей) и на одном уровне с ТАЙНОЙ КОКО.

С четвертого места стартует хоррор ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СР). Лента претендует на 37 млн рублей по итогам всего уикенда.

В топ-10 уверенно пробилась ДЫЛДА (PNR). Лента собрала в четверг около 3 млн рублей. К концу воскресенья сборы могут вырости до 13 млн. Замыкают десятку фантастический фильм ДИТЯ РОБОТА (VLG) и музыкальная драма ЗА МЕЧТОЙ (CPF). Первый за четверг заработал почти 1,4 млн, а значит, к концу уикенда он может рассчитывать на 7,5 млн рублей. Вторая освоила больше 600 тыс. По итогам уикенда она вряд ли уйдет за 5 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЛЮДМИЛА ЯРОВИКОВА

Руководитель отдела кинопроката сети «Синема 5» (20 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Волжск, Шумерля, Саранск, Йошкар-Ола, Энгельс, Пенза, Волгоград, Курск, Козьмодемьянск

В этот четверг в кинотеатрах нашей сети вышли ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, ЗА МЕЧТОЙ, ПРИЗРАКИ ШЭРОН ТЕЙТ, ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ЗОВ ВОЛКА, ДИТЯ РОБОТА, ДЫЛДА, БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК – проект выходного дня, поэтому сейчас сложно что-либо о нем говорить. Все остальное стартовало слабо, буквально по несколько продаж на сеанс. По-прежнему очень хорошо собирает АЛЛАДИН – залы заполняются практически наполовину и еще больше в выходные. По сети по сборам лидирует ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, на втором месте – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, на третьем – ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ и затем – АЛЛАДИН. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ первую неделю отработали ниже ожиданий, мы все-таки надеялись на большее. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ хорошо собирает за счет коллективных посещений. Мультфильм стартовал ниже наших ожиданий, так как было заявлено, что это двухмиллиардный проект, как и первый фильм, но держится стабильно, без каких-то падений. Есть мнение, что на первую ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ сходило больше людей, но были какие-то отрицательные отзывы, поэтому сиквел не вызвал особого рвения со стороны зрителей. На выходных мы очень ждем, что поработает ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. На следующую неделю на мультфильм уже есть коллективные заявки. Однако по прогнозам в Поволжье, где расположено большинство наших кинотеатров, в субботу и воскресенье ожидается очень хорошая погода, поэтому скорее всего мультфильм покажет не такие высокие результаты, как нам бы того хотелось. Возможно, и следующий уикенд будет таким же, как и этот.

МАРИНА ВОРОНАЯ

Менеджер отдела кинопроката к/т «Премьер» (6 залов на 743 места) и «Атмос Синема» (8 залов на 1025 мест), Тюмень

В этот четверг мы стартовали тремя релизами: ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 и ДИТЯ РОБОТА. Вчерашний старт оказался самым слабым с начала лета, хотя этого и следовало ожидать, так как ИСТОРИЯ ИГРУШЕК – все же релиз выходного дня. На текущий момент проект можно сравнить с ТАЙНОЙ КОКО, но очень условно, все же итоги уикенда будут более показательными. Лидером четверга стала ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, второе место заняли ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, замыкает тройку лидеров ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Не могу сказать, что у ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ наблюдается падение: в первую прокатную неделю у релиза была наработка на сеанс 18 человек, за вчерашний день наработка составила 16 человек на сеанс. Фильм стабильно хорошо работает, думаю, к выходным увидим прирост. По сей день прекрасно себя чувствуют ЖИВОТНЫЕ со своей тайной жизнью, ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС показывают наработку чуть ниже среднего, что не может не радовать. Продолжаем работать АЛАДДИНОМ – несмотря на пятую прокатную неделю, фильм продолжает привлекать семейную аудиторию, на него идет прекрасный «сарафан», что заставляет нас продлевать и продлевать его прокат. В выходные ждем в кино семейную и молодежную аудиторию, есть все предпосылки к этому: большой выбор мультфильмов, свежий ожидаемый ужастик и разнообразие фантастики. Теперь главное, чтобы не подвела погода, пока она за нас (смеется).

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

Новинки этой недели – БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ДИТЯ РОБОТА, ЗА МЕЧТОЙ – стартовали слабо. Лучше всего в четверг работала ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Это ожидаемый проект, зрители его ждут. Мне бы хотелось сравнить старт ИСТОРИИ ИГРУШЕК с последней частью КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, но, к сожалению, не получается – у ДРАКОНА цифры были выше. У нас жара установилась только третий день как, поэтому, я думаю, в городе просто нет людей. До этого у нас вообще не было лета. Никаких завышенных ожиданий на выходные нет, мы все прекрасно понимаем, что люди будут наслаждаться хорошей погодой. Судя по количеству машин на улицах, в городе уже мало кто остался. Но, я думаю, у ИСТОРИИ ИГРУШЕК высокий потенциал: я читала рецензии на фильм в Интернете и вижу, что у студии высокие ожидания на проект. Несмотря на большой разрыв во времени между третьей и четвертой частью, мне и самой очень понравилось продолжение. По сборам после четверга лидирует ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, на втором месте – ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, третье место досталось АЛЛАДИНУ. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ отработали неделю средне, мы ждали лучших цифр. Падение на второй неделе составило около 40%. АЛЛАДИН работает стабильно хорошо. Первые три недели к нам активно приходили школьные лагеря, на выходных у проекта также отличные сборы.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

Четверг у нас получился совсем не ударный. В городе уже месяц стоит жара, поэтому люди стремятся к водоемам, хотя у нас в кинотеатре тоже очень комфортно и хорошо. Нас спасает плотная работа со школьными лагерями – мы давно и плодотворно с ними сотрудничаем. В праймовое время работают вечерние фильмы, но ощутим спад по сравнению с зимой, когда нет других развлечений. В этот четверг у нас стартовали ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, ДЕТСКИЕ ИГРЫ и ДИТЯ РОБОТА. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК работает неплохо, но намного слабее, если сравнивать с предыдущей студийной анимацией ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ИГРУШЕК 2. Думаю, на выходных проект все равно возьмет свое. На следующей неделе уже расписаны сеансы для школьных лагерей. Остальные новинки идут слабо. К примеру, несмотря на то, что у ДИТЯ РОБОТА есть достаточно хорошее время днем и вечером, фильм никак себя не проявил. До сих пор хорошо работают АЛЛАДИН и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ. Несмотря на обилие детских релизов, думаю, потенциал ИСТОРИИ ИГРУШЕК также высокий. В июне нам приходилось брать даже не очень крупную анимацию, чтобы удовлетворить спрос школ. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК лидирует по итогам четверга, с небольшим отрывом на втором месте расположились ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, на третьем – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ. Ожидания на ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ были намного выше, но фильм их не оправдал – из четырех праймовых сеансов только два работали с заполняемостью 50%. Для нашего кинотеатра это слабо, так как площадка расположена в центре города, и в будние дни у нас хороший поток зрителей с заполняемостью зала на вечерних сеансах до 70-80%. За счет школьных лагерей июнь у нас в целом считается сильным месяцем.

ЮЛИЯ ЛЕБЕДЕВА

Менеджер по кино кинотеатра «Октябрь» (5 залов), Йошкар-Ола

Новинки ДИТЯ РОБОТА, ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ЗА МЕЧТОЙ и ПРИЗРАКИ ШЭРОН ТЕЙТ стартовали средне. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК лидирует из новинок, так как дети сейчас на каникулах и приходят в кино. Мультфильм хороший и нравится ребятам, но по старту его пока не сравнить, к примеру, с ТАЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. По сборам на первом месте сейчас ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ за счет коллективных просмотров школьных лагерей, на втором месте – ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, третье место разделяют ЛЮДИ ИКС и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ отработали средне. В городе неделю стоит жара, поэтому особых ожиданий на выходные нет – все будут купаться.

Предварительные сборы за четверг 20.06.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.98 руб.



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