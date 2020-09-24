Касса четверга: «Стрельцов» остается первым

Первый уикенд октября сюрпризов не преподнес. В отсутствие крупных новинок, лидеры прошлой недели сохранили свои места и на этот раз. Первым снова стал СТРЕЛЬЦОВ (СP), положивший в свою копилку больше 9 млн рублей. Второй опять ДОВОД (CAO) с 6,7 млн рублей.
А вот за третье место развернулась борьба между мелодрамой ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) и новинкой − лентой КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP). Оба проекта пришли к финишу с результатом в районе 3 млн рублей. По итогам уикенда каждый может записать на свой счет 13-16 млн рублей.
Замыкает пятерку новый анимационный релиз СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG). В его активе чуть больше 2 млн рублей и в обычной ситуации к концу выходных вполне мог бы претендовать на более чем 30 млн. Однако с учетом сложности ситуации с коронавирусом в стране, множитель у семейного проекта может быть и меньше. В любом случае, он тоже будет активно претендовать на место в тройке лидеров.
Из премьерных проектов в топ-10 попали также хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) и боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (MG). Оба по итогам уикенда могут расчитывать на 4-6 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 01.10.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
01.10.2020
|Изменение
|Общая
касса на
01.10.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|2
|-
|1645
|9 300 000
$118 050
|-47,2%
|155 800 000
$2 040 602
|-
|2
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|5
|-
|1180
|6 700 000
$85 047
|-26,4%
|730 700 000
$9 893 041
|-
|3
|
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
Fonzo
|EXP
|1
|-
|603
|3 006 688
$38 166
|-
|3 006 688
$38 166
|-
|4
|
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
|VLG
|3
|-
|1132
|3 000 992
$38 093
|-58,8%
|255 218 742
$3 406 096
|-
|5
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|1
|-
|1236
|2 093 128
$26 569
|-
|2 093 128
$26 569
|-
|6
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|4
|-
|818
|1 882 627
$23 897
|-44,2%
|331 334 046
$4 355 647
|-
|7
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|2
|-
|493
|1 831 610
$23 250
|-37,2%
|52 983 289
$693 953
|-
|8
|
ЛОВЕЦ СНОВ
Dream Katcher
|WP
|1
|-
|390
|1 044 631
$13 260
|-
|1 044 631
$13 260
|-
|9
|
МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ
The Doorman
|MG
|1
|-
|465
|933 115
$11 845
|-
|933 115
$11 845
|-
|10
|CRP
|2
|-
|1550
|600 000
$7 616
|-59,4%
|29 064 000
$380 668
|-
|11
|
ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ
Irresistible
|UPI
|1
|-
|332
|565 703
$7 181
|-
|565 703
$7 181
|-
|12
|CP
|1
|-
|932
|480 000
$6 093
|-
|480 000
$6 093
|-
|13
|
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
Follow Me
|NKI
|2
|-
|379
|464 661
$5 898
|-57,2%
|10 884 966
$142 567
|-
|14
|SMKT
|1
|-
|10
|452 070
$5 738
|-
|452 070
$5 738
|-
|15
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|7
|-
|170
|446 306
$5 665
|-23,0%
|152 393 516
$2 081 026
|-
|16
|
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2020
Manhattan Short 2020
|SMKT
|1
|-
|20
|318 855
$4 047
|-
|318 855
$4 047
|-
|17
|PNR
|1
|-
|230
|270 249
$3 430
|-
|270 249
$3 430
|-
|18
|
ГНЕЗДО
The Nest
|CPF
|2
|-
|110
|214 523
$2 723
|-61,4%
|5 003 155
$65 529
|-
|ИТОГО TOP-18:
|33 605 158
$426 570
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.78 руб.
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02.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова