Касса четверга: «Стрельцов» остается первым

Первый уикенд октября сюрпризов не преподнес. В отсутствие крупных новинок, лидеры прошлой недели сохранили свои места и на этот раз. Первым снова стал СТРЕЛЬЦОВ (СP), положивший в свою копилку больше 9 млн рублей. Второй опять ДОВОД (CAO) с 6,7 млн рублей.

А вот за третье место развернулась борьба между мелодрамой ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) и новинкой − лентой КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP). Оба проекта пришли к финишу с результатом в районе 3 млн рублей. По итогам уикенда каждый может записать на свой счет 13-16 млн рублей.

Замыкает пятерку новый анимационный релиз СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG). В его активе чуть больше 2 млн рублей и в обычной ситуации к концу выходных вполне мог бы претендовать на более чем 30 млн. Однако с учетом сложности ситуации с коронавирусом в стране, множитель у семейного проекта может быть и меньше. В любом случае, он тоже будет активно претендовать на место в тройке лидеров.

Из премьерных проектов в топ-10 попали также хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) и боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (MG). Оба по итогам уикенда могут расчитывать на 4-6 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 01.10.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.78 руб.



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