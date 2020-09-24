Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Стрельцов» остается первым

Из новинок успешнее всех стартовал проект «Капоне. Лицо со шрамом»

Первый уикенд октября сюрпризов не преподнес. В отсутствие крупных новинок, лидеры прошлой недели сохранили свои места и на этот раз. Первым снова стал СТРЕЛЬЦОВ (СP), положивший в свою копилку больше 9 млн рублей. Второй опять ДОВОД (CAO) с 6,7 млн рублей.

А вот за третье место развернулась борьба между мелодрамой ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) и новинкой − лентой КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP). Оба проекта пришли к финишу с результатом в районе 3 млн рублей. По итогам уикенда каждый может записать на свой счет 13-16 млн рублей.

Замыкает пятерку новый анимационный релиз СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG). В его активе чуть больше 2 млн рублей и в обычной ситуации к концу выходных вполне мог бы претендовать на более чем 30 млн. Однако с учетом сложности ситуации с коронавирусом в стране, множитель у семейного проекта может быть и меньше. В любом случае, он тоже будет активно претендовать на место в тройке лидеров.

Из премьерных проектов в топ-10 попали также хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) и боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (MG). Оба по итогам уикенда могут расчитывать на 4-6 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 01.10.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
01.10.2020		 Изменение Общая
касса на
01.10.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 2 - 1645 9 300 000
$118 050		 -47,2% 155 800 000
$2 040 602		 -
2 CAO 5 - 1180 6 700 000
$85 047		 -26,4% 730 700 000
$9 893 041		 -
3 EXP 1 - 603 3 006 688
$38 166		 - 3 006 688
$38 166		 -
4
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
 VLG 3 - 1132 3 000 992
$38 093		 -58,8% 255 218 742
$3 406 096		 -
5 VLG 1 - 1236 2 093 128
$26 569		 - 2 093 128
$26 569		 -
6 WDS 4 - 818 1 882 627
$23 897		 -44,2% 331 334 046
$4 355 647		 -
7
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 2 - 493 1 831 610
$23 250		 -37,2% 52 983 289
$693 953		 -
8
ЛОВЕЦ СНОВ
Dream Katcher
 WP 1 - 390 1 044 631
$13 260		 - 1 044 631
$13 260		 -
9 MG 1 - 465 933 115
$11 845		 - 933 115
$11 845		 -
10 CRP 2 - 1550 600 000
$7 616		 -59,4% 29 064 000
$380 668		 -
11 UPI 1 - 332 565 703
$7 181		 - 565 703
$7 181		 -
12 CP 1 - 932 480 000
$6 093		 - 480 000
$6 093		 -
13 NKI 2 - 379 464 661
$5 898		 -57,2% 10 884 966
$142 567		 -
14 SMKT 1 - 10 452 070
$5 738		 - 452 070
$5 738		 -
15 MG 7 - 170 446 306
$5 665		 -23,0% 152 393 516
$2 081 026		 -
16 SMKT 1 - 20 318 855
$4 047		 - 318 855
$4 047		 -
17 PNR 1 - 230 270 249
$3 430		 - 270 249
$3 430		 -
18
ГНЕЗДО
The Nest
 CPF 2 - 110 214 523
$2 723		 -61,4% 5 003 155
$65 529		 -
  ИТОГО TOP-18:   33 605 158
$426 570		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.78 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

02.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

01.10 - 04.10
СТРЕЛЬЦОВ
CP
60 000 000
1000
$761 615
ДОВОД
CAO
40 000 000
700
$507 743
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
35 000 000
900
$444 275
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
EXP
20 000 000
1000
$253 872
БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
CRP
16 000 000
700
$203 097
МУЛАН
WDS
15 000 000
600
$190 404
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
13 000 000
600
$165 017
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
EXP
13 000 000
500
$165 017
ЛОВЕЦ СНОВ
WP
12 000 000
500
$152 323
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