Кассовые сборы четверга


Касса четверга: и снова «Стрельцов» первый

Новинки «Честный вор» и «Гудбай, Америка» борются за второе место

Минувший четверг запомнится большим количеством новинок и упорной борьбой проектов за места в первой тройке. С минимальным отрывом от свежих релизов первым снова стал холдовер СТРЕЛЬЦОВ (CP). Биографическая драма положила в свою копилку еще 5,4 млн рублей. Концу уикенда ее общая касса максимально приблизится к отметке в 300 млн рублей.

На второе место в последний момент вышло российское драмеди ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Лента собрала 5,3 млн рублей, в то время как американский боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) финишировал с 5,2 млн. Оба фильма за четыре дня проката могут показать сборы в размере 30-35 млн рублей. Кто из них какое место займет по итогам уикенда сказать сложно.

Неожиданную прыть проявил классический фильм Ридли Скотта БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (INK). Первый день проекта 1982 года принес почти 1,6 млн рублей. Столь яркий старт характерен для фанатских проектов, но, как правило, на выходных они имеют достаточно низкий множитель. Потому за уикенд лента вряд ли соберет больше 5,5 млн рублей.

В топ-10 по дню также попало два новых хоррора − ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP) и КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (CPF). Первый собрал 1,4 млн рублей, а значит, что к концу уикенда в его копилке может оказаться около 10 млн. Второй выступил скромнее, освоив в четверг около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда это может гарантировать 7-8 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 08.10.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
08.10.2020		 Изменение Общая
касса на
08.10.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 3 - 1653 5 400 000
$69 151		 -41,9% 250 900 000
$3 286 182		 -
2 CRP 1 - 1569 5 300 000
$67 870		 - 5 300 000
$67 870		 -
3 MG 1 - 774 5 215 146
$66 784		 - 5 215 146
$66 784		 -
4 CAO 6 - 1100 4 200 000
$53 784		 -37,3% 814 000 000
$11 020 850		 -
5 VLG 2 - 1221 2 068 434
$26 488		 -1,2% 48 773 618
$619 112		 -
6
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Blade Runner: The Final Cut
 INK 1 - 163 1 565 154
$20 043		 - 2 695 307
$34 515		 -
7 EXP 1 - 467 1 418 428
$18 164		 - 1 418 428
$18 164		 -
8 WDS 5 - 508 1 337 572
$17 129		 -29,0% 358 309 718
$4 710 263		 -
9 CPF 1 - 350 1 163 805
$14 903		 - 1 193 330
$15 281		 -
10
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
 VLG 4 - 502 973 582
$12 467		 -67,6% 280 432 900
$3 742 598		 -
11 SPPR 1 - 415 950 000
$12 165		 - 950 000
$12 165		 -
12 EXP 2 - 612 948 651
$12 148		 -68,4% 25 833 206
$327 916		 -
13
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 3 - 300 826 316
$10 582		 -54,9% 69 910 001
$915 652		 -
14 NKI 1 - 996 465 550
$5 962		 - 465 550
$5 962		 -
15
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ
The Mortuary Collection
 MVK 1 - 204 391 192
$5 010		 - 391 192
$5 010		 -
16
ЛОВЕЦ СНОВ
Dream Katcher
 WP 2 - 216 327 609
$4 195		 -68,6% 10 213 051
$129 640		 -
17 MG 8 - 133 321 425
$4 116		 -28,0% 158 076 160
$2 158 626		 -
18 CRP 3 - 1250 300 000
$3 842		 -50,0% 41 400 000
$542 240		 -
19 PIFD 1 - 102 63 900
$818		 - 63 900
$818		 -
  ИТОГО TOP-19:   33 236 764
$425 621		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Стрельцов» остается первым (Сборы четверга 01.10.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

09.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

08.10 - 11.10
СТРЕЛЬЦОВ
CP
50 000 000
1000
$640 287
ГУДБАЙ, АМЕРИКА
CRP
40 000 000
1300
$512 229
ДОВОД
CAO
28 000 000
600
$358 561
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
27 000 000
800
$345 755
ЧЕСТНЫЙ ВОР
MG
25 000 000
900
$320 143
МУЛАН
WDS
12 000 000
500
$153 669
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
EXP
12 000 000
500
$153 669
ГНОМЫ В ДЕЛЕ
NKI
10 000 000
700
$128 057
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
10 000 000
500
$128 057
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
EXP
9 000 000
700
$115 252
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