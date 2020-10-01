Касса четверга: и снова «Стрельцов» первый

Минувший четверг запомнится большим количеством новинок и упорной борьбой проектов за места в первой тройке. С минимальным отрывом от свежих релизов первым снова стал холдовер СТРЕЛЬЦОВ (CP). Биографическая драма положила в свою копилку еще 5,4 млн рублей. Концу уикенда ее общая касса максимально приблизится к отметке в 300 млн рублей.

На второе место в последний момент вышло российское драмеди ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Лента собрала 5,3 млн рублей, в то время как американский боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) финишировал с 5,2 млн. Оба фильма за четыре дня проката могут показать сборы в размере 30-35 млн рублей. Кто из них какое место займет по итогам уикенда сказать сложно.

Неожиданную прыть проявил классический фильм Ридли Скотта БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (INK). Первый день проекта 1982 года принес почти 1,6 млн рублей. Столь яркий старт характерен для фанатских проектов, но, как правило, на выходных они имеют достаточно низкий множитель. Потому за уикенд лента вряд ли соберет больше 5,5 млн рублей.

В топ-10 по дню также попало два новых хоррора − ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP) и КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (CPF). Первый собрал 1,4 млн рублей, а значит, что к концу уикенда в его копилке может оказаться около 10 млн. Второй выступил скромнее, освоив в четверг около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда это может гарантировать 7-8 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 08.10.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.



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