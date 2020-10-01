Касса четверга: и снова «Стрельцов» первый

Минувший четверг запомнится большим количеством новинок и упорной борьбой проектов за места в первой тройке. С минимальным отрывом от свежих релизов первым снова стал холдовер СТРЕЛЬЦОВ (CP). Биографическая драма положила в свою копилку еще 5,4 млн рублей. Концу уикенда ее общая касса максимально приблизится к отметке в 300 млн рублей.
На второе место в последний момент вышло российское драмеди ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Лента собрала 5,3 млн рублей, в то время как американский боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) финишировал с 5,2 млн. Оба фильма за четыре дня проката могут показать сборы в размере 30-35 млн рублей. Кто из них какое место займет по итогам уикенда сказать сложно.
Неожиданную прыть проявил классический фильм Ридли Скотта БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (INK). Первый день проекта 1982 года принес почти 1,6 млн рублей. Столь яркий старт характерен для фанатских проектов, но, как правило, на выходных они имеют достаточно низкий множитель. Потому за уикенд лента вряд ли соберет больше 5,5 млн рублей.
В топ-10 по дню также попало два новых хоррора − ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP) и КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (CPF). Первый собрал 1,4 млн рублей, а значит, что к концу уикенда в его копилке может оказаться около 10 млн. Второй выступил скромнее, освоив в четверг около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда это может гарантировать 7-8 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 08.10.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
08.10.2020
|Изменение
|Общая
касса на
08.10.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|3
|-
|1653
|5 400 000
$69 151
|-41,9%
|250 900 000
$3 286 182
|-
|2
|CRP
|1
|-
|1569
|5 300 000
$67 870
|-
|5 300 000
$67 870
|-
|3
|
ЧЕСТНЫЙ ВОР
Honest Thief
|MG
|1
|-
|774
|5 215 146
$66 784
|-
|5 215 146
$66 784
|-
|4
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|6
|-
|1100
|4 200 000
$53 784
|-37,3%
|814 000 000
$11 020 850
|-
|5
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|2
|-
|1221
|2 068 434
$26 488
|-1,2%
|48 773 618
$619 112
|-
|6
|
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Blade Runner: The Final Cut
|INK
|1
|-
|163
|1 565 154
$20 043
|-
|2 695 307
$34 515
|-
|7
|
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
Wretched
|EXP
|1
|-
|467
|1 418 428
$18 164
|-
|1 418 428
$18 164
|-
|8
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|5
|-
|508
|1 337 572
$17 129
|-29,0%
|358 309 718
$4 710 263
|-
|9
|
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
The Rental
|CPF
|1
|-
|350
|1 163 805
$14 903
|-
|1 193 330
$15 281
|-
|10
|
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
|VLG
|4
|-
|502
|973 582
$12 467
|-67,6%
|280 432 900
$3 742 598
|-
|11
|SPPR
|1
|-
|415
|950 000
$12 165
|-
|950 000
$12 165
|-
|12
|
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
Fonzo
|EXP
|2
|-
|612
|948 651
$12 148
|-68,4%
|25 833 206
$327 916
|-
|13
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|3
|-
|300
|826 316
$10 582
|-54,9%
|69 910 001
$915 652
|-
|14
|
ГНОМЫ В ДЕЛЕ
Elfkins
|NKI
|1
|-
|996
|465 550
$5 962
|-
|465 550
$5 962
|-
|15
|
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ
The Mortuary Collection
|MVK
|1
|-
|204
|391 192
$5 010
|-
|391 192
$5 010
|-
|16
|
ЛОВЕЦ СНОВ
Dream Katcher
|WP
|2
|-
|216
|327 609
$4 195
|-68,6%
|10 213 051
$129 640
|-
|17
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|8
|-
|133
|321 425
$4 116
|-28,0%
|158 076 160
$2 158 626
|-
|18
|CRP
|3
|-
|1250
|300 000
$3 842
|-50,0%
|41 400 000
$542 240
|-
|19
|
ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ
De Gaulle
|PIFD
|1
|-
|102
|63 900
$818
|-
|63 900
$818
|-
|ИТОГО TOP-19:
|33 236 764
$425 621
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
09.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова