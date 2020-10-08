Касса четверга: в лидеры вернулся «Довод»

В прокате четверга нарисовался неожиданный лидер. Это фантастический боевик ДОВОД (CAO), который таким образом начал свой седьмой уикенд в российских кинотеатрах. Лента собрала 3,3 млн рублей, а значит, может получить не меньше 20 млн по итогам всего уикенда. Хватит ли этого для того, чтобы остаться на первом месте, большой вопрос: другие претенденты на лидерство, в числе которых СТРЕЛЬЦОВ (CP), ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP) и ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) рассчитывают примерно на такие же цифры.
Холдоверы лидируют потому что новинки вызвали у зрителей слабый интерес. Самая успешная из них − проект с Джеки Чаном АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) − собрала в четверг 2,3 млн рублей. Этого хватило для попадания в пятерку лидеров. По итогам выходных в активе картины может собраться до 15 млн рублей. А вот громкая отечественная новинка ГИПНОЗ (SPPR) стартовала слабее ожиданий. Лента Валерия Тодоровского в четверг стала лишь седьмой. К концу уикенда проект может рассчитывать на 10 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 15.10.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
15.10.2020
|Изменение
|Общая
касса на
15.10.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|7
|-
|990
|3 300 000
$42 702
|-21,4%
|832 300 000
$11 268 616
|-
|2
|CP
|4
|-
|1231
|2 900 000
$37 526
|-46,3%
|302 200 000
$3 958 088
|-
|3
|
ЧЕСТНЫЙ ВОР
Honest Thief
|MG
|2
|-
|669
|2 852 901
$36 916
|-45,3%
|46 605 818
$596 822
|-
|4
|CRP
|2
|-
|1565
|2 500 000
$32 350
|-52,8%
|50 500 000
$646 690
|-
|5
|
АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
Vanguard
|MG
|1
|-
|749
|2 326 208
$30 101
|-
|2 326 208
$30 101
|-
|6
|SPPR
|1
|-
|582
|1 240 000
$16 046
|-
|1 240 000
$16 046
|-
|7
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|3
|-
|1016
|1 204 360
$15 584
|-41,8%
|80 751 689
$1 025 028
|-
|8
|
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
Wretched
|EXP
|2
|-
|671
|987 567
$12 779
|-30,4%
|14 556 113
$186 402
|-
|9
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|6
|-
|437
|739 343
$9 567
|-44,7%
|374 973 178
$4 929 317
|-
|10
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|4
|-
|219
|652 827
$8 448
|-21,0%
|77 956 533
$1 021 042
|-
|11
|
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
The Rental
|CPF
|2
|-
|242
|607 457
$7 860
|-47,8%
|10 858 263
$139 048
|-
|12
|
ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО
Lost Girls and Love Hotels
|EXP
|1
|-
|289
|588 350
$7 613
|-
|588 350
$7 613
|-
|13
|
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА
Extreme Job
|WP
|1
|-
|295
|574 532
$7 434
|-
|574 532
$7 434
|-
|14
|
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
|VLG
|5
|-
|321
|536 379
$6 941
|-44,9%
|289 720 760
$3 866 552
|-
|15
|
МОРГ
Morgue
|RR
|1
|-
|162
|496 189
$6 421
|-
|496 189
$6 421
|-
|16
|
ЛЕТО’85
Eté 85
|AOF
|1
|-
|107
|423 819
$5 484
|-
|1 000 652
$12 948
|-
|17
|SPPR
|2
|-
|400
|410 000
$5 305
|-56,8%
|4 650 000
$59 547
|-
|18
|
ГНОМЫ В ДЕЛЕ!
Elfkins
|NKI
|2
|-
|1136
|268 387
$3 473
|-42,4%
|8 633 781
$110 562
|-
|19
|
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Blade Runner: The Final Cut
|INK
|2
|-
|117
|261 644
$3 386
|-83,3%
|9 142 321
$117 074
|-
|20
|
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
Fonzo
|EXP
|3
|-
|217
|240 827
$3 116
|-74,6%
|32 920 457
$417 878
|-
|21
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|9
|-
|96
|236 665
$3 062
|-26,4%
|161 488 420
$2 205 222
|-
|22
|
ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ
Six Minutes to Midnight
|PRD
|1
|-
|153
|228 009
$2 950
|-
|228 009
$2 950
|-
|23
|
ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3
Behind the Walls
|KNLG
|1
|-
|115
|225 604
$2 919
|-
|225 604
$2 919
|-
|24
|
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ
The Mortuary Collection
|MVK
|2
|-
|-
|132
$2
|-100,0%
|217 333
$2 783
|4 150 463
$53 707
|ИТОГО TOP-24:
|23 801 200
$307 987
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.28 руб.
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16.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова