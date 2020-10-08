Касса четверга: в лидеры вернулся «Довод»

В прокате четверга нарисовался неожиданный лидер. Это фантастический боевик ДОВОД (CAO), который таким образом начал свой седьмой уикенд в российских кинотеатрах. Лента собрала 3,3 млн рублей, а значит, может получить не меньше 20 млн по итогам всего уикенда. Хватит ли этого для того, чтобы остаться на первом месте, большой вопрос: другие претенденты на лидерство, в числе которых СТРЕЛЬЦОВ (CP), ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP) и ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) рассчитывают примерно на такие же цифры.

Холдоверы лидируют потому что новинки вызвали у зрителей слабый интерес. Самая успешная из них − проект с Джеки Чаном АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) − собрала в четверг 2,3 млн рублей. Этого хватило для попадания в пятерку лидеров. По итогам выходных в активе картины может собраться до 15 млн рублей. А вот громкая отечественная новинка ГИПНОЗ (SPPR) стартовала слабее ожиданий. Лента Валерия Тодоровского в четверг стала лишь седьмой. К концу уикенда проект может рассчитывать на 10 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 15.10.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.28 руб.



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