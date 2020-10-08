Кассовые сборы четверга


Касса четверга: в лидеры вернулся «Довод»

Вышедшие новинки пока привлекают мало внимания

В прокате четверга нарисовался неожиданный лидер. Это фантастический боевик ДОВОД (CAO), который таким образом начал свой седьмой уикенд в российских кинотеатрах. Лента собрала 3,3 млн рублей, а значит, может получить не меньше 20 млн по итогам всего уикенда. Хватит ли этого для того, чтобы остаться на первом месте, большой вопрос: другие претенденты на лидерство, в числе которых СТРЕЛЬЦОВ (CP), ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP) и ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) рассчитывают примерно на такие же цифры.   

Холдоверы лидируют потому что новинки вызвали у зрителей слабый интерес. Самая успешная из них − проект с Джеки Чаном АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) − собрала в четверг 2,3 млн рублей. Этого хватило для попадания в пятерку лидеров. По итогам выходных в активе картины может собраться до 15 млн рублей. А вот громкая отечественная новинка ГИПНОЗ (SPPR) стартовала слабее ожиданий. Лента Валерия Тодоровского в четверг стала лишь седьмой. К концу уикенда проект может рассчитывать на 10 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 15.10.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
15.10.2020		 Изменение Общая
касса на
15.10.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 7 - 990 3 300 000
$42 702		 -21,4% 832 300 000
$11 268 616		 -
2 CP 4 - 1231 2 900 000
$37 526		 -46,3% 302 200 000
$3 958 088		 -
3 MG 2 - 669 2 852 901
$36 916		 -45,3% 46 605 818
$596 822		 -
4 CRP 2 - 1565 2 500 000
$32 350		 -52,8% 50 500 000
$646 690		 -
5 MG 1 - 749 2 326 208
$30 101		 - 2 326 208
$30 101		 -
6 SPPR 1 - 582 1 240 000
$16 046		 - 1 240 000
$16 046		 -
7 VLG 3 - 1016 1 204 360
$15 584		 -41,8% 80 751 689
$1 025 028		 -
8 EXP 2 - 671 987 567
$12 779		 -30,4% 14 556 113
$186 402		 -
9 WDS 6 - 437 739 343
$9 567		 -44,7% 374 973 178
$4 929 317		 -
10
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 4 - 219 652 827
$8 448		 -21,0% 77 956 533
$1 021 042		 -
11 CPF 2 - 242 607 457
$7 860		 -47,8% 10 858 263
$139 048		 -
12
ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО
Lost Girls and Love Hotels
 EXP 1 - 289 588 350
$7 613		 - 588 350
$7 613		 -
13 WP 1 - 295 574 532
$7 434		 - 574 532
$7 434		 -
14
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
 VLG 5 - 321 536 379
$6 941		 -44,9% 289 720 760
$3 866 552		 -
15
МОРГ
Morgue
 RR 1 - 162 496 189
$6 421		 - 496 189
$6 421		 -
16 AOF 1 - 107 423 819
$5 484		 - 1 000 652
$12 948		 -
17 SPPR 2 - 400 410 000
$5 305		 -56,8% 4 650 000
$59 547		 -
18 NKI 2 - 1136 268 387
$3 473		 -42,4% 8 633 781
$110 562		 -
19
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Blade Runner: The Final Cut
 INK 2 - 117 261 644
$3 386		 -83,3% 9 142 321
$117 074		 -
20 EXP 3 - 217 240 827
$3 116		 -74,6% 32 920 457
$417 878		 -
21 MG 9 - 96 236 665
$3 062		 -26,4% 161 488 420
$2 205 222		 -
22 PRD 1 - 153 228 009
$2 950		 - 228 009
$2 950		 -
23 KNLG 1 - 115 225 604
$2 919		 - 225 604
$2 919		 -
24
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ
The Mortuary Collection
 MVK 2 - - 132
$2		 -100,0% 217 333
$2 783		 4 150 463
$53 707
  ИТОГО TOP-24:   23 801 200
$307 987		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.28 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: и снова «Стрельцов» первый (Сборы четверга 08.10.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

16.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

15.10 - 18.10
СТРЕЛЬЦОВ
CP
22 000 000
1000
$284 679
ГУДБАЙ, АМЕРИКА
CRP
20 000 000
1000
$258 799
ЧЕСТНЫЙ ВОР
MG
19 000 000
800
$245 859
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
18 000 000
1000
$232 919
ДОВОД
CAO
18 000 000
700
$232 919
АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
MG
15 000 000
1000
$194 099
ГИПНОЗ
SPPR
10 000 000
600
$129 400
МУЛАН
WDS
8 000 000
600
$103 520
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