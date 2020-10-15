Касса четверга: «Дедушка нелегкого поведения» стартует с первого места

Минувший четверг стал стартовым для большого числа новинок, в том числе российского производства, однако в лидеры выбилась премьера иностранного производства. Это комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Формально эта лента работает в режиме превью, но оно мало чем отличается от обычного проката. Картина получила широкую роспись и сумела собрать около 5,2 млн рублей. К концу уикенда она может заработать не меньше 35 млн рублей. И это будет лучший старт в истории компании «Пионер».
Несмотря на более широкую роспись, российская комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR) в четверг на чуть-чуть, но все же уступила голливудской новинке. Лента стартовала с 4,97 млн рублей. К концу уикенда они могут преобразоваться в 30-33 млн. Зато лента Михаила Сегала легко обошла еще одну отечественную комедию, стартовавшую в четверг, − ленту ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CRP). Первый день проката принес этому релизу только 1,7 млн рублей, а к концу выходных в его копилке может образоваться до 12 млн.
Третья крупная отечественная премьера, получившая широкую роспись, − драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) − цифрами пока не радует. У этой ленты в четверг одна из самых слабых наработок на экран и всего 1,2 млн рублей в копилке. К концу уикенда картина вряд ли уйдет за 10 млн.
Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (UPI).
Предварительные сборы за четверг 22.10.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
22.10.2020
|Изменение
|Общая
касса на
22.10.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|0
|-
|762
|5 146 732
$66 815
|-
|5 146 732
$66 815
|-
|2
|SPPR
|1
|-
|937
|4 970 000
$64 520
|-
|4 970 000
$64 520
|-
|3
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|8
|-
|950
|2 500 000
$32 455
|-24,2%
|865 000 000
$11 711 346
|-
|4
|CRP
|1
|-
|837
|1 705 000
$22 134
|-
|1 705 000
$22 134
|-
|5
|BN
|1
|-
|1094
|1 177 639
$15 288
|-
|1 413 782
$18 354
|-
|6
|
ЧЕСТНЫЙ ВОР
Honest Thief
|MG
|3
|-
|326
|1 004 430
$13 039
|-64,8%
|71 558 263
$916 356
|-
|7
|CP
|5
|-
|635
|1 000 000
$12 982
|-65,5%
|331 900 000
$4 347 086
|-
|8
|CRP
|3
|-
|1145
|700 000
$9 087
|-72,0%
|763 000 000
$9 770 777
|-
|9
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|4
|-
|691
|683 262
$8 870
|-43,3%
|105 565 769
$1 340 007
|-
|10
|
КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
King of Staten Island
|UPI
|1
|-
|348
|619 133
$8 038
|-
|619 133
$8 038
|-
|11
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|5
|-
|135
|515 304
$6 690
|-21,1%
|84 258 888
$1 103 587
|-
|12
|
АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
Vanguard
|MG
|2
|-
|523
|432 345
$5 613
|-81,4%
|19 820 830
$256 481
|-
|13
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|7
|-
|254
|423 249
$5 495
|-42,8%
|385 018 223
$5 061 367
|-
|14
|
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
Wretched
|EXP
|3
|-
|209
|347 587
$4 512
|-64,8%
|22 291 982
$285 465
|-
|15
|
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
Wretched
|EXP
|3
|-
|209
|347 587
$4 512
|-64,8%
|22 291 982
$285 465
|-
|16
|
МОЙ СОСЕД ТОТОРО
Tonari no Totoro
|PNR
|1
|-
|163
|295 356
$3 834
|-
|668 525
$8 679
|-
|17
|
ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА
The Jack in the Box
|KNLG
|1
|-
|98
|295 356
$3 834
|-
|295 356
$3 834
|-
|18
|
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
The Rental
|CPF
|3
|-
|116
|261 313
$3 392
|-57,0%
|16 736 389
$214 322
|-
|19
|SPPR
|2
|-
|355
|260 000
$3 375
|-79,0%
|10 280 000
$133 023
|-
|20
|SPPR
|2
|-
|355
|260 000
$3 375
|-79,0%
|10 280 000
$133 023
|-
|21
|
СПАЙС БОЙЗ
Spice Boyz
|MVK / LONF
|1
|-
|180
|244 222
$3 170
|-
|272 122
$3 533
|-
|ИТОГО TOP-21:
|23 188 515
$301 032
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
23.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова