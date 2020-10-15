Касса четверга: «Дедушка нелегкого поведения» стартует с первого места

Минувший четверг стал стартовым для большого числа новинок, в том числе российского производства, однако в лидеры выбилась премьера иностранного производства. Это комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Формально эта лента работает в режиме превью, но оно мало чем отличается от обычного проката. Картина получила широкую роспись и сумела собрать около 5,2 млн рублей. К концу уикенда она может заработать не меньше 35 млн рублей. И это будет лучший старт в истории компании «Пионер».

Несмотря на более широкую роспись, российская комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR) в четверг на чуть-чуть, но все же уступила голливудской новинке. Лента стартовала с 4,97 млн рублей. К концу уикенда они могут преобразоваться в 30-33 млн. Зато лента Михаила Сегала легко обошла еще одну отечественную комедию, стартовавшую в четверг, − ленту ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CRP). Первый день проката принес этому релизу только 1,7 млн рублей, а к концу выходных в его копилке может образоваться до 12 млн.

Третья крупная отечественная премьера, получившая широкую роспись, − драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) − цифрами пока не радует. У этой ленты в четверг одна из самых слабых наработок на экран и всего 1,2 млн рублей в копилке. К концу уикенда картина вряд ли уйдет за 10 млн.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (UPI).

Предварительные сборы за четверг 22.10.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.



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