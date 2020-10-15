Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Дедушка нелегкого поведения» стартует с первого места

Амбициозные новинки российского производства пока отстают

Минувший четверг стал стартовым для большого числа новинок, в том числе российского производства, однако в лидеры выбилась премьера иностранного производства. Это комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Формально эта лента работает в режиме превью, но оно мало чем отличается от обычного проката. Картина получила широкую роспись и сумела собрать около 5,2 млн рублей. К концу уикенда она может заработать не меньше 35 млн рублей. И это будет лучший старт в истории компании «Пионер».

Несмотря на более широкую роспись, российская комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR) в четверг на чуть-чуть, но все же уступила голливудской новинке. Лента стартовала с 4,97 млн рублей. К концу уикенда они могут преобразоваться в 30-33 млн. Зато лента Михаила Сегала легко обошла еще одну отечественную комедию, стартовавшую в четверг, − ленту ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CRP). Первый день проката принес этому релизу только 1,7 млн рублей, а к концу выходных в его копилке может образоваться до 12 млн.

Третья крупная отечественная премьера, получившая широкую роспись, − драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) − цифрами пока не радует. У этой ленты в четверг одна из самых слабых наработок на экран и всего 1,2 млн рублей в копилке. К концу уикенда картина вряд ли уйдет за 10 млн.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (UPI). 

Предварительные сборы за четверг 22.10.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
22.10.2020		 Изменение Общая
касса на
22.10.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 PNR 0 - 762 5 146 732
$66 815		 - 5 146 732
$66 815		 -
2 SPPR 1 - 937 4 970 000
$64 520		 - 4 970 000
$64 520		 -
3 CAO 8 - 950 2 500 000
$32 455		 -24,2% 865 000 000
$11 711 346		 -
4 CRP 1 - 837 1 705 000
$22 134		 - 1 705 000
$22 134		 -
5 BN 1 - 1094 1 177 639
$15 288		 - 1 413 782
$18 354		 -
6 MG 3 - 326 1 004 430
$13 039		 -64,8% 71 558 263
$916 356		 -
7 CP 5 - 635 1 000 000
$12 982		 -65,5% 331 900 000
$4 347 086		 -
8 CRP 3 - 1145 700 000
$9 087		 -72,0% 763 000 000
$9 770 777		 -
9 VLG 4 - 691 683 262
$8 870		 -43,3% 105 565 769
$1 340 007		 -
10 UPI 1 - 348 619 133
$8 038		 - 619 133
$8 038		 -
11
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 5 - 135 515 304
$6 690		 -21,1% 84 258 888
$1 103 587		 -
12 MG 2 - 523 432 345
$5 613		 -81,4% 19 820 830
$256 481		 -
13 WDS 7 - 254 423 249
$5 495		 -42,8% 385 018 223
$5 061 367		 -
14 EXP 3 - 209 347 587
$4 512		 -64,8% 22 291 982
$285 465		 -
15 EXP 3 - 209 347 587
$4 512		 -64,8% 22 291 982
$285 465		 -
16 PNR 1 - 163 295 356
$3 834		 - 668 525
$8 679		 -
17 KNLG 1 - 98 295 356
$3 834		 - 295 356
$3 834		 -
18 CPF 3 - 116 261 313
$3 392		 -57,0% 16 736 389
$214 322		 -
19 SPPR 2 - 355 260 000
$3 375		 -79,0% 10 280 000
$133 023		 -
20 SPPR 2 - 355 260 000
$3 375		 -79,0% 10 280 000
$133 023		 -
21 MVK / LONF 1 - 180 244 222
$3 170		 - 272 122
$3 533		 -
  ИТОГО TOP-21:   23 188 515
$301 032		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
LONF - LOONAFILM
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PNR - Пионер
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

23.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

22.10 - 25.10
ГЛУБЖЕ!
SPPR
30 000 000
1500
$389 459
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
25 000 000
1200
$324 549
ДОКТОР ЛИЗА
BN
20 000 000
1000
$259 639
ДОВОД
CAO
17 000 000
800
$220 693
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
15 000 000
1000
$194 729
СТРЕЛЬЦОВ
CP
13 000 000
800
$168 765
ЧЕСТНЫЙ ВОР
MG
10 000 000
800
$129 820
ГУДБАЙ, АМЕРИКА
CRP
9 000 000
800
$116 838
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