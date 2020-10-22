Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Ведьмы» выходят и выигрывают

Голливудская новинка лидирует с большим отрывом от конкурентов

Фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO) уверенно выигрывает первый день нового уикенда. Лента стартует с 18,6 млн рублей, что позволяет картине рассчитывать на 120-130 млн рублей за весь уикенд. Лидер прошлой недели − комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) − получил около 6 млн и занял второе место топа дня. Этот релиз к концу выходных может рассчитывать на 35-40 млн рублей.

Третью и четвертую строчки занимают новинки. Анимационный фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) получил около 3 млн рублей, а отечественный проект ВДОВА (СР) − чуть меньше 2,5 млн рублей. Однако по итогам уикенда отрыв первого от второго будет значительно больше. Мультфильм может получить не менее 40 млн за уикенд, в то время как хоррору светят 15 млн рублей.

Еще один хоррор − американский независимый проект ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (PRD) − в четверг добрался только до миллиона. Однако лента попала в топ-10 на седьмую строчку. За четыре дня проката лента получит 6-7 млн рублей. Перевыпуск фильма Стенли Кубрика СИЯНИЕ (INK) стартовал с 0,8 млн рублей, и его касса в районе 3,5 млн рублей за уикенд.

Предварительные сборы за четверг 29.10.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
29.10.2020		 Изменение Общая
касса на
29.10.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 1 - 1431 18 600 000
$239 845		 - 18 600 000
$239 845		 -
2 PNR 1 - 809 5 943 374
$76 639		 - 73 887 155
$952 768		 -
3 VLG 1 - 1326 3 058 245
$39 436		 - 3 058 245
$39 436		 -
4 CP 1 - 1313 2 500 000
$32 237		 - 2 500 000
$32 237		 -
5 SPPR 2 - 800 2 200 000
$28 369		 -55,7% 43 900 000
$569 908		 -
6 CAO 9 - 428 1 700 000
$21 921		 -32,0% 889 900 000
$12 048 470		 -
7 PRD 1 - 389 1 007 898
$12 997		 - 1 007 898
$12 997		 -
8
СИЯНИЕ
The Shining
 INK 1 - 11 851 398
$10 979		 - 1 955 474
$25 216		 -
9 CRP 2 - 918 800 000
$10 316		 -53,1% 17 770 000
$230 689		 -
10 BN 2 - 1057 610 780
$7 876		 -48,1% 13 630 923
$176 956		 -
11 VLG 5 - 364 606 489
$7 821		 -11,2% 127 709 670
$1 621 093		 -
12 CP 6 - 364 538 000
$6 937		 -46,2% 346 000 000
$4 531 762		 -
13 CPF 1 - 201 375 307
$4 840		 - 375 307
$4 840		 -
14
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 6 - 184 373 935
$4 822		 -27,4% 90 115 676
$1 180 297		 -
15 WDS 8 - 164 338 343
$4 363		 -20,1% 393 114 434
$5 167 799		 -
16
ПАПИНА ДОЧКА
The Lost Prince
 EXP 1 - 455 317 865
$4 099		 - 317 865
$4 099		 -
17 MG 4 - 116 259 713
$3 349		 -74,1% 79 287 277
$1 015 332		 -
18 UPI 2 - 333 211 281
$2 724		 -65,9% 5 009 381
$65 032		 -
19 CRP 4 - 360 200 000
$2 579		 -71,4% 83 000 000
$1 062 876		 -
  ИТОГО TOP-19:   40 492 628
$522 149		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

30.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

29.10 - 01.11
ВЕДЬМЫ
CAO
80 000 000
1500
$1 031 593
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
VLG
40 000 000
1000
$515 796
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
35 000 000
1200
$451 322
ВДОВА
CP
17 000 000
1200
$219 213
ДОВОД
CAO
12 000 000
500
$154 739
ГЛУБЖЕ!
SPPR
10 000 000
800
$128 949
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
9 000 000
800
$116 054
ПАПИНА ДОЧКА
EXP
8 000 000
500
$103 159
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