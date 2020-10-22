Касса четверга: «Ведьмы» выходят и выигрывают

Фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO) уверенно выигрывает первый день нового уикенда. Лента стартует с 18,6 млн рублей, что позволяет картине рассчитывать на 120-130 млн рублей за весь уикенд. Лидер прошлой недели − комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) − получил около 6 млн и занял второе место топа дня. Этот релиз к концу выходных может рассчитывать на 35-40 млн рублей.

Третью и четвертую строчки занимают новинки. Анимационный фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) получил около 3 млн рублей, а отечественный проект ВДОВА (СР) − чуть меньше 2,5 млн рублей. Однако по итогам уикенда отрыв первого от второго будет значительно больше. Мультфильм может получить не менее 40 млн за уикенд, в то время как хоррору светят 15 млн рублей.

Еще один хоррор − американский независимый проект ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (PRD) − в четверг добрался только до миллиона. Однако лента попала в топ-10 на седьмую строчку. За четыре дня проката лента получит 6-7 млн рублей. Перевыпуск фильма Стенли Кубрика СИЯНИЕ (INK) стартовал с 0,8 млн рублей, и его касса в районе 3,5 млн рублей за уикенд.

Предварительные сборы за четверг 29.10.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.



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