Касса четверга: «Ведьмы» выходят и выигрывают

Фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO) уверенно выигрывает первый день нового уикенда. Лента стартует с 18,6 млн рублей, что позволяет картине рассчитывать на 120-130 млн рублей за весь уикенд. Лидер прошлой недели − комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) − получил около 6 млн и занял второе место топа дня. Этот релиз к концу выходных может рассчитывать на 35-40 млн рублей.
Третью и четвертую строчки занимают новинки. Анимационный фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) получил около 3 млн рублей, а отечественный проект ВДОВА (СР) − чуть меньше 2,5 млн рублей. Однако по итогам уикенда отрыв первого от второго будет значительно больше. Мультфильм может получить не менее 40 млн за уикенд, в то время как хоррору светят 15 млн рублей.
Еще один хоррор − американский независимый проект ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (PRD) − в четверг добрался только до миллиона. Однако лента попала в топ-10 на седьмую строчку. За четыре дня проката лента получит 6-7 млн рублей. Перевыпуск фильма Стенли Кубрика СИЯНИЕ (INK) стартовал с 0,8 млн рублей, и его касса в районе 3,5 млн рублей за уикенд.
Предварительные сборы за четверг 29.10.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
29.10.2020
|Изменение
|Общая
касса на
29.10.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|1
|-
|1431
|18 600 000
$239 845
|-
|18 600 000
$239 845
|-
|2
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|1
|-
|809
|5 943 374
$76 639
|-
|73 887 155
$952 768
|-
|3
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
Dragon Rider
|VLG
|1
|-
|1326
|3 058 245
$39 436
|-
|3 058 245
$39 436
|-
|4
|CP
|1
|-
|1313
|2 500 000
$32 237
|-
|2 500 000
$32 237
|-
|5
|SPPR
|2
|-
|800
|2 200 000
$28 369
|-55,7%
|43 900 000
$569 908
|-
|6
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|9
|-
|428
|1 700 000
$21 921
|-32,0%
|889 900 000
$12 048 470
|-
|7
|
ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА
The Dark&The Wicked
|PRD
|1
|-
|389
|1 007 898
$12 997
|-
|1 007 898
$12 997
|-
|8
|
СИЯНИЕ
The Shining
|INK
|1
|-
|11
|851 398
$10 979
|-
|1 955 474
$25 216
|-
|9
|CRP
|2
|-
|918
|800 000
$10 316
|-53,1%
|17 770 000
$230 689
|-
|10
|BN
|2
|-
|1057
|610 780
$7 876
|-48,1%
|13 630 923
$176 956
|-
|11
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|5
|-
|364
|606 489
$7 821
|-11,2%
|127 709 670
$1 621 093
|-
|12
|CP
|6
|-
|364
|538 000
$6 937
|-46,2%
|346 000 000
$4 531 762
|-
|13
|
КРЕСТНАЯ МАМА
La Daronne
|CPF
|1
|-
|201
|375 307
$4 840
|-
|375 307
$4 840
|-
|14
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|6
|-
|184
|373 935
$4 822
|-27,4%
|90 115 676
$1 180 297
|-
|15
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|8
|-
|164
|338 343
$4 363
|-20,1%
|393 114 434
$5 167 799
|-
|16
|
ПАПИНА ДОЧКА
The Lost Prince
|EXP
|1
|-
|455
|317 865
$4 099
|-
|317 865
$4 099
|-
|17
|
ЧЕСТНЫЙ ВОР
Honest Thief
|MG
|4
|-
|116
|259 713
$3 349
|-74,1%
|79 287 277
$1 015 332
|-
|18
|
КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
King of Staten Island
|UPI
|2
|-
|333
|211 281
$2 724
|-65,9%
|5 009 381
$65 032
|-
|19
|CRP
|4
|-
|360
|200 000
$2 579
|-71,4%
|83 000 000
$1 062 876
|-
|ИТОГО TOP-19:
|40 492 628
$522 149
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.
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