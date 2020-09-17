Касса четверга: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Спортивная ретро-драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) смогла собрать на старте чуть больше 17,6 млн. Полученный результат немного превосходит показатели другой биографической драмы ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (13,3 млн). В лучшем случае новинка приблизится к сборам аналога и за уикенд соберет до 150 млн.

Готовится сохранить за собой вторую строчку чарта ДОВОД (CAO). Вчера фантастический фильм заработал 9,1 млн. Текущие валовые сборы холдовера - 644 млн рублей.

7,3 млн вчера освоил лидер прошлой недели ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Ждем от молодежного сиквела во второй уикенд около 55 млн рублей.

Анимация БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CRP) отметилась стартом на 1,5 млн. Если родители с детьми не проявят замтной активности на выходных, новинка выступит на уровне других мультфильмов «Каропроката» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (27,3 млн за уик-энд) и КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (29,5 млн за уикенд).

Продолжает уверенно собирать фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP). После 2,9 млн в первый официальный четверг релиз «Экспоненты» претендует на заработок более 15 млн за уикенд. А вот другому хоррору КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) пока похвастаться нечем. Релиз «Нашего кино» освоил на старте 1,1 млн. Потолком сборов для него представляются 10 млн рублей.

Драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО (CPF) заработала на старте 0,6 млн.

Предварительные сборы за четверг 24.09.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.35 руб.



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