Касса четверга: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Спортивная ретро-драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) смогла собрать на старте чуть больше 17,6 млн. Полученный результат немного превосходит показатели другой биографической драмы ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (13,3 млн). В лучшем случае новинка приблизится к сборам аналога и за уикенд соберет до 150 млн.
Готовится сохранить за собой вторую строчку чарта ДОВОД (CAO). Вчера фантастический фильм заработал 9,1 млн. Текущие валовые сборы холдовера - 644 млн рублей.
7,3 млн вчера освоил лидер прошлой недели ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Ждем от молодежного сиквела во второй уикенд около 55 млн рублей.
Анимация БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CRP) отметилась стартом на 1,5 млн. Если родители с детьми не проявят замтной активности на выходных, новинка выступит на уровне других мультфильмов «Каропроката» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (27,3 млн за уик-энд) и КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (29,5 млн за уикенд).
Продолжает уверенно собирать фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP). После 2,9 млн в первый официальный четверг релиз «Экспоненты» претендует на заработок более 15 млн за уикенд. А вот другому хоррору КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) пока похвастаться нечем. Релиз «Нашего кино» освоил на старте 1,1 млн. Потолком сборов для него представляются 10 млн рублей.
Драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО (CPF) заработала на старте 0,6 млн.
Предварительные сборы за четверг 24.09.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
24.09.2020
|Изменение
|Общая
касса на
24.09.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|1
|-
|1598
|17 600 000
$230 517
|-
|17 600 000
$230 517
|-
|2
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|4
|-
|1432
|9 100 000
$119 188
|-44,7%
|644 200 000
$8 721 906
|-
|3
|
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
|VLG
|2
|-
|1132
|7 277 955
$95 324
|-76,9%
|194 654 426
$2 597 817
|-
|4
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|3
|-
|1304
|3 376 170
$44 220
|-57,0%
|285 341 644
$3 751 040
|-
|5
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|1
|-
|565
|2 918 378
$38 224
|-
|26 223 535
$343 465
|-
|6
|CRP
|1
|-
|1457
|1 478 000
$19 358
|-
|1 478 000
$19 358
|-
|7
|
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
Follow Me
|NKI
|1
|-
|429
|1 086 686
$14 233
|-
|1 086 686
$14 233
|-
|8
|
BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ
BTS: Break the Silence
|COOL
|3
|-
|22
|1 042 189
$13 650
|-
|24 532 998
$322 506
|-
|9
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|6
|-
|220
|579 833
$7 594
|-39,8%
|145 712 323
$1 989 790
|-
|10
|
ГНЕЗДО
The Nest
|CPF
|1
|-
|171
|556 255
$7 286
|-
|606 001
$7 937
|-
|11
|
АНТЕБЕЛЛУМ
Antebellum
|CP
|2
|-
|794
|513 000
$6 719
|-76,7%
|16 900 000
$225 544
|-
|12
|
СУПЕР КРЕЙЗИ
Super Crazy
|WP
|1
|-
|241
|402 769
$5 275
|-
|407 819
$5 341
|-
|13
|
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Made in Italy
|BN
|1
|-
|214
|241 695
$3 166
|-
|241 695
$3 166
|-
|14
|
НОВЫЕ МУТАНТЫ
New Mutants
|WDS
|4
|-
|228
|221 532
$2 902
|-
|78 847 468
$1 067 526
|-
|ИТОГО TOP-14:
|46 394 462
$607 655
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.35 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
25.09.2020 Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова