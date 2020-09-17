Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Пока не радует и мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна»

Спортивная ретро-драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) смогла собрать на старте чуть больше 17,6 млн. Полученный результат немного превосходит показатели другой биографической драмы ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (13,3 млн). В лучшем случае новинка приблизится к сборам аналога и за уикенд соберет до 150 млн.

Готовится сохранить за собой вторую строчку чарта ДОВОД (CAO). Вчера фантастический фильм заработал 9,1 млн. Текущие валовые сборы холдовера - 644 млн рублей.

7,3 млн вчера освоил лидер прошлой недели ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Ждем от молодежного сиквела во второй уикенд около 55 млн рублей.

Анимация БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CRP) отметилась стартом на 1,5 млн. Если родители с детьми не проявят замтной активности на выходных, новинка выступит на уровне других мультфильмов «Каропроката» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (27,3 млн за уик-энд) и КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (29,5 млн за уикенд).

Продолжает уверенно собирать фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP). После 2,9 млн в первый официальный четверг релиз «Экспоненты» претендует на заработок более 15 млн за уикенд. А вот другому хоррору КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) пока похвастаться нечем. Релиз «Нашего кино» освоил на старте 1,1 млн. Потолком сборов для него представляются 10 млн рублей.

Драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО (CPF) заработала на старте 0,6 млн.

Предварительные сборы за четверг 24.09.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
24.09.2020		 Изменение Общая
касса на
24.09.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 1598 17 600 000
$230 517		 - 17 600 000
$230 517		 -
2 CAO 4 - 1432 9 100 000
$119 188		 -44,7% 644 200 000
$8 721 906		 -
3
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
 VLG 2 - 1132 7 277 955
$95 324		 -76,9% 194 654 426
$2 597 817		 -
4 WDS 3 - 1304 3 376 170
$44 220		 -57,0% 285 341 644
$3 751 040		 -
5
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 1 - 565 2 918 378
$38 224		 - 26 223 535
$343 465		 -
6 CRP 1 - 1457 1 478 000
$19 358		 - 1 478 000
$19 358		 -
7 NKI 1 - 429 1 086 686
$14 233		 - 1 086 686
$14 233		 -
8 COOL 3 - 22 1 042 189
$13 650		 - 24 532 998
$322 506		 -
9 MG 6 - 220 579 833
$7 594		 -39,8% 145 712 323
$1 989 790		 -
10
ГНЕЗДО
The Nest
 CPF 1 - 171 556 255
$7 286		 - 606 001
$7 937		 -
11 CP 2 - 794 513 000
$6 719		 -76,7% 16 900 000
$225 544		 -
12 WP 1 - 241 402 769
$5 275		 - 407 819
$5 341		 -
13 BN 1 - 214 241 695
$3 166		 - 241 695
$3 166		 -
14 WDS 4 - 228 221 532
$2 902		 - 78 847 468
$1 067 526		 -
  ИТОГО TOP-14:   46 394 462
$607 655		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.35 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

25.09.2020 Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

24.09 - 27.09
СТРЕЛЬЦОВ
CP
160 000 000
1200
$2 095 612
ДОВОД
CAO
67 000 000
1000
$877 538
БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
CRP
65 000 000
1000
$851 343
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
65 000 000
900
$851 343
МУЛАН
WDS
50 000 000
800
$654 879
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
EXP
14 000 000
600
$183 366
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
NKI
13 000 000
500
$170 269
АНТЕБЕЛЛУМ
CP
4 000 000
600
$52 390
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