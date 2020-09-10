Касса четверга: «После. Глава 2» делает заявку на победу

Экранизация бестселлера ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) заработала в четверг 31,6 млн рублей. Это на 23% больше кассы первого фильма, который выходил в апреле прошлого года. Тогда оригинал с результатом 106 млн рублей уступил первенство российскому фильму МИЛЛИАРД. У сиквела есть все шансы превзойти предшественника и возглавить уикенд.
Продолжает прекрасно держаться фантастический боевик ДОВОД (CAO). Собрав вчера 16,5 млн, фильм Кристофера Нолана вплотную подошел к рубежу в 500 млн рублей.
Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) заработал на старте 2,2 млн рублей. Показатели новинки сравнимы с другим осенним проектом «Централ Партнершип» НАЦИЯ УБИЙЦ, собравшим на старте 2,1 млн и 10,7 млн за первый уикенд. Совсем немного АНТЕБЕЛЛУМУ уступил хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), который вышел в формате превью. Фильм ужасов от «Экспоненты» освоил вчера 2,1 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 17.09.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
17.09.2020
|Изменение
|Общая
касса на
17.09.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
|VLG
|1
|-
|1067
|31 552 004
$421 086
|-
|31 552 004
$421 086
|-
|2
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|3
|-
|1491
|16 450 000
$219 538
|-20,5%
|496 923 982
$6 727 917
|-
|3
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|2
|-
|1374
|7 845 633
$104 706
|-56,1%
|181 889 837
$2 391 085
|-
|4
|
АНТЕБЕЛЛУМ
Antebellum
|CP
|1
|-
|778
|2 200 000
$29 361
|-
|2 200 000
$29 361
|-
|5
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
|EXP
|0
|-
|423
|2 089 133
$27 881
|-
|2 089 133
$27 881
|-
|6
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|MG
|5
|-
|270
|963 409
$12 857
|-38,4%
|133 694 215
$1 825 675
|-
|7
|
ЛЬВИЦА
Rogue
|MG
|1
|-
|301
|455 278
$6 076
|-
|455 278
$6 076
|-
|8
|
КО-КО-КО!
Turu, the Wacky Hen
|MG
|1
|-
|-
|349 565
$4 665
|-
|349 565
$4 665
|-
|9
|NKI
|4
|-
|918
|281 585
$3 758
|-59,0%
|97 680 469
$1 293 096
|-
|10
|
НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА
Never Rarely Sometimes Always
|UPI
|1
|-
|215
|227 148
$3 031
|-
|227 148
$3 031
|-
|11
|
САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД
A Most Violent Year
|CPF
|1
|-
|83
|144 606
$1 930
|-
|144 606
$1 930
|-
|ИТОГО TOP-11:
|62 558 361
$834 891
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.93 руб.
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