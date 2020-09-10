Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «После. Глава 2» делает заявку на победу

Общие сборы «Довода» к утру пятницы достигли 497 млн рублей

Экранизация бестселлера ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) заработала в четверг 31,6 млн рублей. Это на 23% больше кассы первого фильма, который выходил в апреле прошлого года. Тогда оригинал с результатом 106 млн рублей уступил первенство российскому фильму МИЛЛИАРД. У сиквела есть все шансы превзойти предшественника и возглавить уикенд.

Продолжает прекрасно держаться фантастический боевик ДОВОД (CAO). Собрав вчера 16,5 млн, фильм Кристофера Нолана вплотную подошел к рубежу в 500 млн рублей.

Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) заработал на старте 2,2 млн рублей. Показатели новинки сравнимы с другим осенним проектом «Централ Партнершип» НАЦИЯ УБИЙЦ, собравшим на старте 2,1 млн и 10,7 млн за первый уикенд. Совсем немного АНТЕБЕЛЛУМУ уступил хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), который вышел в формате превью. Фильм ужасов от «Экспоненты» освоил вчера 2,1 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 17.09.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
17.09.2020		 Изменение Общая
касса на
17.09.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
After We Collided
 VLG 1 - 1067 31 552 004
$421 086		 - 31 552 004
$421 086		 -
2 CAO 3 - 1491 16 450 000
$219 538		 -20,5% 496 923 982
$6 727 917		 -
3 WDS 2 - 1374 7 845 633
$104 706		 -56,1% 181 889 837
$2 391 085		 -
4 CP 1 - 778 2 200 000
$29 361		 - 2 200 000
$29 361		 -
5
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
32 Malasana Street
 EXP 0 - 423 2 089 133
$27 881		 - 2 089 133
$27 881		 -
6 MG 5 - 270 963 409
$12 857		 -38,4% 133 694 215
$1 825 675		 -
7 MG 1 - 301 455 278
$6 076		 - 455 278
$6 076		 -
8
КО-КО-КО!
Turu, the Wacky Hen
 MG 1 - - 349 565
$4 665		 - 349 565
$4 665		 -
9 NKI 4 - 918 281 585
$3 758		 -59,0% 97 680 469
$1 293 096		 -
10 UPI 1 - 215 227 148
$3 031		 - 227 148
$3 031		 -
11 CPF 1 - 83 144 606
$1 930		 - 144 606
$1 930		 -
  ИТОГО TOP-11:   62 558 361
$834 891		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.93 руб.

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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

17.09.2020
четверг

СМОТРИ КАК Я (TNL), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

18.09.2020 Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

17.09 - 20.09
ДОВОД
CAO
100 000 000
1000
$1 334 579
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
90 000 000
1000
$1 201 121
МУЛАН
WDS
80 000 000
1000
$1 067 663
АНТЕБЕЛЛУМ
CP
12 000 000
700
$160 149
НОВЫЕ МУТАНТЫ
WDS
10 000 000
500
$133 458
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
8 000 000
600
$106 766
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
7 000 000
400
$93 421
КО-КО-КО!
MG
5 000 000
800
$66 729
НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА
UPI
5 000 000
500
$66 729
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