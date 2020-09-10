Касса четверга: «После. Глава 2» делает заявку на победу

Экранизация бестселлера ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) заработала в четверг 31,6 млн рублей. Это на 23% больше кассы первого фильма, который выходил в апреле прошлого года. Тогда оригинал с результатом 106 млн рублей уступил первенство российскому фильму МИЛЛИАРД. У сиквела есть все шансы превзойти предшественника и возглавить уикенд.

Продолжает прекрасно держаться фантастический боевик ДОВОД (CAO). Собрав вчера 16,5 млн, фильм Кристофера Нолана вплотную подошел к рубежу в 500 млн рублей.

Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) заработал на старте 2,2 млн рублей. Показатели новинки сравнимы с другим осенним проектом «Централ Партнершип» НАЦИЯ УБИЙЦ, собравшим на старте 2,1 млн и 10,7 млн за первый уикенд. Совсем немного АНТЕБЕЛЛУМУ уступил хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), который вышел в формате превью. Фильм ужасов от «Экспоненты» освоил вчера 2,1 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 17.09.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

17.09.2020 Изменение Общая

касса на

17.09.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2

After We Collided VLG 1 - 1067 31 552 004

$421 086 - 31 552 004

$421 086 - 2 ДОВОД

Tenet CAO 3 - 1491 16 450 000

$219 538 -20,5% 496 923 982

$6 727 917 - 3 МУЛАН

Mulan WDS 2 - 1374 7 845 633

$104 706 -56,1% 181 889 837

$2 391 085 - 4 АНТЕБЕЛЛУМ

Antebellum CP 1 - 778 2 200 000

$29 361 - 2 200 000

$29 361 - 5 ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32

32 Malasana Street EXP 0 - 423 2 089 133

$27 881 - 2 089 133

$27 881 - 6 ГРЕНЛАНДИЯ

Greenland MG 5 - 270 963 409

$12 857 -38,4% 133 694 215

$1 825 675 - 7 ЛЬВИЦА

Rogue MG 1 - 301 455 278

$6 076 - 455 278

$6 076 - 8 КО-КО-КО!

Turu, the Wacky Hen MG 1 - - 349 565

$4 665 - 349 565

$4 665 - 9 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

NKI 4 - 918 281 585

$3 758 -59,0% 97 680 469

$1 293 096 - 10 НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА

Never Rarely Sometimes Always UPI 1 - 215 227 148

$3 031 - 227 148

$3 031 - 11 САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД

A Most Violent Year CPF 1 - 83 144 606

$1 930 - 144 606

$1 930 - ИТОГО TOP-11: 62 558 361

$834 891

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.93 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Довод» сохраняет лидерство (Сборы четверга 10.09.2020)