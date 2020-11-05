Кассовые сборы четверга


Касса четверга: комедия «Непосредственно Каха» лидирует с большим отрывом

Другие новинки сильно отстают

Лидером кассовых сборов четверга неожиданно для многих стала комедия Виктора Шамирова НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Лента собрала около 49,7 млн рублей, показав феноменальную заполняемость залов на сеансах. Это лучший результат после возобновления проката после весеннего и летнего перерыва. Ранее рекорд четверга в новых условиях работы принадлежал боевику Кристофера Нолана ДОВОД (CAO), который 3 сентября собрал 39 млн рублей. Судя по всему, российская картина продолжит приятно удивлять рынок и дальше. По итогам выходных ей по силам преодолеть 200-миллионный рубеж. 

Вторую строчку чарта занял голливудский фильм ДИЧЬ (UPI). Первый день проката принес ему около 4,6 млн рублей, что может вылиться в 33 млн рублей по итогам всего уикенда. 

Еще один заметный отечественный проект − ЦОЙ (CRP) − стартовал с 2,9 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем было у фильма ЛЕТО. К концу выходных лента может рассчитывать на результат до 20 млн. Около 17 млн рублей по итогам уикенда может получить еще одна новинка  − датская драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF), которая в четверг собрала 2,7 млн рублей. 

В топ-10 четверга попала также новая анимационная лента АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (MG). На ее счету 760 тыс. рублей, что должно дать около 7,5 млн рублей по итогу уикенда.

Предварительные сборы за четверг 12.11.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
12.11.2020		 Изменение Общая
касса на
12.11.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 1248 49 700 000
$652 145		 - 49 700 000
$652 145		 -
2
ДИЧЬ
Freaky
 UPI 1 - 832 4 629 506
$60 747		 - 4 629 506
$60 747		 -
3
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 3 - 1480 3 000 000
$39 365		 -70,3% 273 700 000
$3 529 336		 -
4 CRP 1 - 1229 2 900 000
$38 053		 - 2 900 000
$38 053		 -
5 CPF 1 - 450 2 731 107
$35 837		 - 3 272 957
$42 947		 -
6 CP 2 - 1613 1 800 000
$23 619		 -65,4% 64 200 000
$802 500		 -
7 PNR 3 - 400 1 441 752
$18 918		 -63,7% 179 465 818
$2 314 195		 -
8 VLG 2 - 857 890 263
$11 682		 -72,6% 32 806 248
$410 078		 -
9
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
Cranston Academy: Monster Zone
 MG 1 - 606 759 789
$9 970		 - 759 789
$9 970		 -
10 CAO 11 - 165 750 000
$9 841		 -42,3% 945 800 000
$12 805 307		 -
11 WDS 1 - 317 498 001
$6 535		 - 498 001
$6 535		 -
12
НЕ ВСЕ ДОМА
10 jours sans maman
 EXP 1 - 330 403 947
$5 300		 - 403 947
$5 300		 -
13 VLG 3 - 732 346 164
$4 542		 -82,0% 69 407 373
$895 002		 -
14 NKI 2 - 1115 263 179
$3 453		 -80,7% 18 110 596
$226 382		 -
15 INK 1 - 87 248 817
$3 265		 - 973 659
$12 776		 -
16 SPPR 2 - 252 230 000
$3 018		 -72,3% 7 050 000
$88 125		 -
17 SMKT 2 - 12 221 444
$2 906		 -64,3% 4 612 602
$57 658		 -
18
ВЫБИВАЯ ДОЛГИ
The Tax Collector
 EXP 2 - 277 220 174
$2 889		 -72,9% 7 630 699
$95 384		 -
  ИТОГО TOP-18:   71 034 143
$932 084		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.

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12.11.2020
четверг

ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Radioactive (PIFD), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

13.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

12.11 - 15.11
ДИЧЬ
UPI
50 000 000
800
$656 082
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
40 000 000
600
$524 866
ВЕДЬМЫ
CAO
32 000 000
1000
$419 892
ЦОЙ
CRP
30 000 000
1000
$393 649
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
CP
20 000 000
1400
$262 433
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
18 000 000
700
$236 189
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
CPF
14 000 000
700
$183 703
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
WDS
14 000 000
600
$183 703
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
MG
12 000 000
1500
$157 460
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
VLG
10 000 000
800
$131 216
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