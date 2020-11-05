Касса четверга: комедия «Непосредственно Каха» лидирует с большим отрывом

Лидером кассовых сборов четверга неожиданно для многих стала комедия Виктора Шамирова НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Лента собрала около 49,7 млн рублей, показав феноменальную заполняемость залов на сеансах. Это лучший результат после возобновления проката после весеннего и летнего перерыва. Ранее рекорд четверга в новых условиях работы принадлежал боевику Кристофера Нолана ДОВОД (CAO), который 3 сентября собрал 39 млн рублей. Судя по всему, российская картина продолжит приятно удивлять рынок и дальше. По итогам выходных ей по силам преодолеть 200-миллионный рубеж.
Вторую строчку чарта занял голливудский фильм ДИЧЬ (UPI). Первый день проката принес ему около 4,6 млн рублей, что может вылиться в 33 млн рублей по итогам всего уикенда.
Еще один заметный отечественный проект − ЦОЙ (CRP) − стартовал с 2,9 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем было у фильма ЛЕТО. К концу выходных лента может рассчитывать на результат до 20 млн. Около 17 млн рублей по итогам уикенда может получить еще одна новинка − датская драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF), которая в четверг собрала 2,7 млн рублей.
В топ-10 четверга попала также новая анимационная лента АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (MG). На ее счету 760 тыс. рублей, что должно дать около 7,5 млн рублей по итогу уикенда.
Предварительные сборы за четверг 12.11.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
12.11.2020
|Изменение
|Общая
касса на
12.11.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|1
|-
|1248
|49 700 000
$652 145
|-
|49 700 000
$652 145
|-
|2
|
ДИЧЬ
Freaky
|UPI
|1
|-
|832
|4 629 506
$60 747
|-
|4 629 506
$60 747
|-
|3
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|3
|-
|1480
|3 000 000
$39 365
|-70,3%
|273 700 000
$3 529 336
|-
|4
|CRP
|1
|-
|1229
|2 900 000
$38 053
|-
|2 900 000
$38 053
|-
|5
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|1
|-
|450
|2 731 107
$35 837
|-
|3 272 957
$42 947
|-
|6
|CP
|2
|-
|1613
|1 800 000
$23 619
|-65,4%
|64 200 000
$802 500
|-
|7
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|3
|-
|400
|1 441 752
$18 918
|-63,7%
|179 465 818
$2 314 195
|-
|8
|VLG
|2
|-
|857
|890 263
$11 682
|-72,6%
|32 806 248
$410 078
|-
|9
|
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
Cranston Academy: Monster Zone
|MG
|1
|-
|606
|759 789
$9 970
|-
|759 789
$9 970
|-
|10
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|11
|-
|165
|750 000
$9 841
|-42,3%
|945 800 000
$12 805 307
|-
|11
|WDS
|1
|-
|317
|498 001
$6 535
|-
|498 001
$6 535
|-
|12
|
НЕ ВСЕ ДОМА
10 jours sans maman
|EXP
|1
|-
|330
|403 947
$5 300
|-
|403 947
$5 300
|-
|13
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
Dragon Rider
|VLG
|3
|-
|732
|346 164
$4 542
|-82,0%
|69 407 373
$895 002
|-
|14
|
КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Spycies
|NKI
|2
|-
|1115
|263 179
$3 453
|-80,7%
|18 110 596
$226 382
|-
|15
|INK
|1
|-
|87
|248 817
$3 265
|-
|973 659
$12 776
|-
|16
|SPPR
|2
|-
|252
|230 000
$3 018
|-72,3%
|7 050 000
$88 125
|-
|17
|SMKT
|2
|-
|12
|221 444
$2 906
|-64,3%
|4 612 602
$57 658
|-
|18
|
ВЫБИВАЯ ДОЛГИ
The Tax Collector
|EXP
|2
|-
|277
|220 174
$2 889
|-72,9%
|7 630 699
$95 384
|-
|ИТОГО TOP-18:
|71 034 143
$932 084
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.
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