Касса четверга: комедия «Непосредственно Каха» лидирует с большим отрывом

Лидером кассовых сборов четверга неожиданно для многих стала комедия Виктора Шамирова НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Лента собрала около 49,7 млн рублей, показав феноменальную заполняемость залов на сеансах. Это лучший результат после возобновления проката после весеннего и летнего перерыва. Ранее рекорд четверга в новых условиях работы принадлежал боевику Кристофера Нолана ДОВОД (CAO), который 3 сентября собрал 39 млн рублей. Судя по всему, российская картина продолжит приятно удивлять рынок и дальше. По итогам выходных ей по силам преодолеть 200-миллионный рубеж.

Вторую строчку чарта занял голливудский фильм ДИЧЬ (UPI). Первый день проката принес ему около 4,6 млн рублей, что может вылиться в 33 млн рублей по итогам всего уикенда.

Еще один заметный отечественный проект − ЦОЙ (CRP) − стартовал с 2,9 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем было у фильма ЛЕТО. К концу выходных лента может рассчитывать на результат до 20 млн. Около 17 млн рублей по итогам уикенда может получить еще одна новинка − датская драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF), которая в четверг собрала 2,7 млн рублей.

В топ-10 четверга попала также новая анимационная лента АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (MG). На ее счету 760 тыс. рублей, что должно дать около 7,5 млн рублей по итогу уикенда.

Предварительные сборы за четверг 12.11.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.



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