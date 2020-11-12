Касса четверга: «Непосредственно Каха» остался первым

Российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) сохранила за собой статус лидера и с наступлением нового уикенда. В прошедший четверг картина собрала 15,3 млн рублей, а по итогам выходных претендует 130 млн рублей. Российский хит значительно опережает по сборам все вышедшие в прокат новинки. Лучшая из них − комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG) − в четверг получила только 4,7 млн рублей. Это значит, что к концу уикенда в ее активе может оказаться до 35 млн рублей, что несколько меньше прогнозов и ожиданий.

Студийная голливудская новинка КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) в первый день проката заработала только 1,4 млн рублей. Сыграла свою роль узость аудитории проекта. К концу выходных в активе релиза окажется не более 10 млн рублей. Еще хуже проявили себя российские премьеры − триллеры СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MGS) и БЕГ (CRP). У первого за четверг в копилке образовалось только 1,2 млн рублей, у второго − 730 тыс. По итогам выходных они получат не более 9 и 5 млн рублей соответственно.

Мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) стартовал с отметки в 950 тыс. рублей. Учитывая семейный множитель, анимационный релиз вполне может рассчитывать на 18 млн рублей по итогу уикенда.

В топ-10 впервые за долгое время попал релиз компании «Кинологистика» − хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК. За четверг лента собрала 772 тыс. рублей.

Предварительные сборы за четверг 19.11.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.



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