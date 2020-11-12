Касса четверга: «Непосредственно Каха» остался первым

Российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) сохранила за собой статус лидера и с наступлением нового уикенда. В прошедший четверг картина собрала 15,3 млн рублей, а по итогам выходных претендует 130 млн рублей. Российский хит значительно опережает по сборам все вышедшие в прокат новинки. Лучшая из них − комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG) − в четверг получила только 4,7 млн рублей. Это значит, что к концу уикенда в ее активе может оказаться до 35 млн рублей, что несколько меньше прогнозов и ожиданий.
Студийная голливудская новинка КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) в первый день проката заработала только 1,4 млн рублей. Сыграла свою роль узость аудитории проекта. К концу выходных в активе релиза окажется не более 10 млн рублей. Еще хуже проявили себя российские премьеры − триллеры СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MGS) и БЕГ (CRP). У первого за четверг в копилке образовалось только 1,2 млн рублей, у второго − 730 тыс. По итогам выходных они получат не более 9 и 5 млн рублей соответственно.
Мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) стартовал с отметки в 950 тыс. рублей. Учитывая семейный множитель, анимационный релиз вполне может рассчитывать на 18 млн рублей по итогу уикенда.
В топ-10 впервые за долгое время попал релиз компании «Кинологистика» − хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК. За четверг лента собрала 772 тыс. рублей.
Предварительные сборы за четверг 19.11.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
19.11.2020
|Изменение
|Общая
касса на
19.11.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|2
|-
|1489
|15 300 000
$201 501
|-69,2%
|308 400 000
$4 046 713
|-
|2
|
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
The Comeback Trail
|VLG
|1
|-
|826
|4 693 269
$61 810
|-
|4 693 269
$61 810
|-
|3
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|2
|-
|450
|2 472 306
$32 560
|-9,5%
|30 439 680
$399 418
|-
|4
|
КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
Craft: Legacy
|SPPR
|1
|-
|652
|1 440 000
$18 965
|-
|1 440 000
$18 965
|-
|5
|
ДИЧЬ
Freaky
|UPI
|2
|-
|823
|1 434 907
$18 898
|-69,0%
|34 177 216
$448 461
|-
|6
|MGS
|1
|-
|680
|1 186 672
$15 628
|-
|1 186 672
$15 628
|-
|7
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|4
|-
|1160
|1 000 000
$13 170
|-66,7%
|305 600 000
$3 940 683
|-
|8
|
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
Pets United
|NKI
|1
|-
|1164
|949 762
$12 508
|-
|949 762
$12 508
|-
|9
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК
Aquaslash
|KNLG
|1
|-
|235
|772 373
$10 172
|-
|772 373
$10 172
|-
|10
|CRP
|1
|-
|749
|730 000
$9 614
|-
|730 000
$9 614
|-
|11
|CRP
|2
|-
|1278
|700 000
$9 219
|-75,9%
|20 800 000
$272 930
|-
|12
|CP
|3
|-
|901
|542 000
$7 138
|-69,9%
|81 500 000
$1 018 750
|-
|13
|
ВЕЧНЫЙ СВЕТ
Lux Aeterna
|AOF / NKI
|1
|-
|137
|457 692
$6 028
|-
|1 198 599
$15 786
|-
|14
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|12
|-
|150
|450 000
$5 927
|-40,0%
|952 100 000
$12 890 604
|-
|15
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|4
|-
|209
|423 232
$5 574
|-70,6%
|190 115 458
$2 451 521
|-
|16
|
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
Cranston Academy: Monster Zone
|MG
|2
|-
|371
|300 320
$3 955
|-60,5%
|15 560 921
$204 185
|-
|17
|WDS
|2
|-
|192
|245 819
$3 237
|-50,6%
|6 589 194
$86 461
|-
|ИТОГО TOP-17:
|33 098 352
$435 906
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.
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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова