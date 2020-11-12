Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Непосредственно Каха» остался первым

Лучшей из новинок стала «Афера по-голливудски»

Российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) сохранила за собой статус лидера и с наступлением нового уикенда. В прошедший четверг картина собрала 15,3 млн рублей, а по итогам выходных претендует 130 млн рублей. Российский хит значительно опережает по сборам все вышедшие в прокат новинки. Лучшая из них − комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG) − в четверг получила только 4,7 млн рублей. Это значит, что к концу уикенда в ее активе может оказаться до 35 млн рублей, что несколько меньше прогнозов и ожиданий. 

Студийная голливудская новинка КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) в первый день проката заработала только 1,4 млн рублей. Сыграла свою роль узость аудитории проекта. К концу выходных в активе релиза окажется не более 10 млн рублей. Еще хуже проявили себя российские премьеры − триллеры СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MGS) и БЕГ (CRP). У первого за четверг в копилке образовалось только 1,2 млн рублей, у второго − 730 тыс. По итогам выходных они получат не более 9 и 5 млн рублей соответственно. 

Мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) стартовал с отметки в 950 тыс. рублей. Учитывая семейный множитель, анимационный релиз вполне может рассчитывать на 18 млн рублей по итогу уикенда.

В топ-10 впервые за долгое время попал релиз компании «Кинологистика» − хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК. За четверг лента собрала 772 тыс. рублей. 

Предварительные сборы за четверг 19.11.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
19.11.2020		 Изменение Общая
касса на
19.11.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 2 - 1489 15 300 000
$201 501		 -69,2% 308 400 000
$4 046 713		 -
2 VLG 1 - 826 4 693 269
$61 810		 - 4 693 269
$61 810		 -
3 CPF 2 - 450 2 472 306
$32 560		 -9,5% 30 439 680
$399 418		 -
4 SPPR 1 - 652 1 440 000
$18 965		 - 1 440 000
$18 965		 -
5
ДИЧЬ
Freaky
 UPI 2 - 823 1 434 907
$18 898		 -69,0% 34 177 216
$448 461		 -
6 MGS 1 - 680 1 186 672
$15 628		 - 1 186 672
$15 628		 -
7
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 4 - 1160 1 000 000
$13 170		 -66,7% 305 600 000
$3 940 683		 -
8 NKI 1 - 1164 949 762
$12 508		 - 949 762
$12 508		 -
9 KNLG 1 - 235 772 373
$10 172		 - 772 373
$10 172		 -
10 CRP 1 - 749 730 000
$9 614		 - 730 000
$9 614		 -
11 CRP 2 - 1278 700 000
$9 219		 -75,9% 20 800 000
$272 930		 -
12 CP 3 - 901 542 000
$7 138		 -69,9% 81 500 000
$1 018 750		 -
13 AOF / NKI 1 - 137 457 692
$6 028		 - 1 198 599
$15 786		 -
14 CAO 12 - 150 450 000
$5 927		 -40,0% 952 100 000
$12 890 604		 -
15 PNR 4 - 209 423 232
$5 574		 -70,6% 190 115 458
$2 451 521		 -
16
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
Cranston Academy: Monster Zone
 MG 2 - 371 300 320
$3 955		 -60,5% 15 560 921
$204 185		 -
17 WDS 2 - 192 245 819
$3 237		 -50,6% 6 589 194
$86 461		 -
  ИТОГО TOP-17:   33 098 352
$435 906		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

20.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

19.11 - 22.11
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
130 000 000
1200
$1 712 103
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
VLG
60 000 000
1000
$790 202
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
NKI
22 000 000
1000
$289 741
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
MGS
20 000 000
1200
$263 401
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
CPF
13 000 000
600
$171 210
КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
SPPR
12 000 000
650
$158 040
ВЕДЬМЫ
CAO
10 000 000
1000
$131 700
ДИЧЬ
UPI
10 000 000
800
$131 700
ВЗАПЕРТИ
CP
8 000 000
800
$105 360
БЕГ
CRP
8 000 000
700
$105 360
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