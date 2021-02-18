Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Том и Джерри» обошли «Конька-горбунка»

В тройку лидеров также попала комедия «Батя»

В первый день нового кинопрокатного уикенда на российском рынке сменился лидер: полнометражная картина ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) обошла отечественный фильм КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), собрав 26 млн рублей. У российской картины за четверг 18,2 млн рублей. Оба проекта рассчитаны на семейную аудиторию, так что в дальнейшем именно она будет решать, какому из фильмов выйти победителем этой негласной битвы к концу выходных. Судя по всему, американская новинка может рассчитывать на результат в районе 250 млн рублей за весь уикенд. КОНЕК-ГОРБУНОК претендует на 180-190 млн.

Достойные цифры показывает отечественная комедии БАТЯ (CP). В четверг на ее счету было 14,7 млн рублей, что может дать около 80 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще одной новинкой, попавшей в первую десятку чарта, стала якутская драма ПУГАЛО (PVZGL/IK). К концу недели проект может пополнить свою копилку на 6-7 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 25.02.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
25.02.2021		 Изменение Общая
касса на
25.02.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 1 - 1550 25 949 545
$351 858		 - 25 949 545
$351 858		 250 000 000
$3 389 831
2 SPPR 2 - 1776 18 200 000
$246 780		 -31,1% 622 400 000
$8 437 034		 190 000 000
$2 576 271
3 CP 1 - 1647 14 700 000
$199 322		 - 142 000 000
$1 925 424		 80 000 000
$1 084 746
4 SPPR 3 - 1100 4 500 000
$61 017		 -54,5% 411 500 000
$5 572 106		 37 000 000
$501 695
5 WDS 6 - 571 3 817 444
$51 762		 -37,8% 1 177 848 647
$16 055 734		 35 000 000
$474 576
6 MG 2 - 354 2 653 086
$35 974		 13,6% 38 588 389
$523 091		 16 000 000
$216 949
7 PRD 2 - 373 1 688 096
$22 889		 -27,2% 29 470 069
$399 486		 10 000 000
$135 593
8
АФЕРИСТКА
I Care a Lot
 VLG 2 - 432 1 534 278
$20 804		 - 31 713 345
$429 895		 7 000 000
$94 915
9 PVZGL / IK 1 - 158 861 078
$11 676		 - 1 936 385
$26 256		 6 500 000
$88 136
10 WDS 2 - 1149 713 990
$9 681		 -75,7% 40 022 313
$542 528		 5 000 000
$67 797
11 CPF 2 - 270 616 821
$8 364		 -66,4% 20 054 195
$271 848		 -
12 SPPR 4 - 96 600 000
$8 136		 -45,5% 64 400 000
$846 477		 -
13 RR 1 - 164 554 359
$7 517		 - 554 359
$7 517		 -
14
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Shadow in the Cloud
 EXP 1 - 665 428 101
$5 805		 - 5 596 285
$75 882		 -
15 MG 1 - 252 423 448
$5 742		 - 423 448
$5 742		 -
  ИТОГО TOP-15:   77 240 246
$1 047 325		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.75 руб.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
IK - Искусство кино
MG - Megogo Distribution
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS

26.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

25.02 - 28.02
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
180 000 000
1800
$2 440 678
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
160 000 000
1500
$2 169 492
БАТЯ
CP
65 000 000
1400
$881 356
ДУША
WDS
35 000 000
1500
$474 576
РОДНЫЕ
SPPR
30 000 000
1000
$406 780
МАВРИТАНЕЦ
MG
9 000 000
600
$122 034
ПУГАЛО
PVZGL / IK
8 000 000
250
$108 475
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