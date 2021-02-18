Касса четверга: «Том и Джерри» обошли «Конька-горбунка»

В первый день нового кинопрокатного уикенда на российском рынке сменился лидер: полнометражная картина ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) обошла отечественный фильм КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), собрав 26 млн рублей. У российской картины за четверг 18,2 млн рублей. Оба проекта рассчитаны на семейную аудиторию, так что в дальнейшем именно она будет решать, какому из фильмов выйти победителем этой негласной битвы к концу выходных. Судя по всему, американская новинка может рассчитывать на результат в районе 250 млн рублей за весь уикенд. КОНЕК-ГОРБУНОК претендует на 180-190 млн.

Достойные цифры показывает отечественная комедии БАТЯ (CP). В четверг на ее счету было 14,7 млн рублей, что может дать около 80 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одной новинкой, попавшей в первую десятку чарта, стала якутская драма ПУГАЛО (PVZGL/IK). К концу недели проект может пополнить свою копилку на 6-7 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 25.02.2021 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

25.02.2021 Изменение Общая

касса на

25.02.2021 Эсти

мейты за

уикенд 1 ТОМ И ДЖЕРРИ

Tom & Jerry CAO 1 - 1550 25 949 545

$351 858 - 25 949 545

$351 858 250 000 000

$3 389 831 2 КОНЕК-ГОРБУНОК

SPPR 2 - 1776 18 200 000

$246 780 -31,1% 622 400 000

$8 437 034 190 000 000

$2 576 271 3 БАТЯ

CP 1 - 1647 14 700 000

$199 322 - 142 000 000

$1 925 424 80 000 000

$1 084 746 4 РОДНЫЕ

SPPR 3 - 1100 4 500 000

$61 017 -54,5% 411 500 000

$5 572 106 37 000 000

$501 695 5 ДУША

Soul WDS 6 - 571 3 817 444

$51 762 -37,8% 1 177 848 647

$16 055 734 35 000 000

$474 576 6 МАВРИТАНЕЦ

Mauritanian MG 2 - 354 2 653 086

$35 974 13,6% 38 588 389

$523 091 16 000 000

$216 949 7 ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ

Wrong Turn: The Foundation PRD 2 - 373 1 688 096

$22 889 -27,2% 29 470 069

$399 486 10 000 000

$135 593 8 АФЕРИСТКА

I Care a Lot VLG 2 - 432 1 534 278

$20 804 - 31 713 345

$429 895 7 000 000

$94 915 9 ПУГАЛО

PVZGL / IK 1 - 158 861 078

$11 676 - 1 936 385

$26 256 6 500 000

$88 136 10 СПАСИТЕ КОЛЮ!

WDS 2 - 1149 713 990

$9 681 -75,7% 40 022 313

$542 528 5 000 000

$67 797 11 РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Retfærdighedens ryttere CPF 2 - 270 616 821

$8 364 -66,4% 20 054 195

$271 848 - 12 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

SPPR 4 - 96 600 000

$8 136 -45,5% 64 400 000

$846 477 - 13 УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО (ЗАЗЕРКАЛЬЕ)

The 100 Candles Game RR 1 - 164 554 359

$7 517 - 554 359

$7 517 - 14 ВОЗДУШНЫЙ БОЙ

Shadow in the Cloud EXP 1 - 665 428 101

$5 805 - 5 596 285

$75 882 - 15 ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА

Our Friend MG 1 - 252 423 448

$5 742 - 423 448

$5 742 - ИТОГО TOP-15: 77 240 246

$1 047 325

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.75 руб.



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