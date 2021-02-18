Касса четверга: «Том и Джерри» обошли «Конька-горбунка»

В первый день нового кинопрокатного уикенда на российском рынке сменился лидер: полнометражная картина ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) обошла отечественный фильм КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), собрав 26 млн рублей. У российской картины за четверг 18,2 млн рублей. Оба проекта рассчитаны на семейную аудиторию, так что в дальнейшем именно она будет решать, какому из фильмов выйти победителем этой негласной битвы к концу выходных. Судя по всему, американская новинка может рассчитывать на результат в районе 250 млн рублей за весь уикенд. КОНЕК-ГОРБУНОК претендует на 180-190 млн.
Достойные цифры показывает отечественная комедии БАТЯ (CP). В четверг на ее счету было 14,7 млн рублей, что может дать около 80 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одной новинкой, попавшей в первую десятку чарта, стала якутская драма ПУГАЛО (PVZGL/IK). К концу недели проект может пополнить свою копилку на 6-7 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 25.02.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
25.02.2021
|Изменение
|Общая
касса на
25.02.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ТОМ И ДЖЕРРИ
Tom & Jerry
|CAO
|1
|-
|1550
|25 949 545
$351 858
|-
|25 949 545
$351 858
|250 000 000
$3 389 831
|2
|SPPR
|2
|-
|1776
|18 200 000
$246 780
|-31,1%
|622 400 000
$8 437 034
|190 000 000
$2 576 271
|3
|CP
|1
|-
|1647
|14 700 000
$199 322
|-
|142 000 000
$1 925 424
|80 000 000
$1 084 746
|4
|SPPR
|3
|-
|1100
|4 500 000
$61 017
|-54,5%
|411 500 000
$5 572 106
|37 000 000
$501 695
|5
|
ДУША
Soul
|WDS
|6
|-
|571
|3 817 444
$51 762
|-37,8%
|1 177 848 647
$16 055 734
|35 000 000
$474 576
|6
|
МАВРИТАНЕЦ
Mauritanian
|MG
|2
|-
|354
|2 653 086
$35 974
|13,6%
|38 588 389
$523 091
|16 000 000
$216 949
|7
|
ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ
Wrong Turn: The Foundation
|PRD
|2
|-
|373
|1 688 096
$22 889
|-27,2%
|29 470 069
$399 486
|10 000 000
$135 593
|8
|
АФЕРИСТКА
I Care a Lot
|VLG
|2
|-
|432
|1 534 278
$20 804
|-
|31 713 345
$429 895
|7 000 000
$94 915
|9
|PVZGL / IK
|1
|-
|158
|861 078
$11 676
|-
|1 936 385
$26 256
|6 500 000
$88 136
|10
|WDS
|2
|-
|1149
|713 990
$9 681
|-75,7%
|40 022 313
$542 528
|5 000 000
$67 797
|11
|
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Retfærdighedens ryttere
|CPF
|2
|-
|270
|616 821
$8 364
|-66,4%
|20 054 195
$271 848
|-
|12
|SPPR
|4
|-
|96
|600 000
$8 136
|-45,5%
|64 400 000
$846 477
|-
|13
|
УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО (ЗАЗЕРКАЛЬЕ)
The 100 Candles Game
|RR
|1
|-
|164
|554 359
$7 517
|-
|554 359
$7 517
|-
|14
|
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Shadow in the Cloud
|EXP
|1
|-
|665
|428 101
$5 805
|-
|5 596 285
$75 882
|-
|15
|
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА
Our Friend
|MG
|1
|-
|252
|423 448
$5 742
|-
|423 448
$5 742
|-
|ИТОГО TOP-15:
|77 240 246
$1 047 325
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.75 руб.
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