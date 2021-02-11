Касса четверга: «Конек-горбунок» ушел в отрыв

Отечественная сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) стала лидером кассовых сборов четверга. Лента получила самую широкую роспись среди новинок и сумела собрать в первый прокатный день 26 млн рублей. Это значит, что, несмотря на рабочую субботу, к концу традиционного четырехдневного уикенда картина может получить не меньше 200 млн, а по итогам нерабочих понедельника и вторника ее результат может увеличиться до 500 млн.

Куда скромнее перспективы у других новинок недели. Так, комедия с Дмитрием Нагиевым СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) в четверг собрала почти 3 млн. Таким образом, к концу воскресенья в ее активе может оказаться до 20 млн рублей. Дополнительные выходные добавят новинке еще не менее 15 млн. На схожие цифры может рассчитывать и еще одна российская комедия − БАТЯ (CP), которая вышла в формате широкого превью.

Довольно успешно для фильма со столь непростой тематикой стартовала звездная американская драма МАВРИТАНЕЦ (MG). В четверг фильм собрал больше 2 млн рублей, а значит, по итогу уикенда он может рассчитывать сумму до 15 млн. По 10 млн рублей могут собрать к концу воскресенья хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) и датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF). Эти новые ленты также попали в топ-10 четверга.

Предварительные сборы за четверг 18.02.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.77 руб.



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