Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Конек-горбунок» ушел в отрыв

Другие новинки стартовали слабее

Отечественная сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) стала лидером кассовых сборов четверга. Лента получила самую широкую роспись среди новинок и сумела собрать в первый прокатный день 26 млн рублей. Это значит, что, несмотря на рабочую субботу, к концу традиционного четырехдневного уикенда картина может получить не меньше 200 млн, а по итогам нерабочих понедельника и вторника ее результат может увеличиться до 500 млн. 

Куда скромнее перспективы у других  новинок недели. Так, комедия с Дмитрием Нагиевым СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) в четверг собрала почти 3 млн. Таким образом, к концу воскресенья в ее активе может оказаться до 20 млн рублей. Дополнительные выходные добавят новинке еще не менее 15 млн. На схожие цифры может рассчитывать и еще одна российская комедия − БАТЯ (CP), которая вышла в формате широкого превью.

Довольно успешно для фильма со столь непростой тематикой стартовала звездная американская драма МАВРИТАНЕЦ (MG). В четверг фильм собрал больше 2 млн рублей, а значит, по итогу уикенда он может рассчитывать сумму до 15 млн. По 10 млн рублей могут собрать к концу воскресенья хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) и датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF). Эти новые ленты также попали в топ-10 четверга.

Предварительные сборы за четверг 18.02.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
18.02.2021		 Изменение Общая
касса на
18.02.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 SPPR 1 - 1776 26 400 000
$357 869		 - 26 400 000
$357 869		 200 000 000
$2 711 129
2 SPPR 2 - 1634 9 900 000
$134 201		 -52,2% 253 300 000
$3 429 926		 80 000 000
$1 084 452
3 WDS 5 - 691 6 139 367
$83 223		 -39,5% 1 045 403 294
$14 250 318		 70 000 000
$948 895
4 WDS 1 - 1153 2 935 809
$39 797		 - 2 935 809
$39 797		 20 000 000
$271 113
5 CP 0 - 1635 2 700 000
$36 600		 - 2 700 000
$36 600		 19 000 000
$257 557
6 MG 1 - 383 2 336 178
$31 668		 - 2 336 178
$31 668		 12 000 000
$162 668
7 PRD 1 - 375 2 319 865
$31 447		 - 2 319 865
$31 447		 10 000 000
$135 556
8 CPF 1 - 415 1 833 318
$24 852		 - 2 096 868
$28 424		 9 000 000
$122 001
9 CAO 4 - 274 1 244 342
$16 868		 -61,0% 209 850 444
$2 796 514		 8 000 000
$108 445
10 SPPR 3 - 173 1 100 000
$14 911		 -50,0% 51 700 000
$679 548		 7 000 000
$94 890
11 CRP 2 - 732 933 058
$12 648		 -74,8% 57 503 548
$778 653		 -
12 VLG 2 - 1259 803 233
$10 888		 -60,8% 43 902 824
$594 486		 -
13 CP 2 - 1191 787 000
$10 668		 -69,7% 28 400 000
$384 563		 -
14
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Shadow in the Cloud
 EXP 0 - 377 508 992
$6 900		 - 580 614
$7 871		 -
15 INK 1 - 95 457 548
$6 202		 - 1 204 668
$16 330		 -
16 CP 9 - 188 322 000
$4 365		 -63,1% 905 400 000
$11 998 410		 -
17
НЕОБРАТИМОСТЬ. ПОЛНАЯ ИНВЕРСИЯ
Irréversible – Inversion Intégrale
 AOF 1 - 62 294 651
$3 994		 - 997 869
$13 527		 -
18 SPPR 4 - 100 200 000
$2 711		 -81,8% 148 100 000
$1 973 614		 -
19 NKI 1 - 352 108 497
$1 471		 - 108 497
$1 471		 -
  ИТОГО TOP-19:   61 323 858
$831 285		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.77 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS

19.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

18.02 - 21.02
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
230 000 000
1500
$3 117 799
РОДНЫЕ
SPPR
80 000 000
1500
$1 084 452
ДУША
WDS
70 000 000
1000
$948 895
СПАСИТЕ КОЛЮ!
WDS
25 000 000
1000
$338 891
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
VLG
18 000 000
1000
$244 002
LOVE
CRP
16 000 000
1500
$216 890
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
CPF
15 000 000
500
$203 335
АФЕРИСТКА
VLG
12 000 000
800
$162 668
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
12 000 000
600
$162 668
ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ
PRD
10 000 000
500
$135 556
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