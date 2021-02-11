Касса четверга: «Конек-горбунок» ушел в отрыв

Отечественная сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) стала лидером кассовых сборов четверга. Лента получила самую широкую роспись среди новинок и сумела собрать в первый прокатный день 26 млн рублей. Это значит, что, несмотря на рабочую субботу, к концу традиционного четырехдневного уикенда картина может получить не меньше 200 млн, а по итогам нерабочих понедельника и вторника ее результат может увеличиться до 500 млн.
Куда скромнее перспективы у других новинок недели. Так, комедия с Дмитрием Нагиевым СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) в четверг собрала почти 3 млн. Таким образом, к концу воскресенья в ее активе может оказаться до 20 млн рублей. Дополнительные выходные добавят новинке еще не менее 15 млн. На схожие цифры может рассчитывать и еще одна российская комедия − БАТЯ (CP), которая вышла в формате широкого превью.
Довольно успешно для фильма со столь непростой тематикой стартовала звездная американская драма МАВРИТАНЕЦ (MG). В четверг фильм собрал больше 2 млн рублей, а значит, по итогу уикенда он может рассчитывать сумму до 15 млн. По 10 млн рублей могут собрать к концу воскресенья хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) и датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF). Эти новые ленты также попали в топ-10 четверга.
Предварительные сборы за четверг 18.02.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
18.02.2021
|Изменение
|Общая
касса на
18.02.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|SPPR
|1
|-
|1776
|26 400 000
$357 869
|-
|26 400 000
$357 869
|200 000 000
$2 711 129
|2
|SPPR
|2
|-
|1634
|9 900 000
$134 201
|-52,2%
|253 300 000
$3 429 926
|80 000 000
$1 084 452
|3
|
ДУША
Soul
|WDS
|5
|-
|691
|6 139 367
$83 223
|-39,5%
|1 045 403 294
$14 250 318
|70 000 000
$948 895
|4
|WDS
|1
|-
|1153
|2 935 809
$39 797
|-
|2 935 809
$39 797
|20 000 000
$271 113
|5
|CP
|0
|-
|1635
|2 700 000
$36 600
|-
|2 700 000
$36 600
|19 000 000
$257 557
|6
|
МАВРИТАНЕЦ
Mauritanian
|MG
|1
|-
|383
|2 336 178
$31 668
|-
|2 336 178
$31 668
|12 000 000
$162 668
|7
|
ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ
Wrong Turn: The Foundation
|PRD
|1
|-
|375
|2 319 865
$31 447
|-
|2 319 865
$31 447
|10 000 000
$135 556
|8
|
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Retfærdighedens ryttere
|CPF
|1
|-
|415
|1 833 318
$24 852
|-
|2 096 868
$28 424
|9 000 000
$122 001
|9
|
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
The Little Things
|CAO
|4
|-
|274
|1 244 342
$16 868
|-61,0%
|209 850 444
$2 796 514
|8 000 000
$108 445
|10
|SPPR
|3
|-
|173
|1 100 000
$14 911
|-50,0%
|51 700 000
$679 548
|7 000 000
$94 890
|11
|CRP
|2
|-
|732
|933 058
$12 648
|-74,8%
|57 503 548
$778 653
|-
|12
|
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
Extinct
|VLG
|2
|-
|1259
|803 233
$10 888
|-60,8%
|43 902 824
$594 486
|-
|13
|CP
|2
|-
|1191
|787 000
$10 668
|-69,7%
|28 400 000
$384 563
|-
|14
|
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Shadow in the Cloud
|EXP
|0
|-
|377
|508 992
$6 900
|-
|580 614
$7 871
|-
|15
|
ПЕРСОНА. ПЕРЕВЫПУСК
Persona
|INK
|1
|-
|95
|457 548
$6 202
|-
|1 204 668
$16 330
|-
|16
|CP
|9
|-
|188
|322 000
$4 365
|-63,1%
|905 400 000
$11 998 410
|-
|17
|
НЕОБРАТИМОСТЬ. ПОЛНАЯ ИНВЕРСИЯ
Irréversible – Inversion Intégrale
|AOF
|1
|-
|62
|294 651
$3 994
|-
|997 869
$13 527
|-
|18
|
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
Monster Hunter
|SPPR
|4
|-
|100
|200 000
$2 711
|-81,8%
|148 100 000
$1 973 614
|-
|19
|
ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ
The Wishmas Tree
|NKI
|1
|-
|352
|108 497
$1 471
|-
|108 497
$1 471
|-
|ИТОГО TOP-19:
|61 323 858
$831 285
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.77 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
19.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова