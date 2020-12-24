Касса четверга: «Чудо-женщина 1984» уверенно лидирует

Лента ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) уверенно возглавила топ самых кассовых проектов четверга. В первый день нового уикенда картина сумела собрать около 21 млн рублей. По итогам выходных в ее закромах может образоваться до 150 млн. Возможно, этого хватит на то, чтобы сохранить лидерство. Впрочем, на первое место обязательно будет претендовать сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS). В четверг она заметно отстала от лидера, но на выходных попробует наверстать упущенное с помощью лояльной семейной аудитории.
Неплохой результат показывает хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP). Четверг принес ему больше 2,5 млн рублей. По итогу всего уикенда у картины может оказаться около 17 млн рублей, что сопоставимо с цифрами, которые она сделала во время недельного превью. А вот у другой новинки − отечественной комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) − в четверг дела шли не очень хорошо. Несмотря на очень широкую роспись, лента смогла собрать только 1,6 млн рублей, что обещает не более 10 млн рублей за весь уикенд.
В топ-10 по дню также попала эротическая мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD).
Предварительные сборы за четверг 14.01.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
14.01.2021
|Изменение
|Общая
касса на
14.01.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
Wonder Woman 1984
|CAO
|1
|-
|1470
|21 074 615
$286 612
|-
|69 820 847
$949 556
|150 000 000
$2 039 984
|2
|WDS
|3
|-
|1821
|13 123 794
$178 482
|-
|1 705 554 686
$23 085 472
|125 000 000
$1 699 986
|3
|CP
|4
|-
|1704
|9 200 000
$125 119
|-
|653 100 000
$8 654 917
|50 000 000
$679 995
|4
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|4
|-
|1509
|3 320 037
$45 152
|-
|763 964 147
$10 124 094
|20 000 000
$271 998
|5
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
The Other Side
|EXP
|1
|-
|646
|2 935 260
$39 919
|-
|25 049 112
$340 665
|17 000 000
$231 198
|6
|SPPR
|1
|-
|590
|1 600 000
$21 760
|-
|1 600 000
$21 760
|9 000 000
$122 399
|7
|SPPR
|3
|-
|1093
|1 500 000
$20 400
|-
|302 200 000
$4 090 417
|15 000 000
$203 998
|8
|CP
|6
|-
|566
|1 400 000
$19 040
|-
|456 400 000
$6 225 617
|9 000 000
$122 399
|9
|SPPR
|5
|-
|173
|600 000
$8 160
|-
|229 200 000
$3 121 765
|3 000 000
$40 800
|10
|
ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ
Passion Simple
|PIFD
|1
|-
|248
|453 650
$6 170
|-
|453 650
$6 170
|3 500 000
$47 600
|11
|
ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА
Rifkin's Festival
|VLG
|3
|-
|83
|386 785
$5 260
|-
|22 764 922
$308 134
|-
|12
|
НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
Gott, du kannst ein Arsch sein
|NKI
|1
|-
|300
|378 297
$5 145
|-
|378 297
$5 145
|-
|ИТОГО TOP-12:
|55 972 438
$761 219
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.53 руб.
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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова