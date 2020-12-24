Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Чудо-женщина 1984» уверенно лидирует

Другие новинки заметно отстают по сборам

Лента ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) уверенно возглавила топ самых кассовых проектов четверга. В первый день нового уикенда картина сумела собрать около 21 млн рублей. По итогам выходных в ее закромах может образоваться до 150 млн. Возможно, этого хватит на то, чтобы сохранить лидерство. Впрочем, на первое место обязательно будет претендовать сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS). В четверг она заметно отстала от лидера, но на выходных попробует наверстать упущенное с помощью лояльной семейной аудитории.

Неплохой результат показывает хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP). Четверг принес ему больше 2,5 млн рублей. По итогу всего уикенда у картины может оказаться около 17 млн рублей, что сопоставимо с цифрами, которые она сделала во время недельного превью. А вот у другой новинки − отечественной комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) − в четверг дела шли не очень хорошо. Несмотря на очень широкую роспись, лента смогла собрать только 1,6 млн рублей, что обещает не более 10 млн рублей за весь уикенд.

В топ-10 по дню также попала эротическая мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD).

Предварительные сборы за четверг 14.01.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
14.01.2021		 Изменение Общая
касса на
14.01.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 1 - 1470 21 074 615
$286 612		 - 69 820 847
$949 556		 150 000 000
$2 039 984
2 WDS 3 - 1821 13 123 794
$178 482		 - 1 705 554 686
$23 085 472		 125 000 000
$1 699 986
3 CP 4 - 1704 9 200 000
$125 119		 - 653 100 000
$8 654 917		 50 000 000
$679 995
4 UPI 4 - 1509 3 320 037
$45 152		 - 763 964 147
$10 124 094		 20 000 000
$271 998
5 EXP 1 - 646 2 935 260
$39 919		 - 25 049 112
$340 665		 17 000 000
$231 198
6 SPPR 1 - 590 1 600 000
$21 760		 - 1 600 000
$21 760		 9 000 000
$122 399
7 SPPR 3 - 1093 1 500 000
$20 400		 - 302 200 000
$4 090 417		 15 000 000
$203 998
8 CP 6 - 566 1 400 000
$19 040		 - 456 400 000
$6 225 617		 9 000 000
$122 399
9 SPPR 5 - 173 600 000
$8 160		 - 229 200 000
$3 121 765		 3 000 000
$40 800
10 PIFD 1 - 248 453 650
$6 170		 - 453 650
$6 170		 3 500 000
$47 600
11 VLG 3 - 83 386 785
$5 260		 - 22 764 922
$308 134		 -
12
НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
Gott, du kannst ein Arsch sein
 NKI 1 - 300 378 297
$5 145		 - 378 297
$5 145		 -
  ИТОГО TOP-12:   55 972 438
$761 219		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.53 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

15.01.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

14.01 - 17.01
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
240 000 000
1500
$3 263 974
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
180 000 000
1500
$2 447 980
ОГОНЬ
CP
80 000 000
1500
$1 087 991
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
55 000 000
1500
$747 994
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
SPPR
18 000 000
1200
$244 798
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
17 000 000
1500
$231 198
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
EXP
17 000 000
500
$231 198
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
SPPR
11 000 000
500
$149 599
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