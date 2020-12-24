Касса четверга: «Чудо-женщина 1984» уверенно лидирует

Лента ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) уверенно возглавила топ самых кассовых проектов четверга. В первый день нового уикенда картина сумела собрать около 21 млн рублей. По итогам выходных в ее закромах может образоваться до 150 млн. Возможно, этого хватит на то, чтобы сохранить лидерство. Впрочем, на первое место обязательно будет претендовать сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS). В четверг она заметно отстала от лидера, но на выходных попробует наверстать упущенное с помощью лояльной семейной аудитории.

Неплохой результат показывает хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP). Четверг принес ему больше 2,5 млн рублей. По итогу всего уикенда у картины может оказаться около 17 млн рублей, что сопоставимо с цифрами, которые она сделала во время недельного превью. А вот у другой новинки − отечественной комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) − в четверг дела шли не очень хорошо. Несмотря на очень широкую роспись, лента смогла собрать только 1,6 млн рублей, что обещает не более 10 млн рублей за весь уикенд.

В топ-10 по дню также попала эротическая мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD).

Предварительные сборы за четверг 14.01.2021 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

14.01.2021 Изменение Общая

касса на

14.01.2021 Эсти

мейты за

уикенд 1 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984

Wonder Woman 1984 CAO 1 - 1470 21 074 615

$286 612 - 69 820 847

$949 556 150 000 000

$2 039 984 2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА

WDS 3 - 1821 13 123 794

$178 482 - 1 705 554 686

$23 085 472 125 000 000

$1 699 986 3 ОГОНЬ

CP 4 - 1704 9 200 000

$125 119 - 653 100 000

$8 654 917 50 000 000

$679 995 4 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ

The Croods: A New Age UPI 4 - 1509 3 320 037

$45 152 - 763 964 147

$10 124 094 20 000 000

$271 998 5 ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА

The Other Side EXP 1 - 646 2 935 260

$39 919 - 25 049 112

$340 665 17 000 000

$231 198 6 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ

SPPR 1 - 590 1 600 000

$21 760 - 1 600 000

$21 760 9 000 000

$122 399 7 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ

SPPR 3 - 1093 1 500 000

$20 400 - 302 200 000

$4 090 417 15 000 000

$203 998 8 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP 6 - 566 1 400 000

$19 040 - 456 400 000

$6 225 617 9 000 000

$122 399 9 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SPPR 5 - 173 600 000

$8 160 - 229 200 000

$3 121 765 3 000 000

$40 800 10 ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ

Passion Simple PIFD 1 - 248 453 650

$6 170 - 453 650

$6 170 3 500 000

$47 600 11 ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА

Rifkin's Festival VLG 3 - 83 386 785

$5 260 - 22 764 922

$308 134 - 12 НЕБЕСА ПОДОЖДУТ

Gott, du kannst ein Arsch sein NKI 1 - 300 378 297

$5 145 - 378 297

$5 145 - ИТОГО TOP-12: 55 972 438

$761 219

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.53 руб.



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