Касса четверга: «Душа» уверенно лидирует

По итогам четверга на первое место российского кассового чарта вырвалась новинка − анимационная работа от студии Pixar ДУША (WDS). Мультфильм заработал чуть больше 22 млн рублей и с таким стартом по итогам выходных его общая касса может выйти за 220 млн рублей.
Неплохо стартовала и еще одна новинка − отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP). Лента положила в свою копилку 5,5 млн рублей, что может дать не менее 40 млн по итогам всего уикенда. А сразу за российской картиной разместились зарубежны епремьеры от независимых прокатчиков − триллеры ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) и ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG). Оба релиза к концу уикенда смогут записать на свой счет 16-18 млн рублей.
В десятку лучших также попал новый хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP). Судя по всему, по итогам выходных он сможет рассчитывать на результат в районе 8 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 21.01.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
21.01.2021
|Изменение
|Общая
касса на
21.01.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДУША
Soul
|WDS
|1
|-
|1638
|22 203 968
$302 671
|-
|22 203 968
$302 671
|220 000 000
$2 998 909
|2
|WDS
|4
|-
|1821
|5 978 490
$81 495
|-54,4%
|1 861 045 663
$25 190 115
|68 000 000
$926 936
|3
|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
Wonder Woman 1984
|CAO
|2
|-
|1158
|5 802 349
$79 094
|-72,5%
|211 011 908
$2 869 739
|39 000 000
$531 625
|4
|CP
|5
|-
|935
|5 800 000
$79 062
|-37,0%
|759 100 000
$10 059 634
|54 000 000
$736 096
|5
|CRP
|1
|-
|1198
|5 544 111
$75 574
|-
|5 544 111
$75 574
|40 000 000
$545 256
|6
|
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
Promising Young Woman
|VLG
|1
|-
|563
|2 007 420
$27 364
|-
|2 007 420
$27 364
|18 000 000
$245 365
|7
|
ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
Songbird
|MG
|1
|-
|521
|1 612 886
$21 986
|-
|1 612 886
$21 986
|16 000 000
$218 103
|8
|
АСТРАЛ. ОНЛАЙН
Host
|WP
|1
|-
|435
|1 236 500
$16 855
|-
|1 236 500
$16 855
|8 000 000
$109 051
|9
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
The Other Side
|EXP
|2
|-
|501
|1 230 396
$16 772
|-58,1%
|50 276 925
$683 761
|8 000 000
$109 051
|10
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|5
|-
|621
|718 022
$9 788
|-78,4%
|809 112 880
$10 722 408
|9 000 000
$122 683
|11
|CP
|7
|-
|214
|391 000
$5 330
|-72,1%
|471 900 000
$6 437 048
|-
|12
|SPPR
|2
|-
|590
|350 000
$4 771
|-78,1%
|16 600 000
$225 758
|-
|13
|SPPR
|4
|-
|385
|260 000
$3 544
|-82,7%
|325 700 000
$4 408 500
|-
|ИТОГО TOP-13:
|53 135 142
$724 307
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.36 руб.
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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова