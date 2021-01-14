Касса четверга: «Душа» уверенно лидирует

По итогам четверга на первое место российского кассового чарта вырвалась новинка − анимационная работа от студии Pixar ДУША (WDS). Мультфильм заработал чуть больше 22 млн рублей и с таким стартом по итогам выходных его общая касса может выйти за 220 млн рублей.

Неплохо стартовала и еще одна новинка − отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP). Лента положила в свою копилку 5,5 млн рублей, что может дать не менее 40 млн по итогам всего уикенда. А сразу за российской картиной разместились зарубежны епремьеры от независимых прокатчиков − триллеры ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) и ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG). Оба релиза к концу уикенда смогут записать на свой счет 16-18 млн рублей.

В десятку лучших также попал новый хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP). Судя по всему, по итогам выходных он сможет рассчитывать на результат в районе 8 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 21.01.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.36 руб.



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