Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Душа» уверенно лидирует

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По итогам четверга на первое место российского кассового чарта вырвалась новинка − анимационная работа от студии Pixar ДУША (WDS). Мультфильм заработал чуть больше 22 млн рублей и с таким стартом по итогам выходных его общая касса может выйти за 220 млн рублей. 

Неплохо стартовала и еще одна новинка − отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP). Лента положила в свою копилку 5,5 млн рублей, что может дать не менее 40 млн по итогам всего уикенда. А сразу за российской картиной разместились зарубежны епремьеры от независимых прокатчиков − триллеры ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) и ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG). Оба релиза к концу уикенда смогут записать на свой счет 16-18 млн рублей.

В десятку лучших также попал новый хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP). Судя по всему, по итогам выходных он сможет рассчитывать на результат в районе 8 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 21.01.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
21.01.2021		 Изменение Общая
касса на
21.01.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDS 1 - 1638 22 203 968
$302 671		 - 22 203 968
$302 671		 220 000 000
$2 998 909
2 WDS 4 - 1821 5 978 490
$81 495		 -54,4% 1 861 045 663
$25 190 115		 68 000 000
$926 936
3 CAO 2 - 1158 5 802 349
$79 094		 -72,5% 211 011 908
$2 869 739		 39 000 000
$531 625
4 CP 5 - 935 5 800 000
$79 062		 -37,0% 759 100 000
$10 059 634		 54 000 000
$736 096
5 CRP 1 - 1198 5 544 111
$75 574		 - 5 544 111
$75 574		 40 000 000
$545 256
6 VLG 1 - 563 2 007 420
$27 364		 - 2 007 420
$27 364		 18 000 000
$245 365
7 MG 1 - 521 1 612 886
$21 986		 - 1 612 886
$21 986		 16 000 000
$218 103
8 WP 1 - 435 1 236 500
$16 855		 - 1 236 500
$16 855		 8 000 000
$109 051
9 EXP 2 - 501 1 230 396
$16 772		 -58,1% 50 276 925
$683 761		 8 000 000
$109 051
10 UPI 5 - 621 718 022
$9 788		 -78,4% 809 112 880
$10 722 408		 9 000 000
$122 683
11 CP 7 - 214 391 000
$5 330		 -72,1% 471 900 000
$6 437 048		 -
12 SPPR 2 - 590 350 000
$4 771		 -78,1% 16 600 000
$225 758		 -
13 SPPR 4 - 385 260 000
$3 544		 -82,7% 325 700 000
$4 408 500		 -
  ИТОГО TOP-13:   53 135 142
$724 307		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.36 руб.

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21.01.2021
четверг

КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM / Ad Libitum (CPF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

22.01.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

21.01 - 24.01
ДУША
WDS
200 000 000
1500
$2 726 281
ДЕНЬ ГОРОДА
CRP
60 000 000
1300
$817 884
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
50 000 000
1500
$681 570
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
40 000 000
1500
$545 256
ОГОНЬ
CP
40 000 000
1000
$545 256
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
VLG
13 000 000
500
$177 208
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
10 000 000
1500
$136 314
ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
MG
9 000 000
1000
$122 683
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