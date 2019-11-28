Касса четверга: «Холодное сердце II» остается в лидерах

Первое место за собой уверенно сохранил мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR). Из новинок ближе всех к лидеру удалось подобраться романтической драме РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI), которая заработала около 11,1 млн рублей, что может дать ей до 75 млн рублей за весь уикенд.

Российская военная драма РЖЕВ (CPR) собрала 4,5 млн рублей и стала четвертой по итогам дня. Полные выходные могут принести ей 35 млн рублей. Около 30 млн рублей по итогам уикенда может оказаться в кармане режиссерской работы Эдварда Нортона СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO). В четверг на ее счету 4 млн рублей.

Близкие друг к другу результаты показали боевик 21 МОСТ (MG) и историческая драма ВОЙНА ТОКОВ (PNR), записавшие на свой счет 2,8 и 2,6 млн рублей соответственно. Оба фильма могут претендовать на кассу в районе 20–22 млн рублей. Примерно столько же получит и российский криминальный боевик РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (CP).

ОПРОС БУКЕРОВ

МАРИЯ ШАШКОВА

Букер сети кинотеатров «Люмен фильм» (10 кинотеатров, 25 залов), Арзамас, Балахна, Гусев, Советск, Черняховск, Кингисепп, Заречный, Балашов, Кохма, Саров, Симферополь

У нас лидирует по-прежнему ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Роспись у него не уменьшилась, даже чуть-чуть увеличилась. Соответственно, хорошо работают все сеансы: и утром, и днем, и вечером. Что касается новинок, у нас небольшим форматом зашли ВОЙНА ТОКОВ, РЖЕВ, РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, СИРОТСКИЙ БРУКЛИН. Также вышло превью ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ, но оно началось сегодня, поэтому о результатах пока сложно сказать. Предпродажи идут неплохие. На удивление неплохо зашел РЖЕВ. Видимо, за счет того, что сейчас идет достаточно массированная реклама на релиз. СИРОТСКИЙ БРУКЛИН на этом фоне выглядит чуть похуже. Возможно, он не так интересен зрителям, но пока сложно судить. РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ вышло на хорошей дате, фильм вызывает интерес зрителей. конечно, на него ходят не так массово, как на ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, но тем не менее, идут. Видимо, проект попал в свою дату и свою тему. ВОЙНА ТОКОВ зашла скромнее, чем мы ожидали, несмотря на то что фильм хороший. В выходные, скорее всего, в топе останется ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. Возможно, еще подтянется РЖЕВ, просто вчера на него очень хорошо ходили. Может, будут еще коллективные заявки на него. И конечно, должно работать ДЖУМАНДЖИ.

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

На наших площадках стартовали РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, РЖЕВ, СИРОТСКИЙ БРУКЛИН, АЭРОНАВТЫ, ВОЙНА ТОКОВ. Лучше всего из новинок сработало РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, а в целом по-прежнему лидирует ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Падение у мультфильма по сравнению с прошлым четвергом составило примерно процентов 30. СИРОТСКИЙ БРУКЛИН пока не пошел, как и АЭРОНАВТЫ, и ВОЙНА ТОКОВ. РЖЕВ на фоне остальных новинок достаточно неплохо работает, на сегодня у нас была заявка от школы, и далее ожидаются школьные посещения. Учитывая неплохой старт, мы добавили сеанс фильма в другой кинотеатр в городе. Но мне кажется, что РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ – это единственная новинка, которая может работать в небольших городах, потому что людям уже хочется новогоднего настроения и чего-то легкого. Уикенд будет переходным между стартом ХОЛОДНОГО СЕРДЦА II и следующей неделей, когда выйдут ДЖУМАНДЖИ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II продолжает держаться на первом месте, оно не сбавляет оборотов. Стартовали РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ, АЭРОНАВТЫ, ВОЙНА ТОКОВ, СИРОТСКИЙ БРУКЛИН, РЖЕВ, 21 МОСТ. Новинки не показали особых результатов. Более-менее неплохо отработало РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, далее идут РЖЕВ и РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ. Все остальное – в самом конце. РЖЕВ неожиданно отработал неплохо. Тем более у нас не особо любят такие военные картины. Я думаю, здесь сыграла свою роль реклама, которую показывают по телевидению, плюс пошли звонки из школ. Из холдоверов продолжает работать FORD ПРОТИВ FERRARI, мы его продлеваем. Неплохо работает фильм ДОСТАТЬ НОЖИ, проект раскачивается, то есть он начал работать в длину, «сарафан», видимо, хороший. На выходных должно продолжать жечь ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Плюс поработает ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ в превью-формате. Также в субботу и воскресенье у нас заходит АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ, мы добавили ей еще сеансов, потому что намечаются аншлаги.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

У нас вчера было много разных премьер, это ВОЙНА ТОКОВ, РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ, РЖЕВ, РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ и СИРОТСКИЙ БРУКЛИН. Понятно, что пальму первенства до сих пор держит ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, это логично и ожидаемо. Среди новинок лучшие результат показали РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ и РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ. Они сработали примерно одинаково, сеансы у них примерно одинакового качества. Конечно, у РОЖДЕСТВА сеансов чуть побольше, но собрали они примерно одно и то же. РЖЕВ прекрасно работает на коллективных заявках. Понятно, что аудиторию этого фильма глупо ждать в будние дни, зато в выходные она подтянется очень хорошо. Вся работающая аудитория, кто-то поведет детей, чтобы они посмотрели патриотическое кино. Основная ставка сделана на коллективные заявки, которых очень много. Спрос на этот фильм отличный, так что все у него будет хорошо. Пусть фильм поздно встал в график, но мы как кинотеатр оперативно отработали. Плюс патриотического кино в прокате не было давно. Поэтому для многих этот проект стал такой отдушиной в преддверии каникул. Обе части РЕШАЛЫ у нас хорошо работали, хорошо стартовала и эта часть. Не думаю, что фильм будет работать, как первая часть пять недель, но зрители на него точно будут ходить. В целом результаты у всех ожидаемые, уикенд никаких сюрпризов не преподнесет.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

В нашем кинотеатре стартовали ВОЙНА ТОКОВ, СИРОТСКИЙ БРУКЛИН, РЖЕВ и РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II работают хорошо, но вчера же был будний день, а не выходной, поэтому полных залов нет. Плюс школы на него приходили сегодня, а вчера коллективок не было. Новинки в целом показывают грустные результаты. РОЖДЕСТВОМ НА ДВОИХ народ вроде бы как интересуется, на него ходят. РЖЕВ мы поставили одним утренним сеансом, но удивились, что зрители попросили поставить картину в дополнительное время, днем. На удивление запрос на фильм неплохой. На следующую неделю я уже ставлю проект на вечерний сеанс. СИРОТСКИЙ БРУКЛИН и ВОЙНА ТОКОВ пока сильно не собирают, хотя проекты интересные. Хорошие отзывы еще у РОЖДЕСТВА НА ДВОИХ. На выходных будет снова доминировать холодное сердце, также должно поработать РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. Уикенд, думаю, будет хуже, чем на прошлой неделе.

Предварительные сборы за четверг 05.12.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.



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