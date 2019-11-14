Касса четверга: «Аванпост» стартует со второго места

Лента FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX) сумела сохранить лидерство в первый день нового уикенда. Релиз записал на свой счет 18,5 млн рублей (данные ЕАИС). Весь уикенд может принести ему до 120 млн рублей за уикенд. Лучшая из новинок − российский фантастический боевик АВАНПОСТ (CRP) − стартовал с 12,5 млн рублей. Такой результат позволит фильму Егора Баранова получить около 100 млн рублей по итогам недели.



В битве новых релизов, рассчитанных на женскую аудиторию, победил российский проект ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP). Лента Анны Пармас начала свою жизнь в прокате с 5,3 млн рублей и может претендовать на 35 млн рублей по итогам всего уикенда. А вот историческая драма АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI) стартовала слабее ожиданий. Фильм получил 2,4 млн рублей, что позволит собрать к воскресенью не больше 16 млн рублей.



В топ-10 по итогам четверга также попали молодежный хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG) и документальный фильм LIL PEEP: ВСЁ ДЛЯ ВСЕХ (AOF). Первый по итогам выходных должен получить около 15 млн рублей, а второй вряд ли сможет уйти далеко от 10 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

Стартовали АВАНПОСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, РОБОКАР ПОЛИ: ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БРУМТАУНЕ. Хвастаться нечем, с учетом того, что лучше всех идет FORD ПРОТИВ FERRARI. Думаю, этим все сказано. АВАНПОСТ пока не оправдывает ожидания. Вчера читал отзывы на фильм, и в одном из них главным достоинством фильма называли то, что там нет Александра Петрова. Сейчас у нас в прокате по сеансам доминирует российское кино, но пока она не оправдывает возложенных на него надежд. ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! идет неплохо, учитывая количество сеансов. Видимо, людям не хватает позитива. В целом ситуация грустная. Что можно сказать, если FORD ПРОТИВ FERRARI, лидировавший при не самой широкой росписи на прошлой неделе, продолжает лидировать и сейчас? Теперь все надежды связаны с ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ 2. Как ни крути, но иностранный контент нас пока спасает. Эти выходные нужно пережить, но пока непонятно, с каких средств закупать попкорн, чистить кресла и так далее.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

У нас вышли АВАНПОСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! и РОБОКАР ПОЛИ: ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БРУМТАУНЕ. Неожиданно хорошо для своего формата стартовал ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! АВАНПОСТ, я думала, что будет намного лучше. Пока показатели у него средне-обывательские. С учетом количества росписи фильм должен был отработать значительно лучше. Были нулевые сеансы, зритель вообще не пришел, а это говорит о многом. Российская комедия при этом стартовала лучше. Мультфильм пока не начал работу, результаты должны быть на выходных. При этом очень хорошо продолжает работать СЕМЕЙКА АДДАМС из детского, так же, как и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, шестую неделю у нас она уже работает. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ идут слабовато. FORD ПРОТИВ FERRARI для второй недели идет хорошо, тем более с учетом, что это специфическая картина, она работает для своей аудитории. В целом и на прошлой неделе было грустновато, и на этой неделе как-то не очень. Может, АВАНПОСТ раскачается. Начались заморозки, люди греются дома после работы, а в субботу и воскресенье, может, они к нам дойдут.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Мы взяли АВАНПОСТ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, СВАДЕБНЫЙ ГОД, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, РОБОКАР ПОЛИ: ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БРУМТАУНЕ. ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, видимо, благодаря рекламе на центральном канале и анонсу в передаче «Вечерний Ургант», собирает неплохо, народ на этот фильм идет. Отзывы, конечно, разные – кому-то нравится, кому-то нет. Этот фильм нешироко расписан у нас по сравнению с АВАНПОСТОМ. АВАНПОСТ у нас полностью провалился, на вечернем сеансе вчера было всего 6 человек. Я предполагала, что результат будет не очень, потому что фантастические российские фильмы наш зритель не смотрит. ГОГОЛЬ – все-таки больше фэнтези. Единственное исключение из правил – это ПРИТЯЖЕНИЕ. У ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА был один сеанс, но наработка больше, чем у АВАНПОСТА. FORD ПРОТИВ FERRARI идет неплохо, но полных залов, к сожалению, не собирает. Хотя отзывы о нем хорошие. В целом пока результаты слабые. У АНГЕЛОВ ЧАРЛИ за вчерашний день вообще ни один сеанс не состоялся. Очень надеемся, тем не менее, на выходные. Хотя больше всего ждем 28 ноября и выход ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

У нас стартовали АВАНПОСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Поскольку сейчас у нас идут показы фестиваля, сеансы других фильмов стоят только утром и вечером. ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! показал хорошие результаты вчера, АВАНПОСТ – пока непонятно. Еще работает FORD ПРОТИВ FERRARI, но его показатели уже снизились. Лидирует на наших площадках пока ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Этот фильм активно спрашивают, и на него вчера хорошо ходили. Пока непонятно, есть ли спад по сравнению с прошлой неделей. Посмотрим, что будет на выходных. Надеемся, что новинки сработают. Хотя спрашивают пока только детское. Из этого работают только СТРАЖИ АРКТИКИ, которые неплохо, кстати, собирают, довольно неожиданно. На АВАНПОСТ ставки были больше, но пока фильм не раскачался.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

У нас вышли АВАНПОСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! аванпост очень плохо зашел, из восьми заявленных сеансов вчера состоялось всего три. Самый посещаемый сеанс собрал всего семь человек. FORD ПРОТИВ FERRARI вчера собирал больше. А АВАНПОСТ, получается, идет наравне с АНГЕЛАМИ ЧАРЛИ. У ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! наработка лучше. Но в целом выручки очень маленькие, вчера беда с посещаемостью была. На новинки в выходные надежды нет абсолютно. Единственное, должен поработать FORD ПРОТИВ FERRARI, потому что он пользуется спросом, на него ходят, на прошлых выходных он собирал. В общем, очень ждем выхода ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2, которое точно будет собирать.

Предварительные сборы за четверг 21.11.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.02 руб.



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