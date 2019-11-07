Касса четверга: «Ford против Ferrari» обогнал все остальные новинки

FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX) уверенно лидирует в российском прокате по итогам первого дня нового уикенда. Фильм Джеймса Мэнголда заработал в четверг больше 22,8 млн рублей, что за выходные должно вылиться примерно в 160 млн рублей. Другая крупная студийная новинка из Голливуда − АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) − сработала значительно слабее. Комедийный экшн может похвастаться лишь 9 млн рублей, что может дать ему не больше 70 млн рублей за четыре дня проката. Нечем похвастаться и еще одной крупной иностранной новинке − новому фильму Роланда Эммериха МИДУЭЙ (CP). Он собрал только 3,4 млн рублей, а значит, по итогам уикенда его касса вряд ли уйдет дальше 25 млн рублей.



Драма ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) получила 3 млн и может рассчитывать на 20 млн рублей за все выходные. На миллион меньше в первый день нового уикенда собрала российско-итальянская драма ГРЕХ (WDSSPR) режиссера Андрея Кончаловского. В топ-10 по дню она не вошла. Не попал туда и новый мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG), собравший в четверг только 612 тыс. рублей. К концу воскресенья на его счетах должно появиться около 16 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

У нас стартовали FORD ПРОТИВ FERRARI, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, ГРЕХ, МИДУЭЙ, СТРАЖИ АРКТИКИ, ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ и МАТИАС И МАКСИМ. Кассовые сборы оставляют желать лучшего. Лучше всех стартовал FORD ПРОТИВ FERRARI, на втором месте – АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, потом идут МИДУЭЙ и ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ. На втором месте по сборам среди всех фильмов – ДОКТОР СОН, но сборы у него маленькие. У нас вообще вчера людей мало было в кинотеатрах. Не хочет почему-то народ идти в кино. Плюс у нас сейчас плохая погода, дует ветер 20 м/с, сдувает все подряд. Пришел циклон, поэтому люди предпочитают сидеть дома. Пока шел снег, люди еще ходили в кино, а во время ветра они почему-то не хотят идти в кинотеатр. Сейчас бокс-офис ниже, чем на прошлой неделе. Возможно, в выходные будет всплеск посещаемости, если у нас ветер стихнет.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

Вчера в нашем кинотеатре вышли FORD ПРОТИВ FERRARI, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, МИДУЭЙ. Вчера вообще сборы были слабыми, но на фоне такого спада более-менее неплохо выступил FORD ПРОТИВ FERRARI, он на первом месте. Далее примерно с одинаковыми результатами идут ДОКТОР СОН и МИДУЭЙ. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ стартовали плохо. Но в целом вчера людей было мало, соотношение один к трем по сравнению с прошлым четвергом. Остается только надеяться, что в выходные ситуация изменится. Отзывы по поводу МИДУЭЯ и FORD ПРОТИВ FERRARI хорошие. Про АНГЕЛЫ ЧАРЛИ не слышал, но судя по всему, просто пока нет зрительского интереса к данному проекту. Так что будем надеяться на «сарафан». ДОКТОР СОН просел, определенное падение имеется. Возможно, в выходные еще поработают СЕМЕЙКА АДДАМС и РОБО. Все остальное уже не собирает.

АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин

Неделя стартовала ожидаемо не очень хорошо. Лучше всех из этого «нехорошо» стартовал, как ни странно, FORD ПРОТИВ FERRARI. Все остальное – в рамках ожидания, ни хуже, ни лучше. Чуть получше к вечеру вчера пошли АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, чем МИДУЭЙ. Также у нас зашли СТРАЖИ АРКТИКИ и ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ в принципе показал себя неплохо для такого полуартхауса. Продолжает работать СЕМЕЙКА АДДАМС, которая держится где-то в серединке. ДОКТОР СОН еще собирает свое, свой потенциал он еще не выработал. Надеемся, что к выходным разойдутся АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. У FORD ПРОТИВ FERRARI неплохой идет «сарафан». Я думал, что фильм на мужскую аудиторию, но вчера видел, что на сеансах сидели женщины с детьми. Конечно, хотелось бы, чтобы и МИДУЭЙ поработал, но у нас двоякое отношение даже к своей истории, а здесь патриотическое повествование больше для американских зрителей.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

Зашли у нас два фильма – АНГЕЛЫ ЧАРЛИ и МИДУЭЙ. Но отработали они крайне слабо, вчерашний день просто провальный. Наверное, один из слабых четвергов в этом году, практически антирекордсмен. Полный провал, людей вообще нет, они как будто вымерли (смеется). Все-таки в четверг никогда показатели сборов не бывают хуже, чем в понедельник, вторник или среду. А вчера уровень сборов был гораздо ниже даже чем в обычный вторник. Очень сомневаюсь, что ситуация в выходные изменятся. По моим предположениям, до 28 ноября ситуация вряд ли поменяется, все будет плохо. То есть остается ждать только выхода ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2. Плюс мы заранее открыли продажи на релиз АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ, у нас он стартует 28 ноября.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас неожиданно очень хорошо стартовал ГРЕХ. Прям на него нежданно-негаданно идет много народа. Также вчера вышел МИДУЭЙ, он вообще никак не работает, сегодня днем на сеансе был всего один человек. Непонятно, с чем это связано. Еще у нас вышел фильм МАТИАС И МАКСИМ, который уже идет неплохо. Вполне возможно, это из-за того, что мы его показывали в рамках киноклуба и привлекли к нему дополнительное внимание. Других новинок у нас не было, поскольку больше в репертуар бы не поместилось. Продолжает работать мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС. Семейная аудитория идет на него. Также относительно хорошо работает ВЕРНОСТЬ. Одним сеансом у нас остался ТЕКСТ, и почему-то люди на него идут, не переставая. Пока думаю, что в выходные будет продолжать работать ГРЕХ, предварительные продажи у него хорошие. Также будут дорабатывать ТЕКСТ и ВЕРНОСТЬ. А вот МИДУЭЙ вряд ли поднимется, потому что о нем даже никто не спрашивает.

Предварительные сборы за четверг 14.11.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.2 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Доктор Сон» стартует с 20 млн рублей (Сборы четверга 07.11.2019)