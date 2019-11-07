Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Ford против Ferrari» обогнал все остальные новинки

«Ангелы Чарли» и «Мидуэй» заметно отстают

FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX) уверенно лидирует в российском прокате по итогам первого дня нового уикенда. Фильм Джеймса Мэнголда заработал в четверг больше 22,8 млн рублей, что за выходные должно вылиться примерно в 160 млн рублей. Другая крупная студийная новинка из Голливуда − АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) − сработала значительно слабее. Комедийный экшн может похвастаться лишь 9 млн рублей, что может дать ему не больше 70 млн рублей за четыре дня проката. Нечем похвастаться и еще одной крупной иностранной новинке − новому фильму Роланда Эммериха МИДУЭЙ (CP). Он собрал только 3,4 млн рублей, а значит, по итогам уикенда его касса вряд ли уйдет дальше 25 млн рублей.

Драма ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) получила 3 млн и может рассчитывать на 20 млн рублей за все выходные. На миллион меньше в первый день нового уикенда собрала российско-итальянская драма ГРЕХ (WDSSPR) режиссера Андрея Кончаловского. В топ-10 по дню она не вошла. Не попал туда и новый мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG), собравший в четверг только 612 тыс. рублей. К концу воскресенья на его счетах должно появиться  около 16 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

У нас стартовали FORD ПРОТИВ FERRARI, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, ГРЕХ, МИДУЭЙ, СТРАЖИ АРКТИКИ, ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ и МАТИАС И МАКСИМ. Кассовые сборы оставляют желать лучшего. Лучше всех стартовал FORD ПРОТИВ FERRARI, на втором месте – АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, потом идут МИДУЭЙ и ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ. На втором месте по сборам среди всех фильмов – ДОКТОР СОН, но сборы у него маленькие. У нас вообще вчера людей мало было в кинотеатрах. Не хочет почему-то народ идти в кино. Плюс у нас сейчас плохая погода, дует ветер 20 м/с, сдувает все подряд. Пришел циклон, поэтому люди предпочитают сидеть дома. Пока шел снег, люди еще ходили в кино, а во время ветра они почему-то не хотят идти в кинотеатр. Сейчас бокс-офис ниже, чем на прошлой неделе. Возможно, в выходные будет всплеск посещаемости, если у нас ветер стихнет.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

Вчера в нашем кинотеатре вышли FORD ПРОТИВ FERRARI, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, МИДУЭЙ. Вчера вообще сборы были слабыми, но на фоне такого спада более-менее неплохо выступил FORD ПРОТИВ FERRARI, он на первом месте. Далее примерно с одинаковыми результатами идут ДОКТОР СОН и МИДУЭЙ. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ стартовали плохо. Но в целом вчера людей было мало, соотношение один к трем по сравнению с прошлым четвергом. Остается только надеяться, что в выходные ситуация изменится. Отзывы по поводу МИДУЭЯ и FORD ПРОТИВ FERRARI хорошие. Про АНГЕЛЫ ЧАРЛИ не слышал, но судя по всему, просто пока нет зрительского интереса к данному проекту. Так что будем надеяться на «сарафан». ДОКТОР СОН просел, определенное падение имеется. Возможно, в выходные еще поработают СЕМЕЙКА АДДАМС и РОБО. Все остальное уже не собирает.

АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин

Неделя стартовала ожидаемо не очень хорошо. Лучше всех из этого «нехорошо» стартовал, как ни странно, FORD ПРОТИВ FERRARI. Все остальное – в рамках ожидания, ни хуже, ни лучше. Чуть получше к вечеру вчера пошли АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, чем МИДУЭЙ. Также у нас зашли СТРАЖИ АРКТИКИ и ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ в принципе показал себя неплохо для такого полуартхауса. Продолжает работать СЕМЕЙКА АДДАМС, которая держится где-то в серединке. ДОКТОР СОН еще собирает свое, свой потенциал он еще не выработал. Надеемся, что к выходным разойдутся АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. У FORD ПРОТИВ FERRARI неплохой идет «сарафан». Я думал, что фильм на мужскую аудиторию, но вчера видел, что на сеансах сидели женщины с детьми. Конечно, хотелось бы, чтобы и МИДУЭЙ поработал, но у нас двоякое отношение даже к своей истории, а здесь патриотическое повествование больше для американских зрителей.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

Зашли у нас два фильма – АНГЕЛЫ ЧАРЛИ и МИДУЭЙ. Но отработали они крайне слабо, вчерашний день просто провальный. Наверное, один из слабых четвергов в этом году, практически антирекордсмен. Полный провал, людей вообще нет, они как будто вымерли (смеется). Все-таки в четверг никогда показатели сборов не бывают хуже, чем в понедельник, вторник или среду. А вчера уровень сборов был гораздо ниже даже чем в обычный вторник. Очень сомневаюсь, что ситуация в выходные изменятся. По моим предположениям, до 28 ноября ситуация вряд ли поменяется, все будет плохо. То есть остается ждать только выхода ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2. Плюс мы заранее открыли продажи на релиз АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ, у нас он стартует 28 ноября.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас неожиданно очень хорошо стартовал ГРЕХ. Прям на него нежданно-негаданно идет много народа. Также вчера вышел МИДУЭЙ, он вообще никак не работает, сегодня днем на сеансе был всего один человек. Непонятно, с чем это связано. Еще у нас вышел фильм МАТИАС И МАКСИМ, который уже идет неплохо. Вполне возможно, это из-за того, что мы его показывали в рамках киноклуба и привлекли к нему дополнительное внимание. Других новинок у нас не было, поскольку больше в репертуар бы не поместилось. Продолжает работать мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС. Семейная аудитория идет на него. Также относительно хорошо работает ВЕРНОСТЬ. Одним сеансом у нас остался ТЕКСТ, и почему-то люди на него идут, не переставая. Пока думаю, что в выходные будет продолжать работать ГРЕХ, предварительные продажи у него хорошие. Также будут дорабатывать ТЕКСТ и ВЕРНОСТЬ. А вот МИДУЭЙ вряд ли поднимется, потому что о нем даже никто не спрашивает.

Предварительные сборы за четверг 14.11.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
14.11.2019		 Изменение Общая
касса на
14.11.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 FOX 1 - 934 22 847 776
$355 884		 - 22 847 776
$355 884		 160 000 000
$2 492 212
2
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
Charlie's Angels
 WDSSPR 1 - 1111 9 000 000
$140 187		 - 9 000 000
$140 187		 70 000 000
$1 090 343
3
ДОКТОР СОН
Doctor Sleep
 CAO 2 - 1607 7 700 000
$119 938		 -61,5% 179 000 000
$2 814 908		 49 000 000
$763 240
4 CP 1 - 1081 3 400 000
$52 960		 - 3 400 000
$52 960		 25 000 000
$389 408
5 CP 4 - 576 3 200 000
$49 844		 -34,7% 327 600 000
$5 134 796		 30 000 000
$467 290
6
СЕМЕЙКА АДДАМС
The Addams Family
 UPI 3 - 1285 3 053 606
$47 564		 -73,1% 664 898 124
$10 410 179		 44 000 000
$685 358
7 CAO 1 - 375 3 000 000
$46 729		 - 3 000 000
$46 729		 20 000 000
$311 526
8 WDSSPR 5 - 663 2 800 000
$43 614		 -67,1% 1 824 600 000
$28 354 312		 33 000 000
$514 019
9 EXP 2 - 381 2 300 936
$35 840		 -44,3% 54 725 068
$860 592		 20 000 000
$311 526
10 FOX 3 - 862 2 004 239
$31 219		 -79,2% 463 598 843
$7 258 476		 19 000 000
$295 950
11 WDSSPR 1 - 282 2 000 000
$31 153		 - 2 000 000
$31 153		 -
12 CAO 7 - 280 1 200 000
$18 692		 -55,6% 1 926 000 000
$29 431 540		 -
13 CP 2 - 1564 946 000
$14 735		 -81,8% 46 200 000
$726 529		 -
14 WDSSPR 3 - 287 900 000
$14 019		 -62,5% 85 900 000
$1 344 919		 -
15 VLG 1 - 959 612 089
$9 534		 - 612 089
$9 534		 -
16 CPF 1 - 181 567 480
$8 839		 - 593 888
$9 251		 -
17 SMKT 2 - 22 306 470
$4 774		 -52,3% 4 337 680
$68 213		 -
18 RUR 1 - 66 239 093
$3 724		 - 919 066
$14 316		 -
19 WDSSPR 4 - 89 200 000
$3 115		 -85,7% 248 400 000
$3 893 417		 -
  ИТОГО TOP-19:   66 277 689
$1 032 363		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.2 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Доктор Сон» стартует с 20 млн рублей (Сборы четверга 07.11.2019)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

15.11.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

14.11 - 17.11
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
200 000 000
750
$3 115 265
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
WDSSPR
100 000 000
1500
$1 557 632
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
65 000 000
1400
$1 012 461
ДОКТОР СОН
CAO
50 000 000
1600
$778 816
МИДУЭЙ
CP
40 000 000
1200
$623 053
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
32 000 000
1500
$498 442
ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ
CAO
22 000 000
350
$342 679
СТРАЖИ АРКТИКИ
VLG
20 000 000
700
$311 526
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