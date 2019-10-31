Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Доктор Сон» стартует с 20 млн рублей

В топ-10 попали еще две новинки

Кассу четверга ожидаемо возглавила экранизация романа Стивена Кинга ДОКТОР СОН (CAO). Фильм ужасов Майка Флэнэгана заработал 20 млн рублей. К концу воскресенья касса проекта должна увеличиться до 140-150 млн рублей. 

Лидер прошлого уикенда, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI), за минувший четверг собрал около 11 млн рублей. Второй уикенд должен принести картине 140-160 млн рублей.

Отечественный триллер ДЕВЯТАЯ (СР) с Евгением Цыгановым освоил за четверг приблизительно 5 млн рублей. По итогам уикенда в распоряжении проекта должно быть около 40 млн рублей. 

Еще одна новинка в топ-10 – фильм с Джонни Деппом в главной роли ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ (EXP). Первый день проката принес картине 4 млн рублей. За уикенд релиз должен собрать порядка 24-28 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т «Победа» (2 зала на 445 мест), «Современник» (3 зала на 252 места), «ЦУМ-Кино» (4 зала на 530 мест), Орел, к/т «Кинолюкс» (6 залов на 746 мест), Рязань, к/т «Октябрь» (1 зал на 200 мест), Ливны, Орловская область

У нас стартовали ДОКТОР СОН, ДЕВЯТАЯ и ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. Результаты у всех новинок очень печальные. У ДЕВЯТОЙ из десяти сеансов состоялись всего четыре. ДОКТОР СОН идет чуть получше, но максимальная заполняемость у данного фильма вчера была на уровне 20 человек, это показатель ниже среднего. ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ стоит одним сеансом, и даже на него пришли вчера 20 человек. Неплохо работает СЕМЕЙКА АДДАМС. Естественно, еще идет МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. Как ни странно, очень хорошо работает ТЕКСТ, на второй и третьей неделях у него показатели лучше, чем во время старта. ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ просел, но по четвергу я бы не стала судить, возможно, в выходные у него будет больше. Все-таки сейчас в четверг в кино люди не так активно ходят. Надеюсь, что в выходные ситуация изменится. Но не думаю, что ДЕВЯТАЯ и ДОКТОР СОН покажут отличные цифры. А вот ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ мы, скорее всего, будем расширять, исходя из стартового результата. У него есть шанс хорошо поработать в выходные.

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

Стартовали ДОКТОР СОН и ДЕВЯТАЯ. С ДОКТОРОМ СОН вчера и сегодня была проблема, что его не было в ЕАИС, некоторые кинотеатры даже боялись, а можно ли его показывать при отсутствии прокатного удостоверения. Но слава богу, вопрос уже решился. В целом старты слабые. Наверное, сказывается, что были длинные выходные и праздники. У горожан ограниченное количество денег, они за эти три дня потратились, и, наверное, с этим связан некий спад. Из новинок лучше стартовал ДОКТОР СОН, ДЕВЯТАЯ – вообще никак. Даже детские проекты собирают лучше – СЕМЕЙКА АДДАМС, МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ сбавил обороты, он идет ниже ожиданий. ТЕКСТ, видимо, на «сарафане» держится. Понятно, что у него не полный зал, но один сеанс в день собирает по 20–30 человек, что в ситуации сегодняшних сборов неплохо. Думаю, что такие средние, низкие выручки продлятся до конца ноября, до выхода ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

Стартовали ДОКТОР СОН и ДЕВЯТАЯ. Честно сказать, все довольно печально. Если на ДОКТОРЕ СОН народ еще был, хоть и в небольшом количестве, то у ДЕВЯТОЙ показатели более печальные. Вроде бы ДОКТОР СОН – хороший фильм, даже немного за него обидно. Не знаю, что с ним не так, может, он раскачается к выходным по отзывам. Может, людей пока смущает хронометраж. Все-таки два с половиной часа в будний день высидеть сложно. Если вечерний сеанс начинается в 21 час, человек будет дома уже за полночь. Может, поэтому люди оставили поход на этот фильм на субботу и воскресенье. Лучше всего сейчас собирает СЕМЕЙКА АДДАМС и до сих пор продолжает не отставать МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, которая собирает полные залы. Плюс на ТЕКСТ еще неплохо ходят. Все остальное, включая ТЕРМИНАТОР, работает грустно. Семейные проекты по-прежнему рулят, хотя каникулы вроде бы закончились, но нам приходится оставлять старые релизы ради того, чтобы что-то собирало. Почему-то новинки зрителей особо не заинтересовали.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

У нас вышли ДОКТОР СОН и ДЕВЯТАЯ. Старты не очень хорошие. ДОКТОР СОН еще получше прошел, ДЕВЯТАЯ стартовала плохо. Еще неплохо работают СЕМЕЙКА АДДАМС и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. На выходных должен хорошо поработать и ЭВЕРЕСТ. Несмотря на шестую неделю проката, мультфильм собирает полные залы. ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ идет слабо. Будем рассматривать вопрос о сокращении сеансов у него, потому что пока наработка не радует. Весьма радует по цифрам концерт МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – В КИНО. У нас вчера был один сеанс, и он очень хорошо заполнился. Люди пели и плясали, нам даже пришлось выставить охрану возле зала, потому что некоторые зрители были в веселом состоянии. Мы даже не знали, во что это в итоге выльется, но все закончилось мирно, слава богу. И важно было проконтролировать, чтобы зрители не снимали концерт на телефоны, как это они любят делать в концертных залах. На выходные мы будем переделывать расписание, учитывая столь слабые старты. Плюс сегодня утром была проблема с отсутствием ДОКТОРА СОН в ЕАИС, а то мы уже напугались, планировали вообще его снимать. Будем надеяться, что проект в выходные поднимется. Единственное, что у него внушительный хронометраж, возможно, людям будем тяжело высидеть.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

У нас стартовали ДЕВЯТАЯ, ДОКТОР СОН. Новинки отработали не очень. Прошлая неделя была очень активной, дети ходили на МАЛЕФИСЕНТУ: ВЛАДЫЧИЦУ ТЬМЫ, было много посещений. А эта неделя какая-то пассивная в плане выручки. Каникулы закончились, и посещаемость сразу снизилась. Из новинок лучше выступил ДОКТОР СОН, но результат все равно слабый. Надеемся, что в выходные показатели будут лучше. Продолжают работать СЕМЕЙКА АДДАМС, РОБО, ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ. Но посещения у всех эпизодические. Прошлые выходные были очень хорошие, видимо, люди потратились, так что в рабочие дни, конечно, уже не идут в кино.

Предварительные сборы за четверг 07.11.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
07.11.2019		 Изменение Общая
касса на
07.11.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ДОКТОР СОН
Doctor Sleep
 CAO 1 - 1613 20 000 000
$314 515		 - 20 000 000
$314 515		 -
2
СЕМЕЙКА АДДАМС
The Addams Family
 UPI 2 - 1383 11 358 347
$178 618		 -81,3% 520 958 823
$8 156 550		 -
3 FOX 2 - 1346 9 651 860
$151 783		 -77,2% 372 967 645
$5 839 481		 -
4 WDSSPR 4 - 978 8 500 000
$133 669		 -72,1% 1 720 500 000
$26 736 597		 -
5 CP 1 - 1511 5 200 000
$81 774		 - 5 200 000
$81 774		 -
6 CP 3 - 834 4 900 000
$77 056		 -48,4% 267 500 000
$4 192 790		 -
7 EXP 1 - 412 4 132 708
$64 990		 - 4 576 781
$71 973		 -
8 CAO 6 - 365 2 700 000
$42 460		 -48,1% 1 896 000 000
$28 973 105		 -
9 WDSSPR 2 - 638 2 400 000
$37 742		 -52,9% 59 100 000
$925 317		 -
10 WDSSPR 3 - 556 1 400 000
$22 016		 -79,7% 235 400 000
$3 689 655		 -
11 CP 2 - 1342 903 000
$14 200		 -82,6% 52 100 000
$815 719		 -
12 RFGD 1 - 13 642 750
$10 108		 - 642 750
$10 108		 -
13
ДИТЯ ПОГОДЫ
Weathering with You
 VLG 2 - 317 633 431
$9 961		 -80,6% 26 583 550
$416 213		 -
14 VLG 1 - 311 434 295
$6 830		 - 434 295
$6 830		 -
15
ЭВЕРЕСТ
Abominable
 UPI 6 - 207 418 794
$6 586		 -83,4% 673 516 681
$10 292 125		 -
16 VLG 5 - 44 389 863
$6 131		 -37,7% 80 505 821
$1 236 649		 -
17 WDSSPR 2 - 259 300 000
$4 718		 -37,5% 7 800 000
$122 123		 -
18 MG 1 - 264 249 815
$3 929		 - 249 815
$3 929		 -
19 SBF 1 - 303 234 620
$3 690		 - 2 145 997
$33 747		 -
20 CPF 1 - 131 120 197
$1 890		 - 120 197
$1 890		 -
  ИТОГО TOP-20:   74 569 680
$1 172 664		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.59 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
RFGD - RFG Distribution
SBF - СБ Фильм
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

08.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

07.11 - 10.11
ДОКТОР СОН
CAO
250 000 000
1600
$3 931 436
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
160 000 000
1400
$2 516 119
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
100 000 000
1500
$1 572 574
ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
FOX
90 000 000
1500
$1 415 317
ДЕВЯТАЯ
CP
55 000 000
1400
$864 916
ТЕКСТ
CP
40 000 000
1000
$629 030
ДЖОКЕР
CAO
20 000 000
1400
$314 515
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
WDSSPR
13 000 000
900
$204 435
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