Касса четверга: «Семейка Аддамс» собирает 61 млн рублей

Лидером четверга довольно неожиданно стал мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI). По предварительным данным, на счету новинки около 61 млн рублей. Учитывая отмечавшийся накануне Хэллоуин, вряд ли приросты картины к концу воскресенья будут столь же впечаляющими. Однако релиз вполне может рассчитывать на 280–300 млн рублей за уикенд.



Пока со второй строчки стартовал ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX), заработавший вчера около 42 млн рублей. За уикенд сборы релиза могут составить порядка 240–260 млн рублей.

В топ-10 попали еще три новинки. Семейная лента РОБО (CP) записала на свой счет 5,2 млн рублей. Это позволит фильму Сарика Андреасяна претендовать на 30–35 млн по итогу недели. У российской эротической драмы ВЕРНОСТЬ (WDSSPR) в четверг было 5,1 млн рублей. Анимэ ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG) накануне заработало 3,3 млн рублей, что может дать никак не меньше 25 млн рублей за четыре дня проката.

ОПРОС БУКЕРОВ

МАРИЯ ШАШКОВА

Букер сети кинотеатров «Люмен фильм» (10 кинотеатров, 25 залов), Арзамас, Балахна, Гусев, Советск, Черняховск, Кингисепп, Заречный, Балашов, Кохма, Саров, Симферополь

У нас вышли ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ, ВЕРНОСТЬ, ДИТЯ ПОГОДЫ, РОБО и СЕМЕЙКА АДДАМС. От ТЕРМИНАТОРА хотелось бы лучшего. Думаю, что он будет хорошо работать на выходных, потом ожидаем спад. Но четверг мог бы быть лучше. СЕМЕЙКА АДДАМС зашла даже выше ожидаемого, заполняемость залов – более 50 процентов, работали как утренние, так и вечерние сеансы. На некоторых сеансах залы были практически битком. РОБО зашел слабее, чем мы рассчитывали. Оказалось, что проект не так интересен детям, когда есть другая яркая анимация. ВЕРНОСТЬ зашла неожиданно неплохо, желающих ее посмотреть было немного, но любители есть. И достаточно интересно зашло аниме ДИТЯ ПОГОДЫ, вызвало интерес у аудитории, и мы наблюдаем очень хорошие продажи, хотя, например, в пятизальнике стоит всего один сеанс. Но заполняемость там более 50 процентов, и это прекрасно. Сеансы МАЛЕФИСЕНТЫ и ЭВЕРЕСТА мы увеличиваем, потому что видим продажи. Также наблюдается рост интереса к ТЕКСТУ, видимо, пошел «сарафан». Прекрасный результат, хорошая наработка, и она растет. А вот ZОМБИЛЭНД не оправдал ожидания, отзывы у него плохие, поэтому растущей посещаемости мы не видим. В целом у нас очень большие ожидания от предстоящих выходных. Давно не было такого, чтобы на каникулах было столько вариантов качественного детского контента.

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

Вчерашний день для рабочего четверга был очень даже неплох. Явно вырисовались лидеры – это ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ и СЕМЕЙКА АДДАМС. ТЕРМИНАТОР хоть и на первом месте, но мы ожидали от него побольше. А вот СЕМЕЙКА сработала выше ожиданий, честно говоря. На третьем месте – заслуженно МАЛЕФИСЕНТА, которая совсем немного отстает от СЕМЕЙКИ. Также стартовали РОБО, ВЕРНОСТЬ, ДИТЯ ПОГОДЫ, ФРАНЦУЗ и АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ. Спрос на концерт небольшой, но он есть и стабильный. Мне кажется, мы даже попросим о возможности продления и работы на второй неделе. Могут ходить зрители старшего возраста. Остальные новинки пока не выделяются. В нашем регионе только вчера начались каникулы, поэтому неудивительно, что фильмы семейной направленности лидируют.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

Мы отличаемся от всей страны. У нас вчера лидировала МАЛЕФИСЕНТА, которая работает уже третью неделю. На втором месте – ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ и на третьем – СЕМЕЙКА АДДАМС. Но разрыв между двумя новинкам небольшой. Также у нас стартовало ДИТЯ ПОГОДЫ. Для одного сеанса аниме показало отличный результат. Еще вышли ВЕРНОСТЬ и ФРАНЦУЗ – у них результаты очень плохие. У ФРАНЦУЗА из трех сеансов состоялись два, а у ВЕРНОСТИ наработка на сеанс – три с половиной человека. РОБО на удивление идет плохо. Из старых фильмов продолжает хорошо работать ДЖОКЕР. ТЕКСТ, я так подозреваю, начал работать на «сарафане». То есть он чуть-чуть подраскачался. ZОМБИЛЭНД идет чуть хуже, но разрыв у них небольшой. В связи с тем, что сейчас каникулы, неплохо работает и УРФИН ДЖЮС.

НИКИТА ЕЛСУКОВ

Управляющий к/т «Самый лучший кинотеатр» (5 залов на 600 мест), Южно-Сахалинск

В нашем кинотеатре вчера вышли ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ, СЕМЕЙКА АДДАМС, ВЕРНОСТЬ и РОБО. На первом месте у нас СЕМЕЙКА АДДАМС. Всю эту неделю идут школьные каникулы, так что детей в кинотеатре много. ТЕРМИНАТОР на втором месте, хотя СЕМЕЙКА вчера собрала в три раза больше него. Посмотрим, как будет по итогам выходных. Может, ТЕРМИНАТОР и выйдет на первое место. ВЕРНОСТЬ вышла двумя сеансами, но заполняемость на них неплохая. РОБО слабо стартовал, хоть у него и шесть сеансов. МАЛЕФИСЕНТА до сих пор собирает, она у нас на третьем месте по выручке. Потихоньку собирает ДЖОКЕР. ZОМБИЛЭНД не оправдал ожидания, уже собирает хуже, еле-еле. ТЕКСТ стартовал слабо и на этой неделе не прибавил, даже ВЕРНОСТЬ его обходит. Очень надеемся на длинные выходные, упор будем делать на СЕМЕЙКУ и ТЕРМИНАТОРА.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

У нас стартовали СЕМЕЙКА АДДАМС, ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ, РОБО, ДИТЯ ПОГОДЫ, ВЕРНОСТЬ и превью КЛАРЫ И ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН. Лидером является СЕМЕЙКА АДДАМС, на втором месте среди новинок – ТЕРМИНАТОР. ДИТЯ ПОГОДЫ, кстати, небольшим количеством сеансов удивило, неплохая заполняемость у него. Сейчас идет большое количество заявок от школ, они были на четверг и продолжают поступать на выходные. И лидерами по этим заявкам являются МАЛЕФИСЕНТА и СЕМЕЙКА АДДАМС. А вот на РОБО на весь период каникул, как ни странно, нет ни одной заявки от школ. Не знаю, в чем причина, может быть, играет недоверие зрителей к российским фильмам. ТЕКСТ идет почему-то плохо, а ZОМБИЛЭНД работает на среднем уровне. До сих пор хорошо собирает ЭВЕРЕСТ за счет школьных заявок. От предстоящих выходных ожидаем очень хорошие сборы.

Предварительные сборы за четверг 31.10.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.87 руб.



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