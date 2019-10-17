Касса четверга: из новинок лидирует «Zомбилэнд»

Лидером российского бокс-офиса по итогам превого дня нового прокатного уикенда остался фильм МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Второй четверг принес этой картине 38 млн рублей. Таким образом, весь уикенд может принести картине не меньше 300 млн рублей. По итогам уикенда проект преодолеет планку в 1 млрд рублей сборов.

Комедийный хоррор ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR), стартовавший в этот четверг, собрал около 20 млн рублей. Этой суммы хватило для второго места в топе. К концу дня воскресенья в копилке проекта может быть уже около 140 млн рублей. На третьей строчке по итогам четверга расположился российский триллер ТЕКСТ (СР), на счету которого примерно 12 млн рублей. По итогам недели фильм может претендовать на 80-90 млн рублей.

В топ-10 из новинок также попали мультфильм УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI), собравший в четверг 1,4 млн рублей. За счет начавшихся каникул это может дать до 35-40 млн рублей по итогам уикенда. Боевик ТРИ СЕКУНДЫ (MG) заработал накануне около 1 млн рублей. Чуть меньше, 0,79 млн рублей, на счету у драмеди АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (CPF).

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

Вышли УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ТЕКСТ, ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. Пока, к сожалению, непонятно, как отработали новинки. УРФИН ДЖЮС пока идет крайне слабо, но понятно, что его нужно ставить на выходные, когда начнутся каникулы. ТЕКСТ идет в той же весовой категории – очень слабо. А вот ZОМБИЛЭНД идет неплохо, на четыре с плюсом. Лидирует по-прежнему прекрасная МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, она идет уверенно. Это, наверное, аналогия ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который тоже диснеевский релиз, и тоже выходил под каникулы. Тот фильм показал нам, что может прекрасно собирать две недели подряд. В принципе с МАЛЕФИСЕНТОЙ сейчас наблюдается та же картина. первая неделя у нее очень хорошо прошла, и вторая, думаю, будет не хуже. во-первых, каникулы, а во-вторых, хорошие отзывы. Все-таки это Disney, тут сказать нечего. Очень жалко, что мы не смогли продлить ДЖОКЕРА, но уже просто, к сожалению, нет физически места. То же самое можно сказать про ЭВЕРЕСТ, который не получилось продлить.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

У нас вышли ТЕКСТ, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ и СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ. На ТЕКСТЕ хотелось бы получше посещаемость, надеюсь, что он раскачается к выходным. У ZОМБИЛЭНДА почему-то неожиданно для меня лучше сработали дневные сеансы, нежели вечерние. А УРФИН ДЖЮС, к сожалению, показал себя с отрицательной стороны. На СЕЛЬМУ мы особо не рассчитывали, для такого мультика вполне ожидаемые результаты. Сейчас начинаются каникул, будем надеяться, что детские проекты раскачаются. МАЛЕФИСЕНТА все еще в лидерах продаж. Думаю, на выходных ситуация чуть улучшится, но не поменяется. Будут работать только семейные релизы. Пока новым проектам с рейтингом 18+ тяжело.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

Вышли АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ, ТЕКСТ, СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ. ТЕКСТ стартовал не очень хорошо, АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с ним примерно на одной уровне. Не знаю, что ожидать на выходных, но пока вот так. На СЕЛЬМУ сегодня ходили зрители, но это в основном школьники, которых приводят. На УРФИН ДЖЮСА более-менее неплохо идут. Вчера у него была неплохая посещаемость, сегодня даже лучше. Он стартует примерно на уровне ТЕКСТА. В общем, все новинки не громкие, а тихо протекающие. До сих пор ходят зрители на ДЖОКЕРА, мы его продлили на четвертую неделю. В целом пока лидирует ТЕКСТ. У нас начинаются каникулы, популярностью пользуется ЭВЕРЕСТ. Думаю, что выходные и следующая неделя будут хорошими. Но ходить будут на все подряд, в каникулы школьники не выбирают, а идут на все, лишь бы это подходило по возрастному ограничению.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

Стартовали ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТС и ТЕКСТ. ZОМБИЛЭНД отработал в целом в рамках ожиданий. УРФИН ДЖЮС – к сожалению, тоже в рамках ожиданий, даже наверное, ниже этих рамок. Из восьми сеансов состоялись только два. ТЕКСТ – что есть то есть, хотя хотелось бы получше. Лидирует все еще МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, которая собирает больше всех. На выходных по УРФИН ДЖЮСУ ситуация изменится, потому что начнутся каникулы, но не сильно. Боюсь, что за уикенд сборы у него будут несущественными. ТЕКСТ – проект непростой, все-таки это не развлекательное кино, возможно, это будет долгоиграющий проект, посмотрим. МАЛЕФИСЕНТА оттянет на себя бóльшую часть семейной аудитории, плюс у нас еще работает ЭВЕРЕСТ, который одним сеансом составляет достойную конкуренцию УРФИН ДЖЮСУ.

ВИТАЛИЙ МАХОВ

Директор по репертуарному планированию к/т «Родина» (2 зала на 538 мест), Ярославль

У нас вчера стартовали ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ и ТЕКСТ. Обе новинки показали себя не очень. Но от ТЕКСТА, собственно, мы многого и не ожидали. А ZОМБИЛЭНД пока работает ниже среднего, хоть и гораздо лучше ТЕКСТА. От этого фильма мы все-таки ожидали большего. Думали, что ZОМБИЛЭНД зайдет процентов на 80 лучше. На выходных, конечно, фильм должен собрать побольше, но выдающихся результатов мы уже не ждем. До сих пор хорошо собирает МАЛЕФИСЕНТА, плюс сейчас начнутся каникулы, и она будет в лидерах стопроцентно. Также мы еще показываем ЭВЕРЕСТ, он хорошо идет. ДЖОКЕР тоже отлично себя показывает на четвертой неделе. Он стоит неплохим сеансом и по наработке идет практически, как ZОМБИЛЭНД. Что касается каникул, мы уже видим оживление на примере детских проектов, а по новым фильмам оживления не видно. Если бы не было каникул, наверное, уикенд был бы плохим, а так все будет хорошо.

Предварительные сборы за четверг 24.10.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.8 руб.



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