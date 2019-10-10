Касса четверга: «Малефисента» собрала 77 млн рублей

Главная новинка недели − МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) − уверенно заняла первое место по итогам стартового дня нового кинопрокатного уикенда. Диснеевская сказка заработала 77 млн рублей, а значит, к концу выходных на счетах этого проекта может оказаться 550 млн рублей. Это заметно больше, чем было на старте у первого фильма франшизы в 2014 году (450 млн рублей).

Другие крупные новинки сгруппировались в нижней части топ-10. На 7 месте оказалась комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF), которая пока работает на уровне другого релиза «Капеллы», фильма ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ. К концу уикенда эта лента должна уйти за 10 млн рублей. Хоррор-триллер ОНИ (EXP) в четверг был на 8 месте. Эта жанровая новинка получила чуть больше 1,5 млн, к концу воскресенья на ее счетах окажется около 8-9 млн рублей.

В повторном прокате стартовала МАТРИЦА (MRS). Релиз заработал 1,1 млн рублей и также сумел попасть в топ-10.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

У нас стартовали МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, ОНИ, МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК, ОКЕЙ, ЛЕКСИ! и ПРОЩАНИЕ. МАЛЕФИСЕНТА стартовала неплохо для четверга в неканикулярное и непраздничное время. Пока проект работает в рамках ожиданий, но посмотрим, какой будет прирост сборов в выходные. Конечно же, вчера картина стала бесспорным лидером. Надеюсь, что в выходные фильм взорвет кассу. ДЖОКЕР уже изрядно подсдулся, он идет сейчас вторым с большим отрывом. Из других новинок можно выделить разве что ОНИ, остальные отработали слабовато. В принципе мы так и ожидали. Из холдоверов дорабатывают ЭВЕРЕСТ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, ГЕМИНИ. У всех уже слабые показатели. ЭВЕРЕСТ, наверное, должен еще в выходные наверстать.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Стартовали МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, ОКЕЙ, ЛЕКСИ!, ОНИ и ДЖУДИ. МАЛЕФИСЕНТА, конечно же, лидирует. Но дневные сеансы у нее вчера работали не очень хорошо, посещались только вечерние. Но ни одного аншлага не было. Максимум вечером в 20:00 и 21:00 было 50 процентов заполняемости. Конечно, мы ждали, что народ пойдет сразу, но думаю, что аншлаги будут в выходные. У нас так же было с ЭВЕРЕСТОМ. В четверг мультфильм вообще никак себя не проявил, зато в выходные все залы были просто битком. И отзывы были хорошие. Так что думаю, что с МАЛЕФИСЕНТОЙ будет так же. Про остальные проекты говорить не стоит – посещаемость у них очень низкая. ДЖОКЕР еще дорабатывает, но они идет с большим отрывом от лидера.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

Вчера в нашем кинотеатре стартовала только МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. Стартовала она не отлично, но неплохо. Мы все-таки ожидали большего. Думали, что на вечернем сеансе в прайм будет больше народу. Но делать выводы пока рано, ждем выходных. Потому что отзывы о фильме очень хорошие. Первые зрители, которые посмотрели картину, говорят, что это очень хороший проект, даже есть где всплакнуть, некоторые пустили слезу. Думаю, что в выходные мы соберем с ней кассу. Из холдоверов лучше всего собирает ДЖОКЕР, он на втором месте. Ровно половину от ДЖОКЕРА собрал ГЕМИНИ. Далее идет ЭВЕРЕСТ, и за ним уже ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас вышли МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК, ПРОЩАНИЕ. Очень хорошо стартовала МАЛЕФИСЕНТА, очень ждем от нее отличных результатов на выходных. И до сих пор отлично работает ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, уже вторую неделю. ПРОЩАНИЕ у нас было превью 16 октября, стартовали им в среду, на этот показ пришли более половины зала. Но сейчас на этот фильм почему-то нет желающих. То ли на превью-показ пришли наши постоянные зрители, то ли картина не понравилась и сработало «сарафанное радио», даже не знаю. ГЕМИНИ плохо работает, что странно. Фильм вроде неплохой, актер сильный, но народ на него не идет. ДЖОКЕР уже дорабатывает, но цифры все еще неплохие. Ждем, что уикенд в целом будет неплохой за счет МАЛЕФИСЕНТЫ и фильма Вуди Аллена, который неожиданно не сдает позиций.

ИРИНА МАКАРОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Прага Cinema» (2 зала на 207 мест), Димитровград

Стартовали МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ и ОНИ. МАЛЕФИСЕНТА находится на первом месте по сборам. У нее все очень хорошо, нет пустых сеансов, но при этом нет и пиковых посещений, то есть все ровно и хорошо. В выходные, понятно, будет гораздо лучше, потому что освободятся школьники. Разрыв со вторым местом – колоссальный. Ближайший, кто дышит МАЛЕФИСЕНТЕ в спину – ГЕМИНИ. Все остальное очень сильно упало. ДЖОКЕР, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, ЭВЕРЕСТ – все работают уже слабо. Думаю, что уикенд будет отличным. Тенденция такова, что на выходных мы должны разбогатеть. Мешки для денег мы уже припасли, инкассаторов наняли (смеется). МАЛЕФИСЕНТУ ждали, реакция на нее хорошая, так что в успехе мы не сомневаемся.

Предварительные сборы за четверг 17.10.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

17.10.2019 Изменение Общая

касса на

17.10.2019 Эсти

мейты за

уикенд 1 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ

Maleficent: Mistress of Evil WDSSPR 1 - 1360 77 000 000

$1 196 581 - 77 000 000

$1 196 581 550 000 000

$8 547 009 2 ГЕМИНИ

Gemini Man CPP 2 - 1774 5 800 000

$90 132 -77,5% 198 000 000

$3 041 475 40 000 000

$621 601 3 ДЖОКЕР

Joker CAO 3 - 1596 5 333 470

$82 882 -90,7% 1 471 588 845

$22 487 605 65 000 000

$1 010 101 4 ЭВЕРЕСТ

Abominable UPI 3 - 1395 3 465 380

$53 852 -74,2% 492 024 254

$7 518 708 48 000 000

$745 921 5 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

A Rainy Day in New York VLG 2 - 407 1 967 859

$30 581 -44,6% 39 593 485

$608 195 15 500 000

$240 870 6 ОКЕЙ, ЛЕКСИ!

Jexi CPF 1 - 423 1 634 216

$25 396 - 1 634 216

$25 396 11 000 000

$170 940 7 ОНИ

The Haunt EXP 1 - 515 1 551 374

$24 108 - 1 551 374

$24 108 9 000 000

$139 860 8 К ЗВЕЗДАМ

Ad Astra FOX 4 - 264 389 114

$6 047 -77,7% 325 302 135

$5 067 801 4 000 000

$62 160 9 СЕСТРЕНКА

WDSSPR 5 - 24 200 000

$3 108 -71,4% 23 300 000

$361 633 - ИТОГО TOP-9: 97 341 413

$1 512 687

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.35 руб.



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