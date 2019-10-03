Касса четверга: «Гемини» стартует со второго места

Лидером российского бокс-офиса по итогам превого дня нового прокатного уикенда остался фильм ДЖОКЕР (САО). Второй четверг принес этой картине больше 57 млн рублей. Таким образом, весь уикенд может принести до 300 млн рублей. Уже завтра ДЖОКЕР станет рублевым миллиардером.

Фантастический боевик режиссера Энга Ли ГЕМИНИ (CPP), стартовавший в этот четверг, собрал около 26 млн рублей. Этой суммы хватило для второго места в топе. Однако, по итогам выходных фильм может опуститься на третью строчку: ожидается, что к концу воскресенья эта картина соберет не больше 180 млн рублей. Обогнать новинку способен мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI).



Еще одна новинка недели − российская комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CRP) − собрала за четверг 6,5 млн рублей. По итогам уикенда на ее счатах может оказаться 50 млн. Новый проект Вуди Аллена ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG), который также вышел в широкий прокат в этот четверг, сработал в рамках ожиданий. Лента получила 3,6 млн рублей, что даст примерно 25 млн за четыре дня проката.

ОПРОС БУКЕРОВ

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

У нас вышли ГЕМИНИ в форматах 3D+ и 2D, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Также мы взяли ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, попробовать, как у нас пойдет Вуди Аллен. Но не пошел, к сожалению, пока. Посмотрим, может, на выходных заработает. В целом у нас ситуация такая же, как по стране – ДЖОКЕР лидирует с отрывом где-то процентов на 30 от ГЕМИНИ. ДЕВУШКИ работают спокойно. Честно говоря, думали, что новинки сработают лучше. Возможно, ГЕМИНИ еще наберет на выходных. Мы сейчас делаем акцент именно на формате 3D+, которого не было со времен выхода ХОББИТА. Наверное, на это и нужно делать упор, потому что других преимуществ у этого фильма, пожалуй, нет. У ДЖОКЕРА наблюдается спад, но не такой сильный. Очень много детей и молодежи до 18 лет хотят посетить сеансы, ломятся. Но мы не пускаем, возникает определенная волна негатива у касс. Подростки говорят, что мы не имеем право их не пускать, мол, они свободные люди и могут смотреть, что хотят. ЭВЕРЕСТ продолжает работу, в основном, правда, на выходных. может, проект еще на «сарафане» разойдется.

ОКСАНА КАЛАЧЕВА

Букер к/т «Бруклин» (4 зала на 580 мест), Елабуга, к/т «Бруклин-2» (3 зала на 230 мест), Зеленодольск и к/т «Супер 8» (5 залов на 960 мест), Йошкар-Ола

У нас стартовали ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Вчера у нас отлично работал ДЖОКЕР. Картина не снижает оборотов. Я наконец-то сама сходила и посмотрела этот фильм. На вечернем сеансе в 19:40 в зале было 40 человек. Для нашего кинотеатра это неплохая заполняемость в вечернее время в четверг. Тем более если учитывать, что в соседнем зале на ГЕМИНИ в это время было 15 человек. Пока старты новинок не оправдывают ожидания, но все выводы можно будет сделать только в понедельник. Будем надеяться, что и ГЕМИНИ, и ДЕВУШКИ раскачаются в выходные. На прошлой неделе ЭВЕРЕСТ тоже слабо стартовал в четверг и пятницу, так что у нас появились сомнения, но когда в субботу на утреннем сеансе был аншлаг, все вопросы были сняты. Думаю, что фильм Вуди Аллена тоже возьмет свое. В целом, мне кажется, уикенд будет неплохим. Ну а дальше нас ждет МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

Стартовали ГЕМИНИ и ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Оба старта не показали особые результаты. ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – российская комедия, на которую никто особых ставок не делал. Но при этом фильм сработал даже чуть выше ожиданий. Лично меня проект очень интересует, видимо, присутствием Нагиева и актера из «Полицейского с Рублевки». ГЕМИНИ при этом разочаровал, даже учитывая, что очень больших ожиданий от него не было, все-таки это боевик, и не совсем контент наших семейно-детских кинотеатров. Я так понимаю, что «сарафана» у него не будет. Создатели, видимо, делали ставку на 3D HFR, но все, кто интересуется этим форматом, уже смотрят все таким образом дома на мониторах. Поэтому заманить людей этой технологией не получится. На выходных будем работать с нашей прямой аудиторией – детьми, семьями, подростками. Поскольку сейчас триместровые школьные каникулы, все смотрят ЭВЕРЕСТ. ДЖОКЕР просел несильно, количество сеансов сократилось, но наработка осталась отличной.

НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ

Директор к/т «Максимир» (6 залов на 836 мест), Воронеж

В нашем кинотеатре вышли фильмы ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН. Все новинки отработали чуть ниже ожиданий. Продолжает лидировать ДЖОКЕР. Падение на второй неделе у него совсем небольшое. Если сравнивать четверг с четвергом, будет минус около 20 процентов. ГЕМИНИ пока идет слабо. Посмотрим, что будет в выходные, может, все-таки проект раскачается. ЭВЕРЕСТ тоже продолжает работать. Но поскольку сейчас еще пора учебы, максимальная посещаемость у мультфильма наблюдается на выходных. Думаю, предстоящий уикенд будет неплохим. ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ будут идти наравне, потом уже по цифрам будут ГЕМИНИ и ДЕВУШКИ. Не думаю, что новинки смогут выстрелить.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

У нас стартовали ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН. Лучше всего у нас из новинок, к сожалению, не ГЕМИНИ, который вышел в формате 3D+, а ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. И по наработке на сеанс, и по общей выручке российская комедия впереди. Фильм нас удивил. С одной стороны, там хорошие актеры, это комедия, но с другой – рекламы было очень мало, поэтому на такой результат мы не рассчитывали. Мои коллеги ходили на фильм и хорошо о нем отзываются. Заявка на победу у него есть. Также у нас вышел ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, но он прошел тихо, ничего интересного с ним не происходило. На ГЕМИНИ посадка достаточно слабенькая. Все-таки хочется надеяться, что фильм с Уиллом Смитом раскачается на выходных, но я вижу, что у нас в городе кинотеатры сокращают количество сеансов этого проекта. То есть сеансов много, наработка маленькая. Плюс люди не понимают, что такое 3D+, что это значит, и почему они должны на него сходить. Продолжают работать ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ. ДЖОКЕР демонстрирует падение, но оно совсем небольшое. Все равно на него люди активно идут, и для второго четверга цифры у него очень хорошие.

Предварительные сборы за четверг 10.10.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

10.10.2019 Изменение Общая

касса на

10.10.2019 Эсти

мейты за

уикенд 1 ДЖОКЕР

Joker CAO 2 - 1578 57 200 000

$878 648 -52,3% 926 273 118

$14 154 540 300 000 000

$4 608 295 2 ГЕМИНИ

Gemini Man CPP 1 - 1771 25 800 000

$396 313 - 25 800 000

$396 313 175 000 000

$2 688 172 3 ЭВЕРЕСТ

Abominable UPI 2 - 1432 13 432 309

$206 333 -2,4% 302 641 983

$4 624 725 200 000 000

$3 072 197 4 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

CRP 1 - 874 6 450 000

$99 078 - 6 450 000

$99 078 50 000 000

$768 049 5 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

A Rainy Day in New York VLG 1 - 450 3 552 723

$54 573 - 3 552 723

$54 573 25 000 000

$384 025 6 К ЗВЕЗДАМ

Ad Astra FOX 3 - 922 1 748 362

$26 857 -73,2% 307 574 527

$4 791 627 14 500 000

$222 734 7 ГЕРОЙ

CP 3 - 823 957 000

$14 700 -72,7% 161 800 000

$2 520 642 11 000 000

$168 971 8 СЕСТРЕНКА

WDSSPR 4 - 29 700 000

$10 753 27,3% 18 400 000

$285 581 3 500 000

$53 763 9 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА

NKI 4 - 916 558 005

$8 572 -48,2% 325 856 059

$5 057 521 10 000 000

$153 610 10 ЭКСПЕДИЦИЯ

SMKT 1 - 10 350 724

$5 387 - 350 724

$5 387 3 500 000

$53 763 11 ОНО 2

It Chapter Two CAO 6 - 115 300 000

$4 608 -62,5% 1 102 574 495

$16 580 068 - 12 БЕРЛИНСКИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК

Berlin Bouncer BTF 1 - 9 277 239

$4 259 - 277 239

$4 259 - 13 ДЕТИ МОРЯ

Kaijuu no Kodomo RR 1 - 180 262 213

$4 028 - 262 213

$4 028 - 14 ДУХ БАУХАУСА

Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus BTF 1 - 9 257 539

$3 956 - 257 539

$3 956 - 15 БОЛЕВОЙ ПОРОГ

SBF 1 - 214 239 793

$3 683 - 239 793

$3 683 - 16 ВОЛШЕБНИК

CP 2 - 823 208 000

$3 195 -67,0% 10 900 000

$166 565 - ИТОГО TOP-16: 112 293 907

$1 724 945

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.1 руб.



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