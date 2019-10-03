Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Гемини» стартует со второго места

А в лидерах по-прежнему «Джокер»

Лидером российского бокс-офиса по итогам превого дня нового прокатного уикенда остался фильм ДЖОКЕР (САО). Второй четверг принес этой картине больше 57 млн рублей. Таким образом, весь уикенд может принести до 300 млн рублей. Уже завтра ДЖОКЕР станет рублевым миллиардером.

Фантастический боевик режиссера Энга Ли ГЕМИНИ (CPP), стартовавший в этот четверг, собрал около 26 млн рублей. Этой суммы хватило для второго места в топе. Однако, по итогам выходных фильм может опуститься на третью строчку: ожидается, что к концу воскресенья эта картина соберет не больше 180 млн рублей. Обогнать новинку способен мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI).

Еще одна новинка недели − российская комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CRP) − собрала за четверг 6,5 млн рублей. По итогам уикенда на ее счатах может оказаться 50 млн. Новый проект Вуди Аллена ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG), который также вышел в широкий прокат в этот четверг, сработал в рамках ожиданий. Лента получила 3,6 млн рублей, что даст примерно 25 млн за четыре дня проката.

ОПРОС БУКЕРОВ

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

У нас вышли ГЕМИНИ в форматах 3D+ и 2D, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Также мы взяли ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, попробовать, как у нас пойдет Вуди Аллен. Но не пошел, к сожалению, пока. Посмотрим, может, на выходных заработает. В целом у нас ситуация такая же, как по стране – ДЖОКЕР лидирует с отрывом где-то процентов на 30 от ГЕМИНИ. ДЕВУШКИ работают спокойно. Честно говоря, думали, что новинки сработают лучше. Возможно, ГЕМИНИ еще наберет на выходных. Мы сейчас делаем акцент именно на формате 3D+, которого не было со времен выхода ХОББИТА. Наверное, на это и нужно делать упор, потому что других преимуществ у этого фильма, пожалуй, нет. У ДЖОКЕРА наблюдается спад, но не такой сильный. Очень много детей и молодежи до 18 лет хотят посетить сеансы, ломятся. Но мы не пускаем, возникает определенная волна негатива у касс. Подростки говорят, что мы не имеем право их не пускать, мол, они свободные люди и могут смотреть, что хотят. ЭВЕРЕСТ продолжает работу, в основном, правда, на выходных. может, проект еще на «сарафане» разойдется.

ОКСАНА КАЛАЧЕВА

Букер к/т «Бруклин» (4 зала на 580 мест), Елабуга, к/т «Бруклин-2» (3 зала на 230 мест), Зеленодольск и к/т «Супер 8» (5 залов на 960 мест), Йошкар-Ола

У нас стартовали ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Вчера у нас отлично работал ДЖОКЕР. Картина не снижает оборотов. Я наконец-то сама сходила и посмотрела этот фильм. На вечернем сеансе в 19:40 в зале было 40 человек. Для нашего кинотеатра это неплохая заполняемость в вечернее время в четверг. Тем более если учитывать, что в соседнем зале на ГЕМИНИ в это время было 15 человек. Пока старты новинок не оправдывают ожидания, но все выводы можно будет сделать только в понедельник. Будем надеяться, что и ГЕМИНИ, и ДЕВУШКИ раскачаются в выходные. На прошлой неделе ЭВЕРЕСТ тоже слабо стартовал в четверг и пятницу, так что у нас появились сомнения, но когда в субботу на утреннем сеансе был аншлаг, все вопросы были сняты. Думаю, что фильм Вуди Аллена тоже возьмет свое. В целом, мне кажется, уикенд будет неплохим. Ну а дальше нас ждет МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

Стартовали ГЕМИНИ и ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Оба старта не показали особые результаты. ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – российская комедия, на которую никто особых ставок не делал. Но при этом фильм сработал даже чуть выше ожиданий. Лично меня проект очень интересует, видимо, присутствием Нагиева и актера из «Полицейского с Рублевки». ГЕМИНИ при этом разочаровал, даже учитывая, что очень больших ожиданий от него не было, все-таки это боевик, и не совсем контент наших семейно-детских кинотеатров. Я так понимаю, что «сарафана» у него не будет. Создатели, видимо, делали ставку на 3D HFR, но все, кто интересуется этим форматом, уже смотрят все таким образом дома на мониторах. Поэтому заманить людей этой технологией не получится. На выходных будем работать с нашей прямой аудиторией – детьми, семьями, подростками. Поскольку сейчас триместровые школьные каникулы, все смотрят ЭВЕРЕСТ. ДЖОКЕР просел несильно, количество сеансов сократилось, но наработка осталась отличной.

НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ

Директор к/т «Максимир» (6 залов на 836 мест), Воронеж

В нашем кинотеатре вышли фильмы ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН. Все новинки отработали чуть ниже ожиданий. Продолжает лидировать ДЖОКЕР. Падение на второй неделе у него совсем небольшое. Если сравнивать четверг с четвергом, будет минус около 20 процентов. ГЕМИНИ пока идет слабо. Посмотрим, что будет в выходные, может, все-таки проект раскачается. ЭВЕРЕСТ тоже продолжает работать. Но поскольку сейчас еще пора учебы, максимальная посещаемость у мультфильма наблюдается на выходных. Думаю, предстоящий уикенд будет неплохим. ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ будут идти наравне, потом уже по цифрам будут ГЕМИНИ и ДЕВУШКИ. Не думаю, что новинки смогут выстрелить.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

У нас стартовали ГЕМИНИ, ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН. Лучше всего у нас из новинок, к сожалению, не ГЕМИНИ, который вышел в формате 3D+, а ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. И по наработке на сеанс, и по общей выручке российская комедия впереди. Фильм нас удивил. С одной стороны, там хорошие актеры, это комедия, но с другой – рекламы было очень мало, поэтому на такой результат мы не рассчитывали. Мои коллеги ходили на фильм и хорошо о нем отзываются. Заявка на победу у него есть. Также у нас вышел ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, но он прошел тихо, ничего интересного с ним не происходило. На ГЕМИНИ посадка достаточно слабенькая. Все-таки хочется надеяться, что фильм с Уиллом Смитом раскачается на выходных, но я вижу, что у нас в городе кинотеатры сокращают количество сеансов этого проекта. То есть сеансов много, наработка маленькая. Плюс люди не понимают, что такое 3D+, что это значит, и почему они должны на него сходить. Продолжают работать ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ. ДЖОКЕР демонстрирует падение, но оно совсем небольшое. Все равно на него люди активно идут, и для второго четверга цифры у него очень хорошие.

Предварительные сборы за четверг 10.10.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
10.10.2019		 Изменение Общая
касса на
10.10.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CAO 2 - 1578 57 200 000
$878 648		 -52,3% 926 273 118
$14 154 540		 300 000 000
$4 608 295
2
ГЕМИНИ
Gemini Man
 CPP 1 - 1771 25 800 000
$396 313		 - 25 800 000
$396 313		 175 000 000
$2 688 172
3
ЭВЕРЕСТ
Abominable
 UPI 2 - 1432 13 432 309
$206 333		 -2,4% 302 641 983
$4 624 725		 200 000 000
$3 072 197
4 CRP 1 - 874 6 450 000
$99 078		 - 6 450 000
$99 078		 50 000 000
$768 049
5 VLG 1 - 450 3 552 723
$54 573		 - 3 552 723
$54 573		 25 000 000
$384 025
6 FOX 3 - 922 1 748 362
$26 857		 -73,2% 307 574 527
$4 791 627		 14 500 000
$222 734
7 CP 3 - 823 957 000
$14 700		 -72,7% 161 800 000
$2 520 642		 11 000 000
$168 971
8 WDSSPR 4 - 29 700 000
$10 753		 27,3% 18 400 000
$285 581		 3 500 000
$53 763
9 NKI 4 - 916 558 005
$8 572		 -48,2% 325 856 059
$5 057 521		 10 000 000
$153 610
10 SMKT 1 - 10 350 724
$5 387		 - 350 724
$5 387		 3 500 000
$53 763
11
ОНО 2
It Chapter Two
 CAO 6 - 115 300 000
$4 608		 -62,5% 1 102 574 495
$16 580 068		 -
12 BTF 1 - 9 277 239
$4 259		 - 277 239
$4 259		 -
13
ДЕТИ МОРЯ
Kaijuu no Kodomo
 RR 1 - 180 262 213
$4 028		 - 262 213
$4 028		 -
14
ДУХ БАУХАУСА
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus
 BTF 1 - 9 257 539
$3 956		 - 257 539
$3 956		 -
15 SBF 1 - 214 239 793
$3 683		 - 239 793
$3 683		 -
16 CP 2 - 823 208 000
$3 195		 -67,0% 10 900 000
$166 565		 -
  ИТОГО TOP-16:   112 293 907
$1 724 945		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.1 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Джокер» сразу уходит в отрыв (Сборы четверга 03.10.2019)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

10.10.2019
четверг

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН / Paw Patrol 6 (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BTF - Beat Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
RR - Ракета Релизинг
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

11.10.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

10.10 - 13.10
ДЖОКЕР
CAO
260 000 000
1400
$3 993 856
ЭВЕРЕСТ
UPI
190 000 000
1500
$2 918 587
ГЕМИНИ
CPP
180 000 000
1400
$2 764 977
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
CRP
100 000 000
800
$1 536 098
ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
VLG
25 000 000
600
$384 025
К ЗВЕЗДАМ
FOX
11 000 000
1500
$168 971
ГЕРОЙ
CP
10 000 000
1400
$153 610
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