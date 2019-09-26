Касса четверга: «Джокер» сразу уходит в отрыв

Фильм ДЖОКЕР (САО) тартовал ожидаемо мощно. В свой первый день проката лента собрала в кинотеатрах России 120 млн рублей. На долю фильма пришлось порядка 80% выручки от всех релизов этого дня. По итогам выходных лента Тодда Филлипса может рассчитывать на преодоление 500 млн рубежа.

Вторая крупная новинка уикенда − мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI) − пока заметно отстает. Проект положил в свою копилку только 13,7 млн рублей, что несколько ниже ожиданий. Впрочем, у мультфильма еще есть шансы реабилитироваться на выходных, когда в кино пойдет его основная аудитория − семьи с детьми. Благодаря этому сборы ЭВЕРЕСТА могут достигнуть 200 млн рублей.

Романтическая комедия ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG) заработала за четверг чуть меньше миллиона рублей. К концу выходных его касса подрастет до 5 млн рублей. Также в десятку лучших также пробился отечественный релиз ВОЛШЕБНИК (СР).

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т «Победа» (2 зала на 445 мест), «Современник» (3 зала на 252 места), «ЦУМ-Кино» (4 зала на 530 мест), Орел, к/т «Кинолюкс» (6 залов на 746 мест), Рязань, к/т «Октябрь» (1 зал на 200 мест), Ливны, Орловская область

Стартовали ДЖОКЕР, ЭВЕРЕСТ, ВОЛШЕБНИК, ЛЮБИ ИХ ВСЕХ, ДОБЫЧА. Ожидаемо лучше всех сработал ДЖОКЕР. Для первого дня он показал очень хорошие результаты. У нас обычно в четверг фильмы не особо собирают, в основном в субботу и воскресенье работают, а тут люди побежали прям в первый день в кинотеатры. Это очень радует. Ситуация, как во время старта ОНО 2. ЭВЕРЕСТ пока в будние дни идет не очень хорошо, думаю, в выходные он поднаберет. ГЕРОЙ идет неплохо для второй недели. ВОЛШЕБНИК – совсем не очень. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА еще остается, но совсем уже крохи собирает. Думаю, что в выходные ситуация вряд ли поменяется. Разве что ЭВЕРЕСТ начнет набирать, и может, ВОЛШЕБНИКА начнут смотреть, потому что он 12+. После ОНО 2 в прокате было грустно, но ДЖОКЕР вернул людей.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

На наших площадках в четверг из крупных проектов вышли ДЖОКЕР, ЭВЕРЕСТ, ВОЛШЕБНИК, из независимых мы в маленький зал DVD взяли релизы КОРОТКИЙ МЕТР. КАННЫ 2019 и ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ. На первом месте в двух кинотеатрах по итогам четверга расположился ДЖОКЕР, на втором – ЭВЕРЕСТ и на третьем – К ЗВЕЗДАМ. ДЖОКЕР стартовал хорошо, порадовал, хотя хотелось бы большего, конечно. Например, у ОНО 2 на старте было больше. Но публика с ДЖОКЕРА выходит довольная. В основном была мужская аудитория, причем старше 25 лет, то есть молодежи студенческого возраста и подростков не было. Мужчинам фильм нравится, хотя они и немногословны, а девушки, которые были с ними в компании, говорили, что в картине много насилия. ЭВЕРЕСТ по итогам вчерашнего дня немного расстроил, я думала, что лучше будет. Но с другой стороны, это ведь проект выходного дня, так что надеюсь, что в субботу и воскресенье мультфильм начнет работать. Плюс проект наверняка будет долгоиграющим, мы с ним захватим еще и каникулы. ВОЛШЕБНИКА взяли одним сеансом, он стоял вечером, в хорошее время, но к сожалению, этот сеанс вчера не состоялся.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

У нас вчера вышли ДЖОКЕР, ВОЛШЕБНИК, ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? и ЭВЕРЕСТ. На первом месте оказался ДЖОКЕР, на втором – ЭВЕРЕСТ. У ВОЛШЕБНИКА и ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? сборы очень скромные. ДЖОКЕР нас порадовал, особенно учитывая прошлую тихую неделю. Что касается ЭВЕРЕСТА, радует, что снова к нам приходит семейная аудитория, дети, школьные заявки уже есть. На выходных ждем маленьких гостей на ЭВЕРЕСТ и аудиторию постарше – на ДЖОКЕРА. Наконец-то после долго затишья в кинотеатре есть зрители.

НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск

В нашем кинотеатре стартовали ДЖОКЕР, ЭВЕРЕСТ и ВОЛШЕБНИК. Отработали вчера только ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ, остальные фильмы почти не собирали. К ЗВЕЗДАМ был лидером по посещаемости на первой неделе, но на второй неделе у него пошел резкий спад. На ГЕРОЯ сейчас идут даже больше, чем на К ЗВЕЗДАМ, что удивительно. Общая касса четверга оказалась слабой. Я рассчитывал, что пойдут и на ДЖОКЕРА, и на ЭВЕРЕСТ, но в итоге показатели пока низкие. Надеюсь, что к выходным народ раскачается. Желающие пойти в кино есть, новинки спрашивают, интерес есть. но четверг не всегда показателен.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

У нас стартовали ДЖОКЕР и ЭВЕРЕСТ. Лидером по итогам вчерашнего дня стал ДЖОКЕР, у него была хорошая выручка, особенно если смотреть на фоне того, что было в последние недели. У нас сентябрь стал одним из самых слабых месяцев, в последнее время наблюдался сильный спад. А сейчас народ вроде бы пошел, спасибо ДЖОКЕРУ. ЭВЕРЕСТ – пока очень кисло, вчера на него сходили всего два человека. Продолжают работать К ЗВЕЗДАМ, ГЕРОЙ и ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Но посещаемость у них не очень хорошая. Посещения пока эпизодические, надеюсь, что по итогам выходных выручки будут неплохие. Надеемся, что семейная аудитория пойдет на ЭВЕРЕСТ, и ДЖОКЕР продолжит зарабатывать.

Предварительные сборы за четверг 03.10.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.44 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «К звездам» уверенно уходит в отрыв (Сборы четверга 26.09.2019)