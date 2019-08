Касса четверга: «Капкан» вырвался в лидеры

Триллер КАПКАН (СРР) неожиданно вырвался в лидеры кассовых сборов четверга. Лента собрала 16,7 млн рублей, а значит, к концу выходных картина может освоить до 75 млн рублей. Это будет меньше по сравнению со стартовыми показателями ОТМЕЛИ (84 млн). Кроме того, возможно, этой суммы не хватит для того, чтобы сохранить первое место.

Еще одна крупная новинка − российская картина ЭБИГЕЙЛ (FOX) − стартовала с пятого места. Ленте покорилось 10,3 млн рублей, что может дать больше 50 млн рублей за весь уикенд.

В десятку лидеров по итогам дня попало еще несколько новинок. ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (MG) за прошедший день собрал 5,26 млн рублей. Этот результат оказался скромнее достижений предыдущей части франшизы. За весь уикенд релиз может собрать только 25 млн рублей. Комедия ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) получила 2,42 млн рублей и восьмое место. К концу воскресенья в копилке релиза может оказаться около 12 млн рублей. Еще одна российская новинка − драма БЫК (WDSSPR) − получила 1,4 млн и десятое место за четверг. Итоги уикенда могут составить 6 млн.

Девятое место оказалось в руках мультфильма UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (VLG). Релиз «Вольги» собрал 1,42 млн рублей, а к концу выходных сумма может вырасти до 7-8 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНАСТАСИЯ МЕДИНСКАЯ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

У нас стартовали ЭБИГЕЙЛ, ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ, КАПКАН, UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, ПАДЕНИЕ АНГЕЛА и СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ. Самый хороший старт из новинок у КАПКАНА, на втором месте – ЭБИГЕЙЛ и на третьем – ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. При этом у ЭБИГЕЙЛ и ПАДЕНИЯ АНГЕЛА разница небольшая. А вообще самая хорошая наработка за вчерашний день была у ANGRY BIRDS 2 В КИНО. КАПКАН лучше работал на вечерних сеансах, немного превосходя ANGRY BIRDS 2 В КИНО. В целом все старты в рамках ожиданий, только от ТРУДНОСТЕЙ ВЫЖИВАНИЯ мы ждали немного большего. Продолжает прямо очень хорошо работать ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, хотя уже какую неделю фильм идет. Неплохо работают КОРОЛЬ ЛЕВ и ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, хоть у них уже и немного сеансов осталось. Все равно есть небольшой спад, но мы ждем следующую неделю, надеемся, что люди начнут выходить из отпусков и пойдут в кино.

РОМАН БЕРДЫШЕВ

Букер к/т «Звезда» (6 залов на 670 мест), Тверь, к/т «Юбилейный» (2 зала на 350 мест), Бежецк, к/т «Звезда» (1 зал на 100 мест), Торопец, к/т «АрлеКино» (3 зала на 300 мест), Калуга, к/т «Горизонт» (1 зал на 50 мест), Калязин, МБУ ГДК (1 зал на 170 мест), Торжок

У нас вышли КАПКАН, ЭБИГЕЙЛ, БЫК и ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ. Если судить по утренним сеансам, больше всего людей пришло на БЫКА. Может быть, это связано с тем, что фильм снимался у нас в Твери, но интерес прям большой – практически ползала было заполнено. Мы даже поменяли расписание на выходные в связи с таким результатом. Это такая приятная неожиданность. А среди остальных проектов явного лидера не видно – ЭБИГЕЙЛ и КАПКАН зашли более-менее ровно. Конечно, вечером КАПКАН работал лучше. ANGRY BIRDS 2 В КИНО продолжает работать плохо. Не знаю, в чем дело, мы думали, что на фоне хороших отзывов люди пойдут на второй неделе. И вроде бы уже видно, что люди стали возвращаться из отпусков, но посещаемость у мультфильма особо не радует, что-то не складывается. В целом спад сейчас чувствуется, но все равно нынешний август идет процентов на 30 лучше, чем в прошлом году.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

У нас стартовали КАПКАН, ЭБИГЕЙЛ, UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ и ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ. На самом деле все релизы стартовали не очень хорошо, но из того, что вышло, наибольшую отдачу я вижу от ЭБИГЕЙЛ, хотя моя ставка была больше на КАПКАН. Потому что этот фильм более-менее повторяет историю ОТМЕЛИ. И я ориентировался на результат этой ленты. Но здесь даже близко не получилось, если на ОТМЕЛЬ народ прям хорошо реагировал, но на КАПКАН – не очень. Может, у нас не очень любят крокодилов, а любят крокодиловые сумки. На ЭБИГЕЙЛ народ потихоньку ходит, бронирует. Мои ожидания от проекта в итоге оказались немного превышены. UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ еще должны добрать в выходные, плюс в Кирове стоит отличная погода, все гуляют. ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ сильно разочаровали, хотя российские комедии всегда более-менее работали, тем более работ этого жанра сейчас в прокате нет. Возможно, причина в маркетинге, люди просто не знают об этом проекте. Из холдоверов по-прежнему очень радует КОРОЛЬ ЛЕВ. ANGRY BIRDS 2 В КИНО сильно потеряли на второй неделе. В целом сейчас чувствуется спад, правда, он прогнозируемый. Будем ждать следующую неделю и потом – ОНО 2. На этом уикенде мы будем работать больше на имидж – «Ночь кино», трансляция киберспортивных мероприятий.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

Вчера у нас стартовали КАПКАН, ЭБИГЕЙЛ, ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ и ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ. Лидером среди новинок стал КАПКАН, на втором месте по сборам – ЭБИГЕЙЛ. ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ и UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ стартовали совсем плохо. ПАДЕНИЕ АНГЕЛА за счет того, что у него было не так много сеансов, отработал неплохо – показатели по наработке такие же, как и у ЭБИГЕЙЛ. По наработке впереди так же КАПКАН. Вечерние сеансы у него работали лучше, но в обеденное время люди тоже на него неплохо ходили. От ЭБИГЕЙЛ мы ждали результатов несколько больше. А остальные проекты стартовали в рамках ожиданий. В целом лидером по наработке остается КОРОЛЬ ЛЕВ. Неплохо собирают и ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, ANGRY BIRDS 2 В КИНО. У них результаты примерно наравне. Безусловно, уже чувствуется спад посещаемости, эта неделя хуже предыдущей. И судя по релизам, следующая неделя тоже будет плохой.

МАРИНА КОСТЕВА

Директор к/ц «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

В нашем кинотеатре в четверг стартовали КАПКАН, ЭБИГЕЙЛ, ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ, ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. ЭБИГЕЙЛ стартовал слабо. Может, фильм покажет что-нибудь в выходные. КАПКАН зашел в принципе неплохо. Лучше всего у него работали вечерние сеансы, но это понятно, ведь релиз 18+. ПАДЕНИЕ АНГЕЛА – как ни странно, слабо, хотя везде пишут, что старт хороший. ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ отработали очень плохо, но на этот фильм я не рассчитывала. Продолжают работать СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ, ANGRY BIRDS 2 В КИНО. ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД уже сдала свои позиции, но спасибо детскому лагерю – в пятницу на один сеанс пришло много детей. Сейчас наблюдается спад. На прошлой неделе с выходом ANGRY BIRDS мы ощутили небольшой подъем, но сейчас ситуация не очень хорошая. И на следующую неделю надежды нет, ждем уже ОНО 2.

Предварительные сборы за четверг 22.08.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

22.08.2019 Изменение Общая

касса на

22.08.2019 Эсти

мейты за

уикенд

1 КАПКАН

Crawl CPP 1 - 1463 16 700 000

$252 037 - 17 400 000

$262 602 75 000 000

$1 131 905

2 ANGRY BIRDS 2 В КИНО

The Angry Birds Movie 2 WDSSPR 2 - 1353 15 500 000

$233 927 -65,9% 299 000 000

$4 585 890 75 000 000

$1 131 905

3 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Once Upon a Time in Hollywood WDSSPR 3 - 1027 14 300 000

$215 816 -57,2% 878 700 000

$13 499 770 77 000 000

$1 162 089

4 ЭБИГЕЙЛ

FOX 1 - 1494 10 311 868

$155 627 - 10 311 868

$155 627 55 000 000

$830 063

5 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw UPI 4 - 1269 5 679 271

$85 712 -59,0% 985 787 649

$15 543 798 32 000 000

$482 946

6 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

Angel Has Fallen MG 1 - 717 5 258 866

$79 367 - 5 258 866

$79 367 25 000 000

$377 302

7 КОРОЛЬ ЛЕВ

The Lion King WDSSPR 6 - 624 3 800 000

$57 350 -48,6% 2 549 000 000

$40 492 454 25 500 000

$384 848

8 ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ

CRP 1 - 1036 2 423 500

$36 576 - 2 423 500

$36 576 12 000 000

$181 105

9 UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ

UglyDolls VLG 1 - 1025 1 420 926

$21 445 - 1 420 926

$21 445 8 000 000

$120 736

10 БЫК

WDSSPR 1 - 354 1 400 000

$21 129 - 2 000 000

$30 184 6 000 000

$90 552

11 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ

Scary Stories to Tell in the Dark PRD 3 - 364 1 205 481

$18 193 -71,4% 105 584 951

$1 622 138 -

12 СИНЯЯ БЕЗДНА 2

47 Meters Down: Uncaged VLG 2 - 617 1 167 134

$17 614 -79,7% 43 162 285

$661 998 -

13 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

Dora and the Lost City of Gold CPP 3 - 600 830 000

$12 526 -76,9% 109 700 000

$1 685 359 -

14 СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА

The Death and Life of John F. Donovan VLG 2 - 132 241 946

$3 651 -77,4% 7 205 024

$110 507 -

15 СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ

Light of My Life PRD 1 - 110 212 742

$3 211 - 212 742

$3 211 -