Касса четверга: «Я иду искать» выигрывает первый день нового уикенда

Слэшер Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX) уверенно занял первое место по кассовым сборам четверга. Лента получила 11,38 млн рублей. К концу воскресенья сумма сборов фильма может увеличиться до 60 млн рублей. Ее может хватить для получения первого места по итогам всего уикенда. Впрочем, результаты соперников будут близки.

В первую десятку лучших по итогам четверга также попали другие новинки. Триллер ИГРА ГАННИБАЛА (EXP) собрал 3,8 млн рублей, а к концу воскресенья в его активе может оказаться не менее 22 млн рублей. Российская лента БИТВА (WDSSPR) завершила четверг на седьмой строчке, собрав около 3,7 млн рублей. За весь уикенд релиз претендует на получение 25 млн рублей. По итогам уикенда в первую десятку может попасть и российская лента КОМАНДА МЕЧТЫ (CP), но в четверг ей сделать этого не удалось.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

В наших кинотеатрах вчера стартовали БИТВА, Я ИДУ ИСКАТЬ, КОМАНДА МЕЧТЫ, КОКОША: МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН В ДЖУНГЛЯХ. Все новинки отработали не очень хорошо, из всех можно выделить разве что Я ИДУ ИСКАТЬ. Надеемся, что в выходные они смогут раскачаться. Из холдоверов очень хорошо работает ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, до сих пор отлично держится КОРОЛЬ ЛЕВ. Более-менее неплохо работает ЭБИГЕЙЛ. КАПКАН продолжает работу, интерес к нему есть. Прекрасно собирает еще ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Angry birds 2 в кино тоже хорошо работает, плюс мы расширили роспись мультфильма перед 1 сентября. Обидно, что UGLYDOLLS: КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ так и не заработали. У нас школьные линейки пройдут в воскресенье. Сделали все, чтобы дети почувствовали радость жизни сразу. Так что в этот день ждем наплыв детей с родителями.

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

У нас стартовали БИТВА, ТАЧКА НА МИЛЛИОН, ИГРА ГАННИБАЛА, КОМАНДА МЕЧТЫ, Я ИДУ ИСКАТЬ, СПАСАТЕЛИ, В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: СУПЕРПАТРУЛЬ 2, КОКОША: МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН В ДЖУНГЛЯХ. Вот такое многообразие новинок, но толку от него никакого. Из новинок сильно хорошо никто себя не проявил. На первом месте за вчерашний день у нас была КОМАНДА МЕЧТЫ. Скорее всего, на этот фильм были групповые посещения. На втором месте – Я ИДУ ИСКАТЬ и на третьем – КАПКАН. Из холдоверов продолжает радовать ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, который одним сеансом собирает столько же, сколько любая из новинок – несколькими. Неплохо работают семейные проекты, примерно на одном уровне собирают КОРОЛЬ ЛЕВ и ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Пока рано говорить, что уикенд будет плохим. В последнее время погодные сводки с Дальнего Востока напоминали боевые. Тут к нам пришло долгожданные тепло и солнце. Так что неудивительно, что народ гуляет на свежем воздухе, сказались и школьные приготовления. Тем не менее я очень хочу надеяться, что суббота и воскресенье плюс понедельник подымут бокс-офис. В понедельник будут школьные линейки, после которых дети пойдут в кино. Так что у нас по сути появился дополнительный бокс-офисный день.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Менеджер по кинопрокату к/ц «Киномакс» (6 залов на 1181 мест), Томск

Стартовали у нас ИГРА ГАННИБАЛА, Я ИДУ ИСКАТЬ, БИТВА, КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ. Также в повторный прокат в IMAX вышла первая часть ОНО. Кроме того, перед 1 сентября мы на неделю вернули в прокат ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Из новинок лучше всех, как ни странно, отработала ИГРА ГАННИБАЛА. На повторный прокат ОНО мы особые ставки не делали, результат средний. ЭБИГЕЙЛ стартовал средне и идет средне. КАПКАН стабильно собирает зрителей. Неплохо идет БЫК, у нас в городе об этом фильме хорошие отзывы. ANGRY BIRDS 2 В КИНО уже работает слабо, видимо, прошел интерес к проекту. Продолжает работать однажды в… ГОЛЛИВУДЕ. Школьные линейки у нас будут в воскресенье, 1 сентября, мы расписание специально подстроили так, чтобы детям после линейки было что посмотреть в кино. Погода хорошая, надеемся, что дети будут гулять и заглядывать в кинотеатр с родителями.

ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА

Директор по кинопрокату и маркетингу к/ц «Галактика» (5 залов на 772 места), Омск

У нас стартовали Я ИДУ ИСКАТЬ, БИТВА, КОМАНДА МЕЧТЫ, ИГРА ГАННИБАЛА и КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ. Все поработали не очень, но вау-эффекта от новинок мы и не ожидали, потому что на носу у всех 1 сентября, подготовка к школе. Период конца августа – начала сентября традиционно не очень сильный в прокате. На первом месте по итогам вчерашнего дня – Я ИДУ ИСКАТЬ, на втором – БИТВА и на третьем – КОМАНДА МЕЧТЫ. Неплохо работают ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, ANGRY BIRDS 2 В КИНО, ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Из новинок удивила ИГРА ГАННИБАЛА, которая вышла у нас одним сеансом. Результат у фильма неплохой, в итоге я расширяю прокат картины. КАПКАН и ЭБИГЕЙЛ стартовали не очень хорошо и на второй неделе работают так же. Мы очень плотно работаем со школами, так что очень ждем понедельник, когда пройдут школьные линейки, и у нас будут аншлаги. Потом очень ждем ОНО 2.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директор к/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

В нашем кинотеатре стартовали КОМАНДА МЕЧТЫ, Я ИДУ ИСКАТЬ, БИТВА. Уровень стартов – ниже среднего, причем по всем фильмам, хотя от БИТВЫ мы ничего не ожидали, но уровень даже ниже этого. КОМАНДА МЕЧТЫ отработала еще хуже. Я ИДУ ИСКАТЬ – еще куда ни шло, но в два раза слабее, чем хотелось бы, к сожалению. Август начался хорошо и до последнего уикенда шел более-менее нормально, после 20-го числа график сборов, как в реанимации, выровнялся и до сих пор не поднимается. Хотя в целом результаты лучше, чем в прошлом году, второй августовский результат за все время работы кинотеатра. Конечно, ситуация в прокате сейчас предсказуемая, потому что идет подготовка к школе. Но с другой стороны, если бы вышел какой-нибудь ОТРЯД САМОУБИЙЦ, никакая подготовка к школе бы не помешала бить рекорды.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Предварительные сборы за четверг 29.08.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.41 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Капкан» вырвался в лидеры (Сборы четверга 22.08.2019)