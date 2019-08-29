Касса четверга: «Оно 2» стартует сильнее первой части

Хоррор ОНО 2 (САО) уверенно лидирует по итогам первого дня нового кинопрокатного уикенда. Четверг принес фильму 134 млн рублей (без учета СНГ). На долю фильма пришлось более 86% от всех сборов за вчерашний день. По итогам уикенда касса проекта может перевалить за 650 млн. Первый фильм два года назад стартовал с 407 млн.

Еще одна заметная новинка − фильм Валерия Тодоровского ОДЕССА (WDSSPR). Эта картина попала в топ-10, завершив четверг с 5 млн рублей. Весь уикенд может принести фильму до 35 млн рублей.

Мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (CPF) по итогам четверга освоил чуть больше 1,4 млн рублей. За весь уикенд релиз может освоить около 20–25 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (331 к/т)

Хоррор ОНО 2 стал лидером по сборам. Все остальное –­ ОДЕССА, ЖАРА – стартовало незаметно на фоне и с полупустыми сеансами. Мы помнили успех первой части ОНО, поэтому на сиквел возлагали не меньшие надежды. Мы готовились к тому, что вторая часть стартует лучше, так и произошло. На первую были какие-то другие прогнозы, так как никогда не было, чтобы фильм этого жанра собирал миллиард. От первой части ждали меньшего, соответственно, меньше было сеансов, а у сиквела изначально была максимальная роспись, и мы надеялись на прошлый результат, который себя оправдал. Сам по себе фильм качественный и интересный, поэтому зрительское внимание понятно. Это не 25-ая часть какой-то франшизы, а продолжение чего-то нового и оригинального. Насколько мне известно, мы не проводили промоакций к выходу фильма. Возможно, они привлекают определенное внимание, но, с другой стороны, мощная федеральная реклама дает основной толчок, все остальное – это местечковые истории. Есть ОНО, а всего остального можно считать, что и нет, поэтому сложно выделить другие места по сборам. На выходных, я думаю, у ОНО будет прирост, также еще покажут себя КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ и ANGRY BIRDS 2 В КИНО.

МАРИНА ВОРОНАЯ

Менеджер отдела кинопроката к/т «Премьер» (6 залов на 743 места) и «Атмос Синема» (8 залов на 1025 мест), Тюмень

Первый четверг сентября оказался насыщенным по росписи, мы стартовали пятью релизами: ОНО 2, КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? ЖАРА, ОДЕССА, КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ. ОНО 2 стартовало с успехом, как мы и ожидали. ОНО 2 на текущий момент показывает цифры лучше, чем первая часть. Обусловить прирост зрительского интереса я могу лишь прекрасным пополнением актерского состава. Для нашего зрителя Джеймс Макэвой после фильмов СПЛИТ и СТЕКЛО ассоциируется с отличным кино, опрос аудитории показал, что многие пришли именно на него, некоторые даже не смотрели первую часть. Порадовал старт ОДЕССЫ – у фильма своя аудитория, и мы рады видеть в своих кинотеатрах зрелое поколение кинозрителей. Безусловным лидером по сборам стал хоррор ОНО. Как ни странно, вторую позицию занимает ОДЕССА, а вот на третьем месте – ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ. Так как последние старты конца августа не увенчались успехом, то релизы идут слабо, скажем так, они дорабатывают. Отлично себя чувствует только Дикаприо в Голливуде, и Король Лев. ОНО не требовало дополнительной мотивации для зрителя, так что ничего грандиозного к выходу мы не проводили, только украсили кинотеатры красными брендированными шарикам. Очень мило было наблюдать, как взрослые люди выпрашивали у администраторов шарики и с довольными лицами уходили с шариками в руке. Ожидания на выходные самые положительные, однозначно, первый уикенд сентября, несмотря на такой сложный период в кинобизнесе, станет самым кассовым уикендом сентября в целом (держу пальцы крестиком и за другие релизы тоже).

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

У нас стартовали ОНО, ЦАРСТВО и ЖАРА. ОНО работает замечательно, все остальное – практически никак. Я предполагала, что будет прирост к выручке первого ОНО, в принципе, все наши прогнозы оправдались. Наверное, прирост интереса можно объяснить тем, что те, кто посмотрел первую часть в кино, посмотрел ее в Интернете, а на сиквел уже пришел. Посмотрим, как пройдет уикенд, иногда бывает так, что уже и пятница приносит разочарование. Ожидания на выходные оптимистичные, надеюсь, что все будет так же, как вчера. всеми холдоверами мы отработали – и КОРОЛЬ ЛЕВ у нас завершился, и ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ – расчистили место под ОНО, чтобы максимально собрать тех, кто ждал фильм. На втором месте по четвергу – ANGRY BIRDS 2 В КИНО, на третьем – БИТВА, но это счет коллективного посещения. Мы не проводили промоакции к выходу ОНО. В последнее время мы так ужались по рекламе, что уже не находим на это ресурсов.

НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск

Одновременно с ОНО 2 у нас в прокат вышли КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (общий старт после превью-показов), ЖАРА и ОДЕССА. ОНО заработало 97% от кассы четверга с наработкой на сеанс 34,2 человека, поэтому говорить о старте других новинок не стоит. В свою очередь первая часть в первый день проката «отъела» от стартового пирога 72%, с наработкой на сеанс 40 человек. Но стоит учесть, что количество сеансов на второй части дилогии увеличилось в два раза, общее количество зрителей в стартовый день ОНО 2 больше, чем было у первой части. Прирост, как мне кажется, связан с хорошими отзывами и впечатлениями от просмотра первой части. На втором месте по сборам Я ИДУ ИСКАТЬ, на третьем – ЖАРА. Но, считаю, что в выходные вторые и третьи места изменятся. По всем фильмам, дорабатывающим с прошлых недель идет спад, думаю, это связано со стартом учебного года. Нужно будет ориентироваться на показатели выходных дней. К старту фильма ОНО 2 мы запустили рекламную компанию: крутили ролики на семи радиостанциях (вставки в местные блоки), повесили полноформатный баннер в торговом центре города, разместили таргетированную рекламу в соцсетях, устроили розыгрыш к старту фильма, украсили кассовую зону красными шарами. Непосредственно промоакций не проводили. На выходных жду хороших сборов от ОНО 2 и КОРОЛЕВСКИХ КАНИКУЛ с ANGRY BIRDS 2 В КИНО, так как основная наша целевая аудитория – дети.

ВАСИЛИЙ МАЦИЕВИЧ

Директор по кинопрокату к/т «Эпицентр» (4 зала на 549 мест), Красноярск

В четверг в нашем кинотеатре стартовали ОНО 2, ОДЕССА и ЖАРА. Основную ставку мы делали на ОНО – фильм идет в рамках наших ожиданий и лучше, чем первая часть. Мы изначально понимали, что это будет лидер уикенда, поскольку наши посетители давали понять, что ждут этот фильм, поэтому наши прогнозы заранее были высокими. Возможно, аудитория, которая смотрела первую часть, в основном это были те, кто читал Кинга, состояла из лидеров мнений, а они смогли передать свой положительный опыт от посещения первого фильма друзьям, знакомым и т.д. Многие, кто не видел первую часть в кино, посмотрели ее потом на цифровых площадках, поэтому сиквел очень ждали, даже сформировалась фанатская база, плюс присоединились поклонники Кинга. К тому же рекламная кампания фильма повысила интерес зрителей. Отзывов слышал немного, но они в принципе все положительные: зрители говорят, что надо идти смотреть картину. Остальные премьеры, скорее, подходят для жанрового разнообразия, то есть по ним не было особых ожиданий, что и подтвердили результаты – ничего выдающегося. Второе и третье место выделить трудно, так как остальные проекты идут с огромным отставанием по сборам от ОНО. Прогнозы на выходные хорошие, учитывая, что уже начался учебный год и есть понимание, что утренние и дневные сеансы будут работать неплохо. В прокате остаются и ANGRY BIRDS 2 В КИНО, и КОРОЛЬ ЛЕВ. Не могу точно сказать, что уикенд будет суперхорошим, но результаты очевидно будут выше двух прошлых уикендов. Из новинок прошлых недель работает только Я ИДУ ИСКАТЬ, остальное все очень слабое. К старту ОНО мы не проводили промоакций, предположив, что на такой ожидаемый проект зритель и сам придет. Трудно оценить эффективность таких активностей. Понятно, что людям приятно оказаться в атмосфере праздника, когда нечто такое происходит, но посчитать прямой эффект очень тяжело, поэтому мы нечасто проводим подобные мероприятия.

Предварительные сборы за четверг 05.09.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.5 руб.



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