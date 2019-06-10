17 компаний представят российскую анимацию на Кинорынке в Аннеси

17 компаний представят российскую анимацию на крупнейшем в Европе рынке анимационного контента MIFA во французском городе Аннеси (Annecy). Объединенный стенд российской анимации организует Ассоциация анимационного кино при поддержке Министерства культуры РФ. Стенд откроется 11 июня и проработает 4 дня.

Участниками стенда российской анимации станут студии «Союзмультфильм», «Мельница», «Паровоз», «Аэроплан», «Метрафильмс», «КиноАтис», «Мастерфильм», «2X2», CGF Animation, AA Studio, Ennie&Yoyki, «Колобанга», «Татармультфильм», компании ГК «Рики», Cerebro, StoryTimeми «Частные технологии».

«Аннеси − то место, где ежегодно все участники мировой анимационной индустрии «сверяют часы», − рассказывает Директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. − Здесь можно в непринужденной обстановке пообщаться с топ-менеджером крупнейшего телеканала или руководителем международного продюсерского центра, завязать важное долгосрочное знакомство, наметить перспективную сделку. Ежегодно на нашем стенде проходит более сотни таких встреч. Это особенно ценно для начинающих студий, которые планируют выходить на международный уровень, но пока не могут позволить себе оплатить застройку стенда и дорогостоящую аккредитацию. Благодаря поддержке Министерства культуры у нас есть уникальная возможность представить достижения отечественной анимации и заявить о себе в полный голос на такой значимой международной площадке».

«MIFA − один из самых энергичных и креативных рынков, благодаря фестивалю, который проходит в это же время, − говорит генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин. − Мы ездим в Аннеси не только ради бизнес-встреч, но и за вдохновением, и новыми идеями. В этом году мы продолжаем развитие наработанных ранее контактов и представляем на рынке наши новые проекты − первый полнометражный мультфильм КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ, выход которого планируется в 2020 году и два новых анимационных сериала − приключенческий «Космопорт» и семейный «Чик-Чирикино»».

«Мы бывали на разных кинорынках в мире, порою более шумных и представительных, но в камерной обстановке MIFA проще сформировать свое мнение о тенденциях на рынке, о трендах, которые складываются сегодня в анимационных проектах, − говорит генеральный директор продюсерской компании «Аэроплан» Юлия Софронова. − Компания «Аэроплан» планирует в этом году представить новый сериал «Кработы», это spin-off нашего популярного сериала «Фиксики». Мы делаем его в технологии 2D в расчете на подростковую аудиторию 10-12 лет. Для нас самих это непривычная пока стилистика: вызывающая, дерзкая, угловатая. Наша презентация будет премьерной для международного рынка, и мы хотим услышать первые отклики профессионального европейского сообщества в отношении наших замыслов, пока в концепцию проекта еще можно внести изменения».

«Подобно каннским Marche du Film, MIPTV, MIP Junior и берлинскому EFM, Аннеси аккумулирует в себе как крупнейших игроков рынка, представителей студий, дистрибьюторов, так и лучших творческих специалистов – сценаристов, аниматоров - в поисках новых проектов и копродукции, − потдверждает коммерческий директор кинокомпании СТВ Людмила Цой. − Для нас стенд Российской анимации − это отличная площадка как для представления проектов, так и для наблюдения за тенденциями в развитии индустрии в целом. Анимационная студия «Мельница» представит на MIFA три полнометражных анимационных фильма: БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, БУКА и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА.

Всего в рамках кинорынка российская делегация представит более 40 новых проектов − сериалов, короткометражек и полных метров.

В этом году MIFA пройдет с 11 по 14 июня и соберет под одной крышей более 3800 участников из 75 стран, в том числе 490 международных байеров и дистрибьторов. Ежегодно в событии принимают участие более 12 000 профессионалов анимационной отрасли. Кинорынок MIFA проводится в рамках одного из самых знаковых в мире анимации фестивалей – Annecy International Animated Film Festival.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ААК