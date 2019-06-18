Российские студии подвели итоги кинорынка анимации во Франции

Российский стенд подвел итоги работы на крупнейшем рынке анимационного контента MIFА в Анси. Отечественный павильон был организован Ассоциацией анимационного кино при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Всего в этом году в работе российского стенда приняли участие 17 компаний, в том числе студии «Союзмультфильм», «Мельница», «Паровоз», «Аэроплан», «Метрафильмс», «КиноАтис», «Мастерфильм», «2X2», CGF Animation, AA Studio, Ennie&Yoyki, «Колобанга», «Татармультфильм», компании ГК «Рики», «Cerebro», StoryTime и «Частные технологии».

За четыре дня работы кинорынка российскими студиями было проведено более двухсот переговоров с дистрибуторами и производственными компаниями Франции, Италии, Канады, Кореи, Китая, США и других стран. По словам директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, данные встречи важны для налаживания новых связей, поиска партнеров и обсуждения деталей будущих сделок. «Рынок традиционно ценен возможностью завязать прямые контакты с топами мировых анимационных студий и продюсерами компаний, в то время как на других кинорынках, например, в Каннах, этот доступ очень ограничен. Одна из самых актуальных задач здесь − развивать копродукцию с европейскими странами, так как практически все фильмы в Европе снимаются в копродукции. Это дешевле и быстрее».

Таким образом, в рамках кинорынка достигнута предварительная договоренность о совместном производстве полнометражного мультфильма МУШКЕТЕРЫ ЦАРЯ между российской студией «КиноАтис», французской компанией Mikros Animation и бельгийской студией Walking the Dog. Фильм представляет собой фэнтези, основанное на исторических событиях, датированных XVII веком. Релиз намечен на 2023 год. Участие в создании ленты примут известные анимационные режиссеры Поль и Гатан Бриззи.

Значимость кинорынка для участников отрасли подчеркивает председатель Правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева: «Участие «Союзмультфильма» в Международном анимационном кинорынке MIFA очень важно для развития киностудии и дальнейшего производства картин. Это дало нам возможность продемонстрировать свои проекты: «Приключения Пети и Волка», «Пиратская школа», «Пластинки», «Простоквашино», «Оранжевая Корова», «Капитан Кракен и его команда» и «Зебра в клеточку». Фильм «Доброе сердце» − участник конкурса короткометражных фильмов привлек внимание иностранных партнеров. В рамках мероприятия были заключены контракты с дистрибьюторами из Франции и Испании на показ мультфильма в кино, а также на телевидении. Помимо этого, был успешно проведен питчинг мультсериала «Петя и волк», который заинтересовал зарубежных участников рынка. Это хороший старт для начала развития проекта. Кинорынок MIFA − уникальная площадка для анимации, где можно найти дистрибьютеров, телеканалы, платформы и продакшн студии для совместного производства, перенять опыт зарубежных коллег и вдохновится лучшими анимационными картинами».

«Рынок MIFA завершает деловой сезон, соответственно, здесь мы можем подводить итоги своей работы, − говорит заместитель генерального продюсера по международному развитию Группы Компаний «Рики» Диана Юринова. − Сериал «Тима Тома» будет показан в Бразилии на детских каналах медиахолдинга Globosat, сейчас идет процесс дубляжа. Первый сезон сериала ПИНКОД выйдет на немецком канале SKY Junior в Германии, на канале СnTV в Чили, а также на Smile в Греции и на Кипре. Наш бренд «Малышарики» стоит в сетке более 20-ти каналов Китая, а также транслируются в Южной Корее на популярных детских платформах Kakao Kids и Bravo Kids. Мы видим растущий интерес к нашему контенту и компании «Рики» со стороны международных партнеров».

Российский анимационный сериал стал победителем питчинга проектов MIFA − одного из самых значимых событий кинорынка. На участие в нем претендовали более 500 заявок со всего мира, и только 47 из них были отобраны селекционной комиссией. В шорт лист в категории «сериалы» попали 8 проектов из из Аргентины, Германии, Франции, Китая и России. Из них жюри отметило 3 проекта, в том числе российский мультсериал «Ёжик» (продюсер Соня Горя, режиссер Глеб Беляков) получил приз Диснея и 5 тысяч евро.

2018 год стал рекордным для MIFA – в кинорынке приняли участие порядка 4000 профессионалов из 82 стран мира. Это на 9% больше, чем в прошлом году.

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18.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ААК