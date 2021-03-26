У Владимира Путина попросили больше денег на авторскую анимацию

Владимира Путина попросили подумать над возможностью профинансировать авторские анимационные короткометражные фильмы, привлекая для этого Фонд кино. Об этом сообщает ТАСС. Во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к президенту с такой инициативой обратился режиссер, художник, сценарист анимационного кино Леонид Носырев. По его словам это помогло бы снизить негативное влияние коммерциализации на отрасль.
«По поводу поддержки киностудий либо создания и полноформатного финансирования. Мы так или иначе возвращаемся к этому многократно. Вернемся еще раз, − отметил Путин.
Кроме того, Носырев поднял вопрос о статусе художника-постановщика мультфильмов. Сейчас он не включается в состав авторов. Президент пообещал обратить на это внимание.
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26.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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