Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2021 открывает прием заявок для участия в национальном конкурсе. Национальный конкурс, существующий с 2015 года, создан для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров, которые снимают фильмы о новой реальности и культуре, которая их окружает.

В разные годы в жюри конкурса входили как отборщики престижных международных кинофестивалей: IDFA, South by Southwest, CPH:DOX, смотров в Венеции, Роттердаме и Локарно, так и российские эксперты, такие как тогдашний генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко и главный редактор «КиноПоиска» Лиза Сурганова. Гран-при национального конкурса предполагает денежный приз, фильмы-участники также могут удостоиться специального упоминания жюри и спецпризов от партнеров.

«В пандемийный 2020 год национальный конкурс стал одним из главных событий фестиваля. Мы получили рекордное количество заявок, в том числе от совершенно незнакомых нам режиссеров, многие из которых были отобраны и прозвучали на фестивале: про них писали медиа, на показы были проданы почти все билеты, а иные фильмы онлайн смотрели не хуже, чем ленты про Бэнкси, Трумена Капоте и другие хиты, − говорит Кирилл Сорокин, сооснователь и программный директор Beat Film Festival. − В 2021 году мы хотим вывести конкурс на новый уровень, расширив его программу, тематические рамки и представление о том, как может выглядеть документальное кино сегодня».

За время существования национального конкурса Beat Film Festival на нем состоялись более 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них участие в конкурсе открыло дорогу на международные кинофестивали. В 2020 году году обладателем Гран-при национального конкурса стал полнометражный фильм Александры Пустынновой ВТОРИЧНЫЙ МИР, посвященный российской гик-культуре. Специального упоминания жюри удостоились ленты ФЛИП Гелесхана Батырханова об истории российского скейтбординга и LANDSCAPES OF RIVERS (AND OTHER WAYS TO SPEAK WITH YOURSELF) Михаила Воропаева о жизни музыкантов-аутсайдеров. После конкурса фильм ФЛИП вошел в онлайн-подборку Beat Film Festival на «КиноПоиске», а ВТОРИЧНЫЙ МИР был показан на других кинофестивалях.

В национальном конкурсе Beat Film Festival могут принять участие документальные фильмы любого хронометража, предлагающие смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2020 или 2021 году и иметь премьерный статус. Заявки на участие в национальном конкурсе Beat Film Festival 2021 принимаются до 5 апреля на сайте фестиваля.

Beat Film Festival пройдет в конце мая 2021 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

15.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Beat Film Festival