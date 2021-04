Beat Film Festival объявил фильмы двух дополнительных программ

Beat Film Festival объявил участников двух дополнительных программ. Фестиваль пройдет со 2 по 20 июня в двух форматах − офлайн на московских площадках и онлайн на платформе «Кинопоиск HD».

Вместе с новым генеральным партнером, банком Точка, киносмотр организует программу «Больше всех надо» − о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры. Один из них − вундеркинд современной архитектуры, датчанин Бьярке Ингельс, чье бюро BIG меняет прибрежный ландшафт Нью-Йорка, работает с Илоном Маском и создает планы городов на Марсе. Лента НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ (Making a Mountain) рассказывает о самом громком проекте Ингельса: мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше, настоящей искусственной горе, выросшей в Копенгагене. Показы фильма пройдут при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве. ПАНК-БАНК (Bank Job) − это история еще одного казалось бы невозможного проекта. Группа друзей-идеалистов с окраины Лондона хочет сломать механизмы несправедливой финансовой системы − для этого они открывают свой «банк» и начинают печатать свои деньги: арт-банкноты, доходы от продажи которых идут на разные социальные инициативы.

ИГРЫ С АКУЛАМИ (Playing with Sharks) − кинобиография Валери Тейлор, бесстрашной австралийской ныряльщицы и исследовательницы акул, одной из первых в мире экоактивисток и создательницы знаменитых подводных съемок для ЧЕЛЮСТЕЙ Спилберга. Полный щекочущих нервы кадров фильм погружает в ее жизнь и карьеру длиной более 70 лет, от первых опытов дайвинга до фото для обложек National Geographic и всемирного признания. Герои картины OK, ЗУМЕР (I am Gen Z) − представители поколения Z, первопроходцы круглосуточной жизни в соцсетях. Фильм приходит на их территорию, в тикток, твиттер и инстаграм, чтобы понять, что они думают о себе, других и будущем. В программу «Больше всех надо» также вошли хиты секции «Гала-премьер» − ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК и МАЙКЛ И ЕГО «ДЖОРДАНЫ».

В программе фильмов о музыке этого года − суперзвезды и недооцененные экспериментаторы, истории больших хитов и поиски нового звука. Фильм МЭТТЬЮ ХЕРБЕРТ: СИМФОНИЯ ШУМА (A Symphony of Noise) − о том, как музыкант, продюсер и человек-ухо Мэттью Херберт собирает свою удивительную музыку из треска падающих деревьев, шелеста прибоя и шума городов и предлагает нам всем так же внимательно вслушиваться в мир. Героинь ленты ЭЛЕКТРОСЕСТРЫ (Sisters with Transistors) можно назвать соратницами Херберта − истории девяти первооткрывательниц электроники и экспериментального звука, чьи имена почти неизвестны широкой публике, но без которых музыкальный ландшафт XX века был бы совсем другим, рассказывает нью-йоркская певица, художница и композитор Лори Андерсон.

Для того, чтобы сделать фильм о себе одна главных инди-певиц современности Энни Кларк, известная как St. Vincent, пригласила подругу, вокалистку группы Sleater-Kinney и звезду сериала «Портландия» Кэрри Браунштейн. Результат − МОТЕЛЬ «НИГДЕ» (The Nowhere Inn) − изобретательное мокьюментари об обманчивости образа знаменитости с мощными эпизодами концертов St. Vincent. Показы фильма пройдут при поддержке посольства США. Еще один фильм об испытании славой − МОБИ (Moby Doc): в этой искренней и вдохновляющей автобиографической ленте герой 2000-х, электронный музыкант, диджей и продюсер Моби размышляет о своей жизни, цене успеха и активизме, а о нем самом говорят Дэвид Линч и Дэвид Боуи.

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ С ШЕЙНОМ МКГОУЭНОМ (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) − драматическая биография фронтмена The Pogues, снятая летописцем британского панка, автором фильмов о Sex Pistols и The Clash Джулиеном Темплом. Архивные интервью, концертные съемки, откровения членов семьи, задиристая анимация создают портрет ирландского поэта и дебошира, который вопреки всем марафонам саморазрушения дышит, острит и выпивает с друзьями, среди которых Джонни Депп, один из продюсеров ленты. Наконец, У ПОДНОЖЬЯ ВУЛКАНОВ (Under the Volcano) − это яркий, обаятельный, с размахом снятый фильм о потайном рае музыкантов 80-х, звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на островке в Карибском море. Гостями острова были Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Rolling Stones, Duran Duran, Стиви Уандер − и о визите каждого из них у очевидцев событий осталось много любопытных воспоминаний.

Ранее фестиваль объявил о картинах, вошедших в секцию «Гала-премьеры».

15.04.2021 Автор: Артур Чачелов