Beat Film Festival 2021 объявил первые фильмы программы

XII фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится с 2 по 20 июня. Как и в прошлом году, фестиваль пройдет сразу в двух форматах: офлайн, в кинотеатрах и на других площадках Москвы, и онлайн, на платформе стратегического партнера − «КиноПоиск HD».

Сегодня объявлены первые фильмы программы − их секции гала-премьер, при поддержке проекта «КАРО.Арт» представляющей хиты главных европейских и американских кинофестивалей. В программу 2021 вошли шесть фильмов о героях современности: ААЛТО, ВЕНДЕРС, ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК, МАЙКЛ И ЕГО «ДЖОРДАНЫ», АМЕРИКАНСКАЯ УТОПИЯ и СЕРФИНГ НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК.

Документальный байопик ААЛТО (Alvar Aalto) предлагает новый взгляд на жизнь и наследие великого финского модерниста: в центре внимания здесь не только знаковые здания и предметы интерьера Алвара Аалто, но и его отношения с семьей и ближайшим окружением, реконструированные с помощью редких архивных пленок. Особый акцент сделан на той роли, которую в творчестве Аалто сыграли обе его жены и соратницы, Айно и Элисса. Показы фильма пройдут при поддержке Посольства Финляндии в Москве.

Еще один фильм программы гала-премьер, ВЕНДЕРС (Wim Wenders: Desperado) посвящен другой легенде XX века − самому американскому из режиссеров нового немецкого кино. Создатели ленты, вошедшей в программу Каннского фестиваля, заимствуют любимый формат Вендерса, роуд-муви, отправляя своего героя в путешествие по воспоминаниям о его кинокарьере и местам съемок его главных фильмов. Портрет режиссера дополняют высказывания его друзей и единомышленников: Вернера Херцога, Фрэнсиса Форда Копполы, Уиллема Дэфо, Патти Смит. Фильм будет показан при поддержке Гёте-Института.

ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК (Laurent Garnier: Off the Record) − это глубокий и личный взгляд на историю танцевального движения от крестного отца хауса и автора культовой книги «Электрошок» Лорана Гарнье. Из манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х через берлинский «Парад любви» и детройтские вечеринки к рейву у тбилисского парламента в мае 2018-го − в фильме Лоран Гарнье и его друзья и коллеги Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй ведут зрителя через три десятилетия танцевальной революции.

Музыка также служит стержнем АМЕРИКАНСКАЯ УТОПИЯ (American Utopia) − блестящей киноверсии бродвейского шоу экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна, снятой классиком независимого американского кино Спайком Ли и ставшей фильмом открытия международного кинофестиваля в Торонто 2021. С помощью изобретательной хореографии и эффектной режиссуры хиты Бирна и Talking Heads собраны в духоподъемный мюзикл о сегодняшнем дне, ощущения от просмотра которого едва ли не объемнее, чем от живого концерта.

В свое время Спайк Ли снимал рекламные ролики для именных кроссовок своего друга Майкла Джордана − феномену культовых Nike Air Jordan посвящена лента МАЙКЛ И ЕГО «ДЖОРДАНЫ» (One Man and His Shoes). Это история гениальной маркетинговой, спортивной и культурной авантюры, по своему дополняющая свежий документальный хит Netflix ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ; фильм о том, как революционные стратегии создали многомиллиардный бизнес, об уличной моде и одержимых коллекционерах и, по большому счету, об американской мечте.

Наконец, СЕРФИНГ НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (Girls Can’t Surf) рассказывает о девушках, которые в 80-х боролись с сексизмом в этом спорте — и заодно об эволюции серфинг-культуры. Ностальгические съемки с австралийских и калифорнийских пляжей, разбитые надежды, важные победы и голоса самих бунтарок − они, теперь уже признанные звезды профессионального серфинга, с юмором и не стесняясь в выражениях вспоминают о том, как ворвались в занятие «не для девчонок».

Программа Beat Film Festival 2021 будет доступна онлайн на платформе «КиноПоиск HD»: с 2 по 20 июня большую часть фильмов можно будет приобрести для домашнего просмотра. Продажа билетов на показы гала-премьер в кинотеатре «Октябрь», проходящих при поддержке проекта «КАРО.Арт», уже открыта.

25.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Beat Film Festival