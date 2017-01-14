Российские кинокритики раздали «Белых слонов»

Гильдия киноведов и кинокритиков в пятницу 13 января открыла российский наградной сезон. В московском Доме кино прошла церемония награждения премиями «Белый слон». Лидером по числу номинаций был фильм Андрея Кончаловского РАЙ, однако лидером по числу полученных призов он не стал. Лента получила только три «Белых слона», включая самый почетный – за лучший фильм года. Андрей Кончаловский получил приз как лучший режиссер, а Александр Симонов – как лучший оператор.

Три других «Белых слона» достались ленте МОНАХ И БЕС. Критики отметили исполнителей главной и второстепенных мужских ролей в этом фильме – Тимофея Трибунцева и Бориса Каморзина, а также Юрия Арабова, как лучшего сценариста года. Еще два «Белых слона» оказались в руках создателей УЧЕНИКА: призами наградили Свелану Брагарник, как лучшую исполнительницу женской роли второго плана, а также Илью Демуцкого – за лучшую музыку к фильму. Кроме того, УЧЕНИК взял премию молодых критиков «Голос».

Лучшей актрисой названа Наталья Павленкова за роль в фильме ЗООЛОГИЯ. Лучшим дебютом назван КОЛЛЕКТОР Алексея Красовского. ДУЭЛЯНТ награжден «Белым слоном» за лучшую работу художника. Лучшим анимационным фильмом назвали ленты «До любви» и «Кукушка». Лучшим документальным фильмом стал проект СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК Веры Кричевской. Премию имени Мирона Черненко получил режиссер Карен Геворкян за фильм ВСЯ НАША НАДЕЖДА. Спецприз гильдии получила Евгения Тирдатова за проект РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. ОСТРОВ ЕГО МЕЧТЫ.

«Событием года» названы документальные проекты В ЛУЧАХ СОЛНЦА и РОДНЫЕ режиссера Виталия Манского. Диплом объединения молодых критиков вручили Александру Сокурову с формулировкой «За гражданскую позицию».

14.01.2017 Автор: Артур Чачелов