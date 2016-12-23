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«Рай» стал лидером по числу номинаций «Белого слона»

Победителей назовут на церемонии 13 января

Лента Андрея Кончаловского претендует на получение сразу 8 наград премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России «Белый слон». Картина представлена во всех основных номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка». 

За звание лучшего фильма года соперничать с РАЕМ будут УЧЕНИК Кирилла Серебренникова, ФРАНКОФОНИЯ Александра Сокурова и ЗООЛОГИЯ Ивана И.Твердовского. Сокуров и Твердовский также претендуют на звание лучшего режиссера года. Помимо Юлии Высоцкой на получение премии за лучшую женскую роль претендуют Виктория Исакова (УЧЕНИК) и Наталья Павленкова (ЗООЛОГИЯ). На звание лучшего исполнителя главной мужской роли претендуют Анатолий Бойко (ВСЯ НАША НАДЕЖДА), Тимофей Трибунцев (МОНАХ И БЕС) и Константин Хабенский (КОЛЛЕКТОР).

Имена победителей назовут на церемонии вручения премии «Белый слон», которая пройдет 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России.

23.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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