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Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Киносмотр пройдет в сентябре

77-й Венецианский кинофестиваль объявил даты проведения и имя председателя международного жюри. Киносмотр пройдет в период со 2 по 12 сентября 2020 года. Возглавить его жюри согласилась австралийская актриса и режиссер Кейт Бланшетт. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Я каждый год внимательно изучаю программу Венецианского кинофестиваля, и каждый год она удивляет меня своей самобытностью, − прокомментировала актриса. − Этот смотр является одним из самых атмосферных в мире. Быть президентом жюри в этом году для меня одновременно и привилегия, и удовольствие».

Решение пригласить Бланшетт было принято 10 января 2020 года на совете директоров Венецианского биеналле по рекомендации директора фестиваля Альберто Барберы.

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17.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт фестиваля

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