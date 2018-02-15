Новости


«Синема Парк» и «Формула кино» расширят географию сеансов для родителей с младенцами

С середины марта показы будут проходить в шести кинотеатрах Москвы и Петербурга

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» расширяет количество и географию специальных сеансов для родителей с грудными детьми. Компания приняла такое решение, оценив востребованность проекта, реализованного в декабре 2017 года в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». 

19 февраля специальные сеансы для зрителей с младенцами состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в кинотеатрах «Формула Кино на Кутузовском», «Синема Парк» в ТРЦ «Бутово Молл» и «Формула Кино Родео Драйв». Будет показан фильм ЛЕД. 26 февраля к проекту присоединится еще один петербургский кинотеатр – «Формула Кино Жемчужина». В этот день будет показан фантастический боевик ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. С 12 марта сеансы для родителей с младенцами будут проходить уже в шести кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга: помимо вышеназванных к программе подключатся московские площадки «Формула Кино ЦДМ» и «Формула Кино на Мичуринском».

Особенность сеансов для родителей с очень маленькими детьми состоит в том, что в специально оборудованных залах фильмы показывают с приглушенным светом и звуком. Таким образом, желающие смогут увидеть проекты ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ (12 марта), TOMB RIDER: ЛАРА КРОФТ (19 марта), ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 (26 марта), ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ (2 апреля) и ТРЕНЕР (23 апреля).  

15.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Синема Парк и Формула кино

Новости по теме:

«Рамблер.Касса» отказалась от наценки за онлайн-продажу кинобилетов

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» открыла 77-й кинотеатр

Rambler&Co объединят с киносетями Александра Мамута

«Синема Парк» и «Формула кино» не будут продавать билеты на «Звездные войны» онлайн

«Централ Партнершип» возьмет долю с наценки на кинобилеты


Самое читаемое

В списке одно существенное изменение

Фонд кино назвал 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства в 2018 году

Подробнее
Фильм может побороться за лучший результат стартового дня проката среди отечественных проектов

У фильма «Лед» рекордные для российского кино предпродажи

Подробнее
Локации и декорации

Как снимали «Пятьдесят оттенков свободы»

Подробнее
Дистрибьютор не делал запросов на прокатку с иным днем выхода

В Минкультуры заявили, что не переносили дату старта новых «Мстителей»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 