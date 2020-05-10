Продюсеры «Льда» и «Вторжения» рассказали, сколько киносети задолжали им за прокат

Объединенная киносеть, оперирующая кинотеатрами под брендами «Кино Okko», «Синема Парк», «Формула кино» и «Кронверк Синема», задолжала продюсерам фильмов ЛЕД 2 и ВТОРЖЕНИЕ более 150 млн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию от холдинга «Национальная Медиа Группа», участвовавшего в производстве данных картин. Еще 80 млн долга числится за «Киномаксом».

Продюсер обеих картин Федор Бондарчук отмечает, что прокат проектов завершился еще до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла. «Мы понимаем, что сейчас многие игроки индустрии оказались в непростой ситуации и не понимают, как действовать дальше, − цитирует Бондарчука РБК. − Но сложности распространяются на всю сферу, и отсутствие какого-либо отклика от кинотеатров и попытки решить эту проблему не упрощают процесс. Мы, как и многие наши коллеги, вынуждены работать в условиях ограничений и считаться с новой обстановкой».

Неплатежи демонстраторов фильмов − больная тема для дистрибьюторов и продюсеров. В пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип» рассказали, что Объединенная киносеть не платит им с января 2020 года. Таким образом, задерживаются деньги за фильмы ХОЛОП, (НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, СОНИК В КИНО и ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Другой источник РБК отметил, что неплатежи сети идут с декабря прошлого года. При этом, Объединенная киносеть, является крупнейшим игроком на рынке, занимая долю 11,5%.

Сама киносеть долгов не отрицает. В марте она даже выпустила официальное сообщение о том, что будет выполнять обязательства перед дистрибьюторами и продюсерами по остаточному принципу. Кроме того, представители сети отметили, что с каждым партнером сети будет составлен индивидуальный график погашения задолженности, как только кинотеатры восстановят свою работу.

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10.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК