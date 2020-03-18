«Кино Okko» предупредила о задержках платежей кинодистрибьюторам

Крупнейшая сеть кинотеатров России − Объединенная киносеть «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино» объявила о том, что намерена производить обязательные платежи партнерам по остаточному принципу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о выплатах долей кассовых сборов дистрибьюторам фильмов. Письмо с предупреждением об этом получили Disney, UPI, Sony Pictures, ЦПШ, «Каро Премьер», «Экспонента», «Вольга», «Парадиз», «Мульт в кино» и другие. Документ подписан гендиректором компании Алексеем Васясиным.

В письме сеть ссылается на сложную экономическую обстановку, отсутствие сильного контента и резкий спад посещаемости кинотеатров, вызванный страхом перед коронавирусом COVID-19, а также официальным запретом массовых мероприятий, из-за которого невозможна продажа более 50 билетов на сеанс. «В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в России, связанной с эпидемической обстановкой, отсутствием нового контента и введением карантинных мер, которые повлияли на посещаемость кинотеатров, сообщаем, что приоритетными платежами компании являются оплата налогов и заработной платы сотрудникам», − сообщил партнерам глава Объединенной сети Алексей Васясин.

Сеть состоит из 78 кинотеатров по всей стране. Она самая крупная в России, занимающая по разным оценкам около 18% рынка. У компании и раньше были проблемы с выплатами дистрибьюторам, но официально это не озвучивалось. «У Объединенной сети проблема в принципе с платежами, они их задерживали и до эпидемии, перед нами у них есть долги, − заявил «Коммерсанту» гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. − Письмо мы получили, будем действовать в рамках подписанного договора, который предполагает в таких случаях пени».

С юридической точки зрения озвученные Верегащиным предполагаемые действия «Централ Партнершип» законны. Отмечается, что пока в стране не введен режим чрезвычайной ситуации у кинотеатров нет законных оснований отказываться от платежей партнерам.

Ни сама сеть, ни другие дистрибьюторы открыто не комментируют ситуацию. Собеседники «Коммерсанта» из числа игроков рынка отмечают, что другие крупные киносети пока исполяют свои обязательства.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ