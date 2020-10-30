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Объединенная киносеть открыла свой 77 кинотеатр

Восьмизальная площадка расположена в Москве

Самая крупная кинотеатральная сеть России − Объединенная киносеть «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино» − открыла новый объект в столице. Речь идет о мультиплексе в новом торгово-развлекательном центре «Щелковский», расположенном рядом с метро «Щелковская».

Новая площадка включает восемь залов, рассчитанных в общей сложности на 922 места. В кинотеатре работают как обычные залы, так и зал формата «Премиум» и детский зал «Мувик».

Кинотеатр «Кино Okko» на Щелковской стал 26 объектом в Москве и 77 кинотеатром киносети в России. В управлении оператора 647 экранов или каждый седьмой зал в стране.    

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30.10.2020 Автор: Артур Чачелов

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