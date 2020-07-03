«Чернобыль» Данилы Козловского продали в Германию и США

Экшн-драма Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ получила дистрибьютора в Северной Америке и некоторых странах Европы. Права приобрела базирующаяся в Берлине компания Capelight Picture. В Европе дистрибьютор будет выпускать это кино на немецкоговорящих территориях. В США релиз фильма состоится в партнерстве с MPI Media Group. Ранее в такой же конфигурации дистрибьюторов в США и Германии выпускались российские фильмы КОМА и ВТОРЖЕНИЕ.
Ранее ЧЕРНОБЫЛЬ был продан в Южную Корею (PoongKyung), Латинскую Америку (BF Distribution), Японию (Twin), Израиль (Shoval Film), Испанию (Mediaset) и страны Балтии (Latvian Theatrical Distribution).
Продажи международных прав на фильм осуществляет компания «Централ Партнершип».
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03.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Deadline
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