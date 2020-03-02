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Некоторые кинотеатры в Китае получили разрешение на работу

Однако теперь посетителям и сотрудникам площадок придется соблюдать строгие правила безопасности

Китайские СМИ сообщили о том, что в стране начинает постепенно возобновляться кинопоказ. Власти разрешили площадкам в столице страны − Пекине − начать работу. Однако, чтобы снова принимать зрителей, кинотеатру потребуется получить разрешение от ответственных департаментов, а также уведомить Пекинское Кинобюро. Кроме того, демонстраторам необходимо будет предоставить план по профилактике эпидемии.

Теперь пеникским кинотеатрам в обязательном порядке предписывается сообщать зрителям о всех требуемых мерах продосторожности. Во избежание распространения вируса им разрешено продавать билеты лишь не на соседние места (минимум, через одно), а также через ряд. Туалеты и фудкорты должны быть снабжены всеми необходимыми гигиеническими средствами. Дезинфекция кинозалов и других помещений кинотеатра должна проводиться после каждого сеанса, но не менее восьми раз в день.

Работать в таких условиях непросто. Но самое трудное для местной прокатной индустрии не столько соблюдение этих правил, сколько набор актуального репертуара. Значимые для массового зрителя китайские фильмы сейчас в прокат не выпускают, а Голливуд одну за другой отменяет премьеры своих крупных картин. Последней в этом списке стала Paramount, отказавшаяся от выпуска фильма СОНИК В КИНО 28 февраля.

Помимо кинопоказа, в стране вновь разрешена работа киностудий. Однако здесь условия работы в период эпидемии еще жестче: численность группы на съемочной прощадке не должна превышать 50 человек. Все они должны быть в масках все время работы, исключая работу перед камерой.

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02.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: ChinaNews

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