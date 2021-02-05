Пекин ограничивает заполняемость кинозалов до 50%

В Китае готовятся к наступлению самого долгого праздничного периода в году − Китайского нового года. Он начнется 11 февраля и продлится до 17 февраля. Обычно Китайский новый год − самое прибыльное время для местной киноиндустрии, но эпидемия COVID-19 теперь вносит в это правило свои коррективы. Год назад в этот период кинотеатры Китая были закрыты, а в этом, похоже, их ждет ограничение заполняемости. Власти китайской столицы Пекина уже издали негласное распоряжение о строгом запрете продажи более 50% мест в кинозалах. Об этом пишет Variety. Причиной тому − вспышка коронавируса, очагом которой является провинция Хубэй, находящаяся в непосредственной близости от столицы.

На Китайский новый год в местный кинопрокат выходят в основном проекты с потенциалом блокбастеров. В этом году, в частности, главной премьерой периода должен стать фильм ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТУНА 3. У картины отличные предпродажи, которые принесли уже почти $44 млн. Кроме нее в этот период в прокат также выйдут еще 15 проектов различных жанров и направленностей. Ограничение заполняемости − плохие новости для продюсеров и кинотеатров.

Китай − одна из немногих стран мира, которым пока удается избегать массированной второй волны заболеваемости COVID-19. Однако для этого власти прибегали и прибегают к достаточно жестким превентивным мерам: города и даже провинции, где фиксируются новые очаги заболеваемости, блокируются с помощью строгих локдаунов. Пекинские ограничения продаж кинобилетов − очередной тревожный звонок для всего Китая. В Гонконге кинотеатры и вовсе закрылись на весь период Китайского нового года.

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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety