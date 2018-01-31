Китайские власти остались довольны российским кино

Китайские власти будут оказывать усиленное содействие процессу популяризации в стране российского кино. Об этом заявил во вторник заместитель главы Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Чжан Хунсэнь. Его слова цитирует ТАСС: «В 2016 и 2017 годах в китайский кинопрокат вышло девять российских фильмов. <…> В текущем году Китай ознакомится с еще большим количеством творений кинематографа России – в свою очередь мы будем активно содействовать тому, чтобы они успешно распространялись на китайском рынке, чтобы к ним получали доступ все больше кинозрителей».

Китайский чиновник «от культуры» произнес эти слова во время беседы с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым. Впрочем, в основном речь здесь шла не о коммерческих проектах, а о фестивалях. Чжан Хунсэнь отметил, что в прошлом году Россия направила свою делегацию на кинофестиваль стран БРИКС в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). Китайские власти также провели мероприятия, посвященные Дню российского кино.

В прошлом году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву представители высшего руководства Китая и России заключили соглашение о сотрудничестве в области кинематографа. «Я считаю, что это событие стало краеугольным камнем китайско-российского сотрудничества в области кинематографа», – сказал чиновник и поблагодарил российскую дипломатическую миссию за активное содействие популяризации кинофильмов РФ на рынке КНР.

31.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС