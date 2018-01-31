Новости


Китайские власти остались довольны российским кино

Они выразили намерение содействовать популяризации русских фильмов

Китайские власти будут оказывать усиленное содействие процессу популяризации в стране российского кино. Об этом заявил во вторник заместитель главы Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Чжан Хунсэнь. Его слова цитирует ТАСС: «В 2016 и 2017 годах в китайский кинопрокат вышло девять российских фильмов. <…> В текущем году Китай ознакомится с еще большим количеством творений кинематографа России – в свою очередь мы будем активно содействовать тому, чтобы они успешно распространялись на китайском рынке, чтобы к ним получали доступ все больше кинозрителей».

Китайский чиновник «от культуры» произнес эти слова во время беседы с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым. Впрочем, в основном речь здесь шла не о коммерческих проектах, а о фестивалях. Чжан Хунсэнь отметил, что в прошлом году Россия направила свою делегацию на кинофестиваль стран БРИКС в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). Китайские власти также провели мероприятия, посвященные Дню российского кино.

В прошлом году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву представители высшего руководства Китая и России заключили соглашение о сотрудничестве в области кинематографа. «Я считаю, что это событие стало краеугольным камнем китайско-российского сотрудничества в области кинематографа», – сказал чиновник и поблагодарил российскую дипломатическую миссию за активное содействие популяризации кинофильмов РФ на рынке КНР.

31.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

«Салют-7» стартовал в Китае с $1,83 млн

«Притяжение» выходит в британский кинопрокат

Кассовые сборы в Китае показали существенный рост в 2017 году

Российский «Викинг» стартовал в Китае

«Викинг» и «Салют-7» идут в Китай


Самое читаемое

«Бегущий в лабиринте» и «Zомбоящик» против «Движения вверх»

Прогноз кассовых сборов на 25–28 января 2018 года

Подробнее
Но по итогам уикенда российская картина сохраняет шансы на первое место

Предварительная касса четверга: «Бегущий в лабиринте» прервал лидерство «Движения вверх»

Подробнее
Мероприятие состоится в «Крокус Экспо» одновременно с выставкой «ИгроМир»

Объявлены даты проведения Comic Con Russia 2018

Подробнее
«Движение вверх» на второй строчке

Предварительная касса уикенда: «Бегущий в лабиринте» остается на первом месте

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 