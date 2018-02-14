«Дух огня» объявил составы жюри и программы

13 февраля в МИА «Россия сегодня» состоялась официальная пресс-конференция XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В ней приняли участие: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, президент фестиваля Сергей Соловьев, вице-президент фестиваля Мария Зверева и председатель отборочной комиссии Борис Нелепо. На пресс-конференции объявили состав жюри основного конкурса, национального конкурса, а также конкурсные программы фестиваля.

16-й Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» стартует в Ханты-Мансийске 1 марта. Темой фестиваля в этом году стали «Фильмы о любви». Генеральным партнером является компания «Газпром нефть», поддерживающая киносмотр с 2007 года. В 2013 году компания учредила здесь специальный приз «За сохранение культурных традиций».

Международное жюри возглавит португальский продюсер Паулу Бранку. Вместе с ним в жюри вошел французский режиссер, актер и сценарист Пьер Леон и немецкий режиссер Валеска Гризебах. В международный конкурс «Духа огня» в этом году попали ленты КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛА БРАЗИЛИА (Бразилия-Португалия), МИЛЛА (Франция-Португалия), САРА ИГРАЕТ ОБОРОТНЯ (Швейцария-Германия), КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (США), ЗАМЕТКИ О ВИДИМОМ (США), ЖАНР (Россия), ФОТОН (Польша) и ПЕРВЫЙ ЭТАП (Южная Корея).

Жюри национального конкурса возглавил Валерий Тодоровский. Вместе с ним оценивать российские дебюты будут Петр Буслов и Андрей Сильвестров. Актерское жюри возглавил Сергей Гармаш. В российскую конкурсную программу вошли ленты …ДРУГАЯ Я Алексея Васина, ИВАНОВ Дмитрия Фальковича (мировая премьера), КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ Александра Ханта, ПЕПЛО Антона Моисеенко, 50 Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, ТРИГГЕР Игоря Смолы, УОЛ О5ОТО / ЧУВАК Владимира Мункуева и ХАРА БЭКИР / ЧЕРНЫЙ ДЕМОН Константина Тимофеева.

После окончания кинофестиваля показы его лучших фильмов состоятся в Москве и Екатеринбурге.

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14.02.2018 Автор: Артур Чачелов