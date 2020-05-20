Организаторы CSTB.Telecom&Media в конце мая проведут форум в онлайне

Компания «Мидэкспо» − организатор выставки-форума CSTB.Telecom&Media − объявила о запуске онлайн-проекта. Это форум «Цифровые медиа и сервисы 202Х», его проведение запланировано на 27 мая. В прямом эфире об индустрии цифровых услуг в изменившемся мире поговорят ключевые игроки отрасли: операторы, производители и дистрибьюторы контента, онлайн видеоплатформы, производители оборудования и системные интеграторы.

Программа форума будет разделена на две тематические сессии. Первая сессия будет посвящена настоящему и будущему операторского бизнеса. Ее модератором выступит Ксения Болецкая, редактор отдела медиа газеты «Ведомости». Участниками сессии станут главы ведущих российских операторов цифровых услуг и технологических компаний.

К дискуссии здесь приглашены первый вице-президент МТС Вячеслав Николаев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, советник генерального директора «Хуавэй Евразия» Игорь Акулинин, управляющий директор по стратегии и организационному развитию «МегаФона» Александр Соболев. По окончании сессии Игорь Акулинин представит аналитическую презентацию «Как условия пандемии повлияли на развитие «умных» технологий в операторском бизнесе: ИИ/машинное обучение, IoT, облачные технологии».

Во второй сессии, которая включит в себя два блока, подробно разберут вопросы настоящего и будущего медиапотребления. В рамках сессии «Медиапотребление сегодня и завтра» состоятся панельные дискуссии с лидерами отрасли – от создателей контента до тех, кто его доставляет через платформы зрителям, и постараемся понять, как изменившаяся реальность меняет и будет менять медиа и контент. Модератором сессии станет Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia, автор телеграм-канала @gromko7.

К дискуссии в этом блоке приглашены директор направления медиа и развлечений PwC Александр Кардаш, заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы» Алексей Янишин, управляющий директор Rambler Group Максим Тадесовян, гендиректор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим, исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин, гендиректор more.tv Денис Горшков, вице-президент по развитию медибизнеса МТС Инорь Мишин, исполнительный директор ivi Иван Гродецкий, гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий и гендиректор Virtus.pro Сергей Гламазда.

Трансляция пройдет на сайте cstb.ru и в социальных сетях выставки. Участие в онлайн-форуме для слушателей бесплатно. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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20.05.2020 Автор: БК