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Выставка-форум «CSTB.Telecom&Media – 2021» поменяла сроки проведения

Кроме того, организаторы объявили о новом партнерстве

В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической обстановкой организаторы CSTB.Telecom&Media приняли ряд важных решений, касающихся проведения выставки и форума в 2021-м году. Компания «Мидэкспо» провела ряд переговоров и консультаций и пришла к выводу, что проводить офлайн-мероприятие в начале февраля, как это было задумано ранее, не представляется возможным. Новым датами проведения 23-я международной выставки-форума CSTB.Telecom&Media стали 15-18 июня 2021 года. Мероприятие пройдет в офлайн-режиме в рамках Российской Недели Высоких Технологий.

Организаторы также объявили о новом партнерстве, которое может стать новым, значительным этапом в развитии выставки и форума. В 2021-м году компания «Мидэкспо» объединит выставочно-конгрессные ресурсы с ЦВК «Экспоцентр», организатором Российской Недели Высоких Технологий, частью которой является и выставка «Связь», с целью создать единую коммуникационную платформу IT и медиа индустрии России и стран СНГ и сделать участие каждой компании максимально эффективным. Однако, несмотря на объединение, организаторы подчеркивают, что выставка-форум CSTB.Telecom&Media остается отдельным брендом и мероприятием с независимой деловой программой, тематикой и выставочной площадкой.

Мероприятия CSTB.Telecom&Media в 2021 году пройдут при генеральной поддержке Медиа-Коммуникационного Союза.  

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12.11.2020 Автор: БК

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