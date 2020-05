Подведены итоги онлайн-конференции «Цифровые медиа и сервисы 202Х»

27 мая организаторы CSTB.Telecom&Media провели первый онлайн-форум «Цифровые медиа и сервисы 202Х». Несколько часов в прямом эфире представители ключевых операторов цифровых услуг, производителей и дистрибьюторов контента, видеоплатформ, технологических компаний, а также аналитики обсуждали текущую ситуацию на рынке и свое видение будущего индустрии.

Форум разделили на 2 логические части, первая из которых была посвящена операторскому бизнесу, а вторая – медиапотреблению, причем его обсудили как со стороны дистрибуции и медиа, так и со стороны контента.

Первая сессия называлась «Операторский бизнес сегодня и завтра» и собрала вместе первого вице-президента МТС Вячеслава Николаева, президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, советника генерального директора «Хуавэй Евразия» Игоря Акулинина и управляющего директора по стратегии и организационному развитию «МегаФона» Александра Соболева.

По словам спикеров, отрасль столкнулась с гигантским скачком трафика, и увеличение было отнюдь не плавное (20-30% в год), к какому обычно готовят сети. Этот скачок трафика произошел как в области фиксированной связи, так и мобильной. Хотя фиксированная связь столкнулась с почти 100% увеличением, не факт, что эта услуга в таком же объеме останется востребованной по окончании пандемии. Ключевой вывод, который вынесли операторы из этой ситуации – необходимо продолжать инвестировать в развитие сетей, у них обязательно должен быть хороший запас прочности. При этом b2c модель в телекоме уже не имеет серьезных возможностей для роста, именно поэтому операторы активнее смотрят в сторону b2b сегмента или развивают ОТТ-бизнес.

Среди прогнозов на ближайшие несколько лет, которые прозвучали в ходе сессии: уход от безлимитного интернета в тарифах абонентов или его значительное удорожание; увеличение среднего чека, поскольку все хотят, чтобы качество связи оставалось высоким; серьезные вложения в инфраструктуру; поддержка микро и малого бизнеса операторами; оптимизация операторской бизнес-модели за счет сокращения избыточного ритейла, рекламных бюджетов и практики дотирования абонентских устройств.

Вторая сессия под названием «Медиапотребление сегодня и завтра» включила в себя две отдельные дискуссии с разным составом спикеров. Модератором выступил Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia.

В первой части, которая называлась «Про медиа», модератор говорил с лидерами холдингов и компаний, которые сегодня определяют дистрибуцию контента и работают с конечным потребителем. В разговоре приняли участие заместитель генерального директора НМГ по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин, управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, директором по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Алексей Краснов. В роли представителя интересов зрителей, подписчиков и потребителей выступил Александр Кардаш, директор направления медиа и развлечений PwC.

Сейчас наблюдается рост медиапотребления – люди смотрят дома ТВ, ОТТ-сервисы, учатся, занимаются удаленно спортом, при этом потребление аудио упало, так как было связано с outdoor-активностями. Очевидный тренд – это «контент в контенте», когда в игре можно посмотреть концерт или фильм. По мнению аналитиков, после окончания самоизоляции трафик видеосервисов снизится, и чтобы удержать клиента, платформам необходимо будет активно внедрять новый контент, например, спортивный, по которому так соскучились зрители. К тому же, в тренде – качественный do it yourself контент, который также могут закупать платформы.

Сегодня складывается непростая ситуация для традиционных рынков медиахолдингов, при рекордных показателях телесмотрения значительно сократились рекламные доходы, что ведет к адаптации стратегии. Компании активно развивают цифровое направление, вкладываясь в оригинальный контент, заключая контентные сделки с ведущими иностранными холдингами, образовывая стратегические партнерства с телекомом и другими бизнесами. Так, подписчики и More.tv, и PREMIER имеют возможность постоянно смотреть качественный эксклюзивный контент, а дальнейшая стратегия развития связана с тем, насколько быстро компаниям разрешат продолжить производство, ведь ни один сервис не выживет без премьер.

По мнению спикеров, нынешний год – это год больших коллабораций, совместных закупок, что позволяет реструктуризировать затраты и сделать бизнес более эффективным. И количество коллабораций и совместных предприятий в части производства и закупки премиального контента и даже продажи российского контента за рубеж, будет только расти.

Крупные IT-холдинги, «Яндекс» и Rambler Group, вошли в нынешний кризис с большими пакетами услуг, в которых потребление сервисов развлечений тесно связано с остальными видами потребления сервисов, что позволило компаниям не заметить сильного проседания по отдельным сегментам. Как «Яндекс», так и мультимедийный сервис Okko (Rambler Group) активно вкладываются в производство оригинального контента, и, к тому же, также видят рост в партнерствах.

Вторая дискуссия в этой сессии была посвящена контенту. Рынок контента в последние годы разогрелся в разы – активными игроками стали ОТТ-платформы, заказывающие сериалы и шоу у продюсеров, крупные инвесторы пришли на рынок контента, а капитализация контентных компаний на биржах выросла в разы. Помимо этого, последние годы ознаменовались крупными сделками по слиянию и поглощению. Многие стали говорить о «пузыре» на рынке контента. Что же произойдет после событий прошедших месяцев? Контента будет слишком много или слишком мало? Кто окажется более конкурентоспособным – контент российских продюсеров или иностранные хиты? Короткий контент или многосерийные сериалы?

Об этом говорили вице-президент по развитию медиабизнеса МТС Игорь Мишин, исполнительный вице-президент STAR MEDIA Никита Трынкин, генеральный директор, more.tv Денис Горшков, исполнительный директор IVI Иван Гродецкий, генеральный директор, CDNvideo Ярослав Городецкий и генеральный директор Virtus.pro Сергей Гламазда.

По мнению спикеров, мы переживаем уникальную ситуацию, когда есть и переизбыток контента в целом, и дефицит премиального контента в частности. Но важнее, что существует дефицит зрительского времени. Однако, настоящая борьба за него по сути еще не развернулась, поскольку глобально у зрителя еще не выработалась привычка или потребность в ОТТ-сервисах. Для начала необходима серьезная совместная работа по формированию этой привычки и, конечно, гораздо большее количество суперпремиального контента, который мог бы быть драйвером подписки.

Если говорить о том, что более конкурентоспособно – отечественный контент или иностранные хиты, то, безусловно, должен существовать хорошо сбалансированный микс с доступом к крупнейшим иностранным библиотекам и премьерам и к оригинальному российскому эксклюзиву. Причем, настоящая конкурентная борьба в части контента собственного производства начнется не ранее, чем через 2-3 года. А пока в этой области очевидно будет сотрудничество, поскольку продакшн – дорогое удовольствие для большинства платформ. Кроме того, важно не забывать, что зрителя удержит та видеоплатформа, которая предоставит контент для всех членов семьи – сюда необходимо включать и спортивные ивенты, и концерты, и шоу, и сериалы и многое другое, в общем, не только эксклюзив, но и нишевый контент чрезвычайно важен. И форматы – новые, интересные – например, короткие эпизоды или вертикальные видео, все это будет развиваться в течение ближайших нескольких лет, и на это также надо обратить внимание продюсерам и платформам.

Отдельный вопрос посвятили киберспорту и геймингу, который стал сейчас крайне актуальным и востребованным широкой аудиторией, ведь он отлично существует в онлайне, дает постоянно эксклюзивный контент, привлекается миллионы людей бесплатным контентом, возможностью смотреть без звука.

Затронули и тему релизов кино в цифровом пространстве без выхода на широкий киноэкран, поскольку за последнее время состоялись две крупные премьеры в онлайне − ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР и СПУТНИК. Спикеры признали логичность такой истории для нишевых авторских вещей. Но широкие коммерческие релизы, по их мнению, продолжат выходить в кино.

Среди наиболее важных изменений на рынке контента, которые произойдут в 2020-2021 гг., отметили: ужесточение борьбы с пиратством, дальнейшее развитие экосистем или партнерств, которые будут имитировать экосистему; дальнейшая горизонтальная и кросс-сегментная консолидация и операционное сотрудничество; изменение рекламной монетизации и уменьшение объема прямой рекламы за счет использования ИИ, а также контент в контенте.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.05.2020 Автор: БК