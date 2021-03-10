Число подписчиков Disney+ перевалило за 100 млн

Численность подписчиков Disney+ перевалила за 100 млн. Сервис достиг этой впечатляющей цифры всего за 16 месяцев существования. Об этом объявил генеральный директор Disney Боб Чапек на ежегодном собрании акционеров компании.

«Огромный успех Disney+, который сейчас превысил 100 миллионов подписчиков, вдохновил нас быть еще более амбициозными и значительно увеличить наши инвестиции в разработку высококачественного контента, − сказал Чапек. − На самом деле, мы поставили себе цель делать более 100 новых проектов в год, включая проекты Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars и National Geographic. Наш бизнес, направленный непосредственно на потребителя, является главным приоритетом компании, и наш надежный конвейер контента будет продолжать подпитывать ее рост».

Пионер потокового развлечения Netflix достиг 100 миллионов подписчиков в апреле 2017 года, почти через шесть лет после того, как он впервые начал вести стриминговое вещание. Сейчас сервис остается лидером в подписном видеопространстве с более чем 200 млн подписчиков.

Disney запустила семейный потоковый сервис в ноябре 2019 года с оригинальным сериалом «Мандалорец», который помог увеличить число подписчиков до 28 млн в первые три месяца работы. Решение Disney объединить Disney+ с Hotstar в Индии и Индонезии также способствовало привлечению подписчиков компании, на долю которых по состоянию на декабрь 2020 года приходилось около 30% всех подписчиков Disney+. В начале 2021 года у Disney+ вышел еще один большой хит − сериал «ВандаВижн», который стал настолько популярен, что вышедшая накануне в пятницу финальная серия буквально обрушила сервера компании. Желающих посмотреть проект оказалось слишком много.

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10.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR